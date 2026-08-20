Ўзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълум

·1·Спорт
Ўзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълум
Қисқача

Ўзбекистон аёллар миллий терма жамоаси 2027 йилги аёллар ўртасидаги Жаҳон чемпионатига чиқиш учун дастлабки плей-оффда Папуа Янги Гвинея, Гана ва Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) билан куч синашади. Ушбу босқич 2026 йилнинг ноябр–декабр ойларида битта марказлаштирилган манзилда ўтказилиб, 4 та жамоадан энг яхши 2 таси ҳал қилувчи финал босқичига йўлланма олади.

ФИФА томонидан 2027 йилги аёллар ўртасидаги Жаҳон чемпионатининг қитъалараро плей-офф турнири дастлабки босқичига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди. Тарихий йўлланма учун курашаётган Ўзбекистон аёллар миллий терма жамоасининг ушбу босқичдаги рақиблари маълум бўлди. Вакилларимиз мундиалга чиқиш учун қандай босқичлардан ўтиши керак ва мусобақа формати қандай?

Дастлабки босқич: Рақиблар ва муддатлар

Қуръа натижаларига кўра, Ўзбекистон миллий жамоаси мундиал йўлидаги дастлабки саралаш баҳсларида Папуа Янги Гвинея, Гана ва Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) терма жамоалари билан куч синашади. Мазкур босқич 2026 йилнинг ноябрь–декабрь ойларида битта марказлаштирилган манзилда ташкил этилади ва 4 та жамоадан энг яхши 2 таси ҳал қилувчи финал босқичига йўлланма олади.

2027 йилги аёллар ўртасидаги ЖЧ саралаш тизими

Босқич

Муддати

Иштирокчилар ва формат

Мундиалга йўлланма

Дастлабки плей-офф

2026 йил ноябрь–декабрь

Ўзбекистон, Папуа Янги Гвинея, Гана, ЖАР (марказлашган турнир)

2 та энг яхши жамоа ҳал қилувчи финалга чиқади

Ҳал қилувчи плей-офф

2027 йил февраль

Дастлабки босқичдан 2 та + КОНКАКАФ (2), КОНМЕБОЛ (1), УЕФА (1) — жами 6 жамоа

3 та йўналиш ғолиби бўлган 3 та жамоа ЖЧ йўлланмасига эга чиқади

Жаҳон чемпионати (Финал)

2027 йил 24 июнь – 25 июль

Бразилия яшил майдонларида

Дунёнинг энг кучли аёллар терма жамоалари

Ўзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълум

Ҳал қилувчи финал босқичи формати

2027 йилнинг февраль ойида бўлиб ўтадиган финал плей-офф босқичида жами 6 та миллий жамоа иштирок этади:

  • Дастлабки босқичдан чиққан 2 та жамоа

  • Шимолий ва Марказий Америкадан (КОНКАКАФ) — 2 та жамоа

  • Жанубий Америкадан (КОНМEБОЛ) — 1 та жамоа

  • Европадан (УЕФА) — 1 та жамоа

Ушбу 6 та жамоа қуръа орқали 3 та алоҳида йўналишга (жуфтликка) бўлинади. Ҳар бир йўналишда биттадан ҳал қилувчи финал баҳси ўтказилиб, унда ғалаба қозонган 3 та терма жамоа Бразилияда бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатининг сўнгги йўлланмаларига эга бўлади.

Сизнингча, Ўзбекистон аёллар миллий терма жамоаси Гана ва ЖАР каби кучли рақибларни енгиб, Бразилиядаги Жаҳон чемпионатига чиқишдек тарихий натижани қайд эта оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандларига ушбу муҳим хушхабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақидаБугун, 21:25«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқладиБугун, 21:16Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Бугун, 21:09Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиДастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиБугун, 21:02Дрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиДрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиБугун, 20:57Болоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБолоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)