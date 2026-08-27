Октагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очди

·18·Спорт
Октагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очди

Оғир вазн тоифасида жаҳон бокси афсонаси Тайсон Фьюри навбатдаги баёноти билан яккакураш ихлосмандлари диққат марказига тушди. Британиялик собиқ жаҳон чемпиони ММА (аралаш жанг санъати) бўйича беллашувларнинг қайси жиҳати уни ўзига жалб қилиши ва нима учун классик курашни хушламаслигини очиқ тан олди.

Шунингдек, «Лози лорд» октагон усталарининг катта пуллик профессионал бокс жангларига ўтиш тенденциясига ҳам баҳо берди.

«Фақат юзга муштлашгандагина қизиқ»: Фьюри ММА ҳақида

Фьюри аралаш яккакурашларни тўлиқ тушунмаслигини, фақатгина стойкадаги шиддатли зарбалар алмашинувини маъқул кўришини таъкидлади:

«Ростини айтсам, мен ММА ҳақида деярли ҳеч нарса билмайман. Бу спорт менга фақат жангчилар тик туриб, бир-бирининг юзига мушт тушираётгандагина қизиқ туюлади.

Аммо улар ерга тушиб, партерда кураша бошласа... Бундай ҳолатни томоша қилиш менга сира ёқмайди», — деди собиқ чемпион.

ММАчиларнинг боксга ўтиши: Ҳаммасини ном ва машҳурлик ҳал қилади

Октагон вакилларининг бокс қоидалари бўйича рингга чиқиши ҳақида гапирар экан, Фьюри ушбу жараёнда спортнинг ўзи эмас, балки спортчининг шахсий бренди биринчи ўринда туришини таъкидлади:

  • Машҳурлик омили: «Агар гап оммага яхши таниш, ўз номини чиқариб улгурган юлдузлар ҳақида бораётган бўлса, улар истаган спорт турига ўтиши мумкин деб ҳисоблайман. Чунки бундай тўқнашувларда асосий нарса — жангчининг обрўси ва машҳурлигидир»;

  • Тижорий манфаат: ММА юлдузларининг бокс рингига қадам қўйиши биринчи навбатда катта гонорарлар ва шов-шувли шоулар билан боғлиқ экани яна бир бор ўз тасдиғини топди.

Рингдаги сўнгги муваффақият

Тайсон Фьюрининг ўзи ҳамон фаол спорт формасини намойиш этишда давом этмоқда:

  • Мариуш Вах устидан ғалаба: Британиялик боксчи сўнгги бор июль ойининг охирида рингга кўтарилиб, польшалик тажрибали рақиби Мариуш Вахни 7-раундда техник нокаут эвазига таслим этган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Бугун, 14:17Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Бугун, 14:06Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Бугун, 12:02«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!Бугун, 11:45«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқлади«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқладиБугун, 11:40Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Бугун, 11:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)