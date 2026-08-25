Бразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқда
Англия Премьер-лигаси гранди «Манчестер Сити» ёзги трансфер бозоридаги фаоллигини давом эттирмоқда. Буюк Британиянинг нуфузли The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, «шаҳарликлар» Бразилиянинг «Палмейрас» клуби ҳужумчиси Аллан Элиасни сотиб олиш бўйича сўнгги музокараларни олиб бормоқда.
22 ёшли истиқболли футболчи яқин кунларда Манчестерга етиб келиши ва тиббий кўрикдан сўнг расмий шартномага қўл қўйиши кутилмоқда.
40 миллион евро ва шартнома тафсилотлари
Иқтидорли бразилиялик форвард трансфери бўйича қуйидаги шартлар келишилмоқда:
Молиявий қиймат: «Манчестер Сити» футболчи учун бонуслар билан биргаликда жами 40 миллион евро атрофида маблағ сарфлайди;
Шартнома шартлари: Ҳозирда клуб ва футболчи агенти ўртасида шартнома муддати ва шахсий бандлар бўйича якуний деталлар аниқлаштирилмоқда;
Келишув босқичи: Томонлар ўртасидаги келишув яқин соатларда расман якунланиши режалаштирилган.
Энцо Мареска даври: Мавсум старти ва ҳужумдаги янгиланиш
Ёзги танаффусда «Манчестер Сити» бош мураббийлигига тайинланган италиялик мутахассис Энцо Мареска янгиланган таркиб билан мавсумни муваффақиятли бошлади:
1-турдаги иродали ғалаба: Премьер-лиганинг очилиш баҳсида «шаҳарликлар» сафарда «Борнмут» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштирди;
Кейинги синов: 2-турда Мареска шогирдлари Лондоннинг «Кристал Пэлас» жамоасига қарши майдонга тушади;
Тактик эҳтиёж: Мураббийлар штаби Аллан Элиас орқали жамоанинг олдинги чизиғидаги тезлик, дриблинг ва рақобатни сезиларли даражада оширишни мақсад қилган.
…