Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?

Европа футболида трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сари шов-шувли хабарлар кўпайиб бормоқда. Испаниянинг нуфузли Эл Чирингуито ТВ телеканали тарқатган маълумотларга кўра, Италиянинг Интер клуби сардори Лаутаро Мартинес Каталониянинг Барселона жамоаси билан шартнома шартлари бўйича келишувга эришган. Ушбу хабар футбол жамоатчилиги ва мухлисларда катта қизиқиш уйғотди, чунки ҳужумчи чиндан ҳам сўнгги мавсумларда ўзининг юқори савобли ўйинлари билан ажралиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манбанинг таъкидлашича, Барселона спорт директори Деку ўтган ҳафтаёқ аргентиналик ҳужумчининг агенти Александро Камано билан расмий учрашув ўтказган. Музокаралар натижасида томонлар шартноманинг асосий шартлари бўйича ўзаро келишувга эришишга муваффақ бўлган. Каталония клуби дастлабки асосий мақсади бўлган Хулиан Алваресни ўз сафига қўшиб ола олмагач, эътиборини айнан Лаутаро Мартинесга қаратган ва Интер раҳбариятига расмий таклиф юборишга ҳозирлик кўрмоқда.
Молиявий имкониятлар ва тахминий нарх
Goal.com хабар беришича, Барселона раҳбарияти Интер сардорини трансфер қилиш учун тахминий равишда 100 миллион евро миқдорида молиявий маблағ сарфлашга тайёр. Бироқ, трансфер ойнасининг ёпилишига атиги 10 кунча вақт қолгани мазкур келишувнинг амалга ошишини амалда имконсиз қилмоқда. Шунингдек, миланликлар клуби ўзининг асосий 10-рақамли ҳужумчисини сотиш ниятида эмаслиги ва қисқа фурсатда унга муносиб ўринбосар топиш қийинлигини яхши тушунади.
Лаутаро Мартинеснинг Милан клубидаги келажаги
Футболчининг ўзига яқин манбалар ва клубдаги вазият шуни кўрсатмоқзки, Лаутаро Мартинеснинг Интер жамоасини тарк этиш нияти йўқ. У жамоа сардори, либослар хонасининг етакчиси ва майдондаги асосий ҳаракатлантирувчи куч ҳисобланади. Нерадзурри сафида икки бор финалда мағлуб бўлган аргентиналик ҳужумчининг асосий мақсади — Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритиш ва миланлик мухлисларни хурсанд қилишдир.
…