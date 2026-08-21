Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?

·3·Спорт
Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?

Европа футболида трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сари шов-шувли хабарлар кўпайиб бормоқда. Испаниянинг нуфузли Эл Чирингуито ТВ телеканали тарқатган маълумотларга кўра, Италиянинг Интер клуби сардори Лаутаро Мартинес Каталониянинг Барселона жамоаси билан шартнома шартлари бўйича келишувга эришган. Ушбу хабар футбол жамоатчилиги ва мухлисларда катта қизиқиш уйғотди, чунки ҳужумчи чиндан ҳам сўнгги мавсумларда ўзининг юқори савобли ўйинлари билан ажралиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манбанинг таъкидлашича, Барселона спорт директори Деку ўтган ҳафтаёқ аргентиналик ҳужумчининг агенти Александро Камано билан расмий учрашув ўтказган. Музокаралар натижасида томонлар шартноманинг асосий шартлари бўйича ўзаро келишувга эришишга муваффақ бўлган. Каталония клуби дастлабки асосий мақсади бўлган Хулиан Алваресни ўз сафига қўшиб ола олмагач, эътиборини айнан Лаутаро Мартинесга қаратган ва Интер раҳбариятига расмий таклиф юборишга ҳозирлик кўрмоқда.

Молиявий имкониятлар ва тахминий нарх

Goal.com хабар беришича, Барселона раҳбарияти Интер сардорини трансфер қилиш учун тахминий равишда 100 миллион евро миқдорида молиявий маблағ сарфлашга тайёр. Бироқ, трансфер ойнасининг ёпилишига атиги 10 кунча вақт қолгани мазкур келишувнинг амалга ошишини амалда имконсиз қилмоқда. Шунингдек, миланликлар клуби ўзининг асосий 10-рақамли ҳужумчисини сотиш ниятида эмаслиги ва қисқа фурсатда унга муносиб ўринбосар топиш қийинлигини яхши тушунади.

Лаутаро Мартинеснинг Милан клубидаги келажаги

Футболчининг ўзига яқин манбалар ва клубдаги вазият шуни кўрсатмоқзки, Лаутаро Мартинеснинг Интер жамоасини тарк этиш нияти йўқ. У жамоа сардори, либослар хонасининг етакчиси ва майдондаги асосий ҳаракатлантирувчи куч ҳисобланади. Нерадзурри сафида икки бор финалда мағлуб бўлган аргентиналик ҳужумчининг асосий мақсади — Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш ва миланлик мухлисларни хурсанд қилишдир.

Лаутаро МартинесБарселонаИнтерТрансферларЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакФабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакБугун, 13:00Тоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиТоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиБугун, 13:00Ян Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикриЯн Диоманде Ямал билан таққосланмоқда: Стив Макманаман фикриБугун, 12:15Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқдаЛаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув мавжудлиги айтилмоқдаБугун, 12:10Ювентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиЮвентус трансфер бозори: Жонатан Девид Халл Сити таклифини рад этдиБугун, 11:58Лионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиЛионель Месси АҚШда дисквалификация хавфига дуч келдиБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)