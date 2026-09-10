Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлди

·41·Спорт
Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлди

Жаҳон аралаш яккакурашлар санъати (ММА) ихлосмандларини яна бир унутилмас ва қайноқ жанг оқшоми кутмоқда. 12 сентябрдан 13 сентябрга ўтар кечаси АҚШнинг Аризона штати, Глендейл шаҳрида Мексика Мустақиллик куни шарафига бағишланган анъанавий ва нуфузли Noche UFC турнири бўлиб ўтади. Ушбу катта спорт байрами дастуридан UFC собиқ чемпионларининг сафга қайтиши, оғир вазн гигантларининг қарама-қаршилиги ва октагон фахрийларининг жанглари ўрин олган. Бироқ мусобақа арафасида кутилмаган жароҳат туфайли асосий тўқнашувда кескин ўзгариш юз берди ва кард қайта шакллантирилди. Хўш, марказий баҳсда Жан Сильвага ким рақиблик қилади, собиқ чемпионлар Брендон Морено ва Алекса Грассо қайси рақибларга қарши октагонга чиқади ҳамда «Қунфу қироли» Муслим Салиховнинг рақиби ким? Мақола охирида эса асосий интрига — Noche UFC турнирининг барча расмий баҳслари, рейтинг даъвогарлари ва тўлиқ файт-карди ҳақидаги тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

Марказий жангдаги кутилмаган ўзгариш ва янги рақиб

Турнирнинг бош тўқнашуви олдидан режалар ўзгарди:

  • Яир Родригеснинг жароҳати: Дастлабки келишувга кўра, турнирнинг асосий жангида ярим енгил вазндаги Бразилия юлдузи Жан Сильва (рейтингда 6-ўрин) UFC вақтинчалик чемпиони Яир Родригес билан тўқнаш келиши лозим эди; аммо Родригес кутилмаган жароҳат туфайли жангни тарк этишга мажбур бўлди;

  • Хосе Дельгадо учун катта имконият: Мусобақа ташкилотчилари тезкорлик билан Сильвага янги рақиб топишди — энди кечанинг бош баҳсида унга дивизионнинг 15-рақамли хавфли вакили, америкалик Хосе Дельгадо рақиблик қилади;

  • Рейтинг амбициялари: 6-ўриндаги Сильва учун ушбу баҳс кучли бешлик остонасига кириш имкони бўлса, Дельгадо учун фаолиятидаги энг катта сакрашни амалга ошириш учун олтин имкониятдир.

«Noche UFC — ҳар доим шиддатли кураш, миллий ғурур ва юқори адреналин демакдир. Таркибдаги ўзгаришларга қарамай, мухлисларни даҳшатли нокаутлар кутмоқда», — дея таъкидламоқда ММА шарҳловчилари.

Собиқ чемпионларнинг қайта қад ростлаши ва гигантлар жанги

Кечанинг асосий кардидан жаҳонга машҳур юлдузларнинг муросасиз жанглари ўрин олган:

  • Брэндон Морено синови: Мухлисларнинг севимли жангчиси, энг енгил вазнда собиқ UFC чемпиони Брэндон Морено (№8) ташкилотга яна даъвогар сифатида қайтиш йўлида Жозеф Моралесга қарши саф тортади;

  • Алекса Грассонинг қийин дуэли: Аёллар дивизионининг собиқ соҳибаси, мексикалик Алекса Грассо (№3) Франциянинг 2-рақамли қудратли вакиласи Манон Фиоро билан чемпионлик йўлидаги ҳал қилувчи жангда куч синашади;

  • Оғир вазнлилар тўқнашуви: Супероғир вазнда собиқ вақтинчалик камар даъвогари Кертис Блейдс (№6) зарбаси кучли Вальдо Кортес-Акоста (№5) билан принципиал қарама-қаршиликда октагонга чиқади;

  • Прелимлардаги афсона: Мухлисларга яхши таниш бўлган ярим ўрта вазн устаси, россиялик фахрий Муслим Салихов чилилик нокаутчи Игнасио Бахамондесга қарши жанг қилади.

Noche UFC турнирининг тўлиқ расмий файт-карди

Глендейлда бўлиб ўтадиган шоунинг барча жанглари қуйидаги тартибда тасдиқланди:

Асосий кард (Main Card):

  • Ярим енгил вазн: Жан Сильва (№6) – Хосе Дельгадо (№15)

  • Энг енгил вазн: Брэндон Морено (№8) – Жозеф Моралес

  • Ярим енгил вазн: Томми Макмиллен – Марван Рахики

  • Аёллар ўта енгил вазн: Манон Фиоро (№2) – Алекса Грассо (№3)

  • Супероғир вазн: Вальдо Кортес-Акоста (№5) – Кертис Блейдс (№6)

  • Ўта енгил вазн: Дэвид Мартинес (№8) – Дэн Иге

Прелим кард (Preliminary Card):

  • Энг енгил вазн: Тим Эллиотт (№12) – Эдгар Чайрез (№15)

  • Ярим ўрта вазн: Игнасио Бахамондес – Муслим Салихов

  • Ўрта вазн: Юсри Белгаруи – Жорден Сантос

  • Енгил вазн: Драккар Клозе – Томас Гэнтт

  • Енгил вазн: Рафа Гарсия – Жун Чжу

  • Ярим енгил вазн: Шон Кинг – Жесси Росас

  • Аёллар ўта енгил вазн: Жей Жей Олдрич (№15) – Регина Тарин

Мухлисларни кутаётган шов-шувли интрига

Кўпчилик яккакураш ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ярим енгил вазн етакчиларидан бири Жан Сильва тўсатдан рақиб алмашган мураккаб шароитда ўзини қандай кўрсатиши ҳамда собиқ чемпионлар Брэндон Морено ва Алекса Грассонинг чемпионлик амбицияларини қайтара олишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Noche UFC карди мутлақо муросасиз тузилган: 15-ўриндаги Хосе Дельгадо учун бу фаолиятидаги энг катта трамплин бўлса, Жан Сильва ғалаба қозонган тақдирда тўғридан-тўғри дивизион топ-3 лиги учун даъвогарга айланади. Шу билан бирга, Алекса Грассо ва Манон Фиоро жанги ғолиби аёллар ўта енгил вазнида навбатдаги камар жангининг биринчи рақамли эгасини аниқлаб бериши билан турнир аҳамиятини икки баробар оширади.

Сизнингча, бош жангда Жан Сильва кутилмаган рақиб Хосе Дельгадони муддатидан олдин таслим эта оладими ёки турнирда катта сенсация кузатиладими? Брэндон Морено ва Муслим Салихов бу гал мухлисларини ёрқин ғалаба билан қувонтира оладими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу шиддатли жанг кечаси тафсилотларини яқинларингиз ҳамда спорт ихлосмандларига улашинг!

Noche UFCMMAUFCГлендейлЖан СильваБрендон МореноАлекса Грассо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Бугун, 08:02Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Бугун, 07:59Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Бугун, 07:12Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиБугун, 07:09Ўзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилдиЎзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилдиБугун, 07:049 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди9 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди