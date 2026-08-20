Ўзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълум
Ўзбекистон аёллар миллий терма жамоаси 2027 йилги аёллар ўртасидаги Жаҳон чемпионатига чиқиш учун дастлабки плей-оффда Папуа Янги Гвинея, Гана ва Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) билан куч синашади. Ушбу босқич 2026 йилнинг ноябр–декабр ойларида битта марказлаштирилган манзилда ўтказилиб, 4 та жамоадан энг яхши 2 таси ҳал қилувчи финал босқичига йўлланма олади.
ФИФА томонидан 2027 йилги аёллар ўртасидаги Жаҳон чемпионатининг қитъалараро плей-офф турнири дастлабки босқичига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди. Тарихий йўлланма учун курашаётган Ўзбекистон аёллар миллий терма жамоасининг ушбу босқичдаги рақиблари маълум бўлди. Вакилларимиз мундиалга чиқиш учун қандай босқичлардан ўтиши керак ва мусобақа формати қандай?
Дастлабки босқич: Рақиблар ва муддатлар
Қуръа натижаларига кўра, Ўзбекистон миллий жамоаси мундиал йўлидаги дастлабки саралаш баҳсларида Папуа Янги Гвинея, Гана ва Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) терма жамоалари билан куч синашади. Мазкур босқич 2026 йилнинг ноябрь–декабрь ойларида битта марказлаштирилган манзилда ташкил этилади ва 4 та жамоадан энг яхши 2 таси ҳал қилувчи финал босқичига йўлланма олади.
2027 йилги аёллар ўртасидаги ЖЧ саралаш тизими
Босқич
Муддати
Иштирокчилар ва формат
Мундиалга йўлланма
Дастлабки плей-офф
2026 йил ноябрь–декабрь
Ўзбекистон, Папуа Янги Гвинея, Гана, ЖАР (марказлашган турнир)
2 та энг яхши жамоа ҳал қилувчи финалга чиқади
Ҳал қилувчи плей-офф
2027 йил февраль
Дастлабки босқичдан 2 та + КОНКАКАФ (2), КОНМЕБОЛ (1), УЕФА (1) — жами 6 жамоа
3 та йўналиш ғолиби бўлган 3 та жамоа ЖЧ йўлланмасига эга чиқади
Жаҳон чемпионати (Финал)
2027 йил 24 июнь – 25 июль
Бразилия яшил майдонларида
Дунёнинг энг кучли аёллар терма жамоалари
Ҳал қилувчи финал босқичи формати
2027 йилнинг февраль ойида бўлиб ўтадиган финал плей-офф босқичида жами 6 та миллий жамоа иштирок этади:
Дастлабки босқичдан чиққан 2 та жамоа
Шимолий ва Марказий Америкадан (КОНКАКАФ) — 2 та жамоа
Жанубий Америкадан (КОНМEБОЛ) — 1 та жамоа
Европадан (УЕФА) — 1 та жамоа
Ушбу 6 та жамоа қуръа орқали 3 та алоҳида йўналишга (жуфтликка) бўлинади. Ҳар бир йўналишда биттадан ҳал қилувчи финал баҳси ўтказилиб, унда ғалаба қозонган 3 та терма жамоа Бразилияда бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионатининг сўнгги йўлланмаларига эга бўлади.
Сизнингча, Ўзбекистон аёллар миллий терма жамоаси Гана ва ЖАР каби кучли рақибларни енгиб, Бразилиядаги Жаҳон чемпионатига чиқишдек тарихий натижани қайд эта оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандларига ушбу муҳим хушхабарни дарҳол улашинг!
…