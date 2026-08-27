Октагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очди
Оғир вазн тоифасида жаҳон бокси афсонаси Тайсон Фьюри навбатдаги баёноти билан яккакураш ихлосмандлари диққат марказига тушди. Британиялик собиқ жаҳон чемпиони ММА (аралаш жанг санъати) бўйича беллашувларнинг қайси жиҳати уни ўзига жалб қилиши ва нима учун классик курашни хушламаслигини очиқ тан олди.
Шунингдек, «Лози лорд» октагон усталарининг катта пуллик профессионал бокс жангларига ўтиш тенденциясига ҳам баҳо берди.
«Фақат юзга муштлашгандагина қизиқ»: Фьюри ММА ҳақида
Фьюри аралаш яккакурашларни тўлиқ тушунмаслигини, фақатгина стойкадаги шиддатли зарбалар алмашинувини маъқул кўришини таъкидлади:
«Ростини айтсам, мен ММА ҳақида деярли ҳеч нарса билмайман. Бу спорт менга фақат жангчилар тик туриб, бир-бирининг юзига мушт тушираётгандагина қизиқ туюлади.
Аммо улар ерга тушиб, партерда кураша бошласа... Бундай ҳолатни томоша қилиш менга сира ёқмайди», — деди собиқ чемпион.
ММАчиларнинг боксга ўтиши: Ҳаммасини ном ва машҳурлик ҳал қилади
Октагон вакилларининг бокс қоидалари бўйича рингга чиқиши ҳақида гапирар экан, Фьюри ушбу жараёнда спортнинг ўзи эмас, балки спортчининг шахсий бренди биринчи ўринда туришини таъкидлади:
Машҳурлик омили: «Агар гап оммага яхши таниш, ўз номини чиқариб улгурган юлдузлар ҳақида бораётган бўлса, улар истаган спорт турига ўтиши мумкин деб ҳисоблайман. Чунки бундай тўқнашувларда асосий нарса — жангчининг обрўси ва машҳурлигидир»;
Тижорий манфаат: ММА юлдузларининг бокс рингига қадам қўйиши биринчи навбатда катта гонорарлар ва шов-шувли шоулар билан боғлиқ экани яна бир бор ўз тасдиғини топди.
Рингдаги сўнгги муваффақият
Тайсон Фьюрининг ўзи ҳамон фаол спорт формасини намойиш этишда давом этмоқда:
Мариуш Вах устидан ғалаба: Британиялик боксчи сўнгги бор июль ойининг охирида рингга кўтарилиб, польшалик тажрибали рақиби Мариуш Вахни 7-раундда техник нокаут эвазига таслим этган эди.
…