Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлди
Жаҳон аралаш яккакурашлар санъати (ММА) ихлосмандларини яна бир унутилмас ва қайноқ жанг оқшоми кутмоқда. 12 сентябрдан 13 сентябрга ўтар кечаси АҚШнинг Аризона штати, Глендейл шаҳрида Мексика Мустақиллик куни шарафига бағишланган анъанавий ва нуфузли Noche UFC турнири бўлиб ўтади. Ушбу катта спорт байрами дастуридан UFC собиқ чемпионларининг сафга қайтиши, оғир вазн гигантларининг қарама-қаршилиги ва октагон фахрийларининг жанглари ўрин олган. Бироқ мусобақа арафасида кутилмаган жароҳат туфайли асосий тўқнашувда кескин ўзгариш юз берди ва кард қайта шакллантирилди. Хўш, марказий баҳсда Жан Сильвага ким рақиблик қилади, собиқ чемпионлар Брендон Морено ва Алекса Грассо қайси рақибларга қарши октагонга чиқади ҳамда «Қунфу қироли» Муслим Салиховнинг рақиби ким? Мақола охирида эса асосий интрига — Noche UFC турнирининг барча расмий баҳслари, рейтинг даъвогарлари ва тўлиқ файт-карди ҳақидаги тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Марказий жангдаги кутилмаган ўзгариш ва янги рақиб
Турнирнинг бош тўқнашуви олдидан режалар ўзгарди:
Яир Родригеснинг жароҳати: Дастлабки келишувга кўра, турнирнинг асосий жангида ярим енгил вазндаги Бразилия юлдузи Жан Сильва (рейтингда 6-ўрин) UFC вақтинчалик чемпиони Яир Родригес билан тўқнаш келиши лозим эди; аммо Родригес кутилмаган жароҳат туфайли жангни тарк этишга мажбур бўлди;
Хосе Дельгадо учун катта имконият: Мусобақа ташкилотчилари тезкорлик билан Сильвага янги рақиб топишди — энди кечанинг бош баҳсида унга дивизионнинг 15-рақамли хавфли вакили, америкалик Хосе Дельгадо рақиблик қилади;
Рейтинг амбициялари: 6-ўриндаги Сильва учун ушбу баҳс кучли бешлик остонасига кириш имкони бўлса, Дельгадо учун фаолиятидаги энг катта сакрашни амалга ошириш учун олтин имкониятдир.
«Noche UFC — ҳар доим шиддатли кураш, миллий ғурур ва юқори адреналин демакдир. Таркибдаги ўзгаришларга қарамай, мухлисларни даҳшатли нокаутлар кутмоқда», — дея таъкидламоқда ММА шарҳловчилари.
Собиқ чемпионларнинг қайта қад ростлаши ва гигантлар жанги
Кечанинг асосий кардидан жаҳонга машҳур юлдузларнинг муросасиз жанглари ўрин олган:
Брэндон Морено синови: Мухлисларнинг севимли жангчиси, энг енгил вазнда собиқ UFC чемпиони Брэндон Морено (№8) ташкилотга яна даъвогар сифатида қайтиш йўлида Жозеф Моралесга қарши саф тортади;
Алекса Грассонинг қийин дуэли: Аёллар дивизионининг собиқ соҳибаси, мексикалик Алекса Грассо (№3) Франциянинг 2-рақамли қудратли вакиласи Манон Фиоро билан чемпионлик йўлидаги ҳал қилувчи жангда куч синашади;
Оғир вазнлилар тўқнашуви: Супероғир вазнда собиқ вақтинчалик камар даъвогари Кертис Блейдс (№6) зарбаси кучли Вальдо Кортес-Акоста (№5) билан принципиал қарама-қаршиликда октагонга чиқади;
Прелимлардаги афсона: Мухлисларга яхши таниш бўлган ярим ўрта вазн устаси, россиялик фахрий Муслим Салихов чилилик нокаутчи Игнасио Бахамондесга қарши жанг қилади.
Noche UFC турнирининг тўлиқ расмий файт-карди
Глендейлда бўлиб ўтадиган шоунинг барча жанглари қуйидаги тартибда тасдиқланди:
Асосий кард (Main Card):
Ярим енгил вазн: Жан Сильва (№6) – Хосе Дельгадо (№15)
Энг енгил вазн: Брэндон Морено (№8) – Жозеф Моралес
Ярим енгил вазн: Томми Макмиллен – Марван Рахики
Аёллар ўта енгил вазн: Манон Фиоро (№2) – Алекса Грассо (№3)
Супероғир вазн: Вальдо Кортес-Акоста (№5) – Кертис Блейдс (№6)
Ўта енгил вазн: Дэвид Мартинес (№8) – Дэн Иге
Прелим кард (Preliminary Card):
Энг енгил вазн: Тим Эллиотт (№12) – Эдгар Чайрез (№15)
Ярим ўрта вазн: Игнасио Бахамондес – Муслим Салихов
Ўрта вазн: Юсри Белгаруи – Жорден Сантос
Енгил вазн: Драккар Клозе – Томас Гэнтт
Енгил вазн: Рафа Гарсия – Жун Чжу
Ярим енгил вазн: Шон Кинг – Жесси Росас
Аёллар ўта енгил вазн: Жей Жей Олдрич (№15) – Регина Тарин
Мухлисларни кутаётган шов-шувли интрига
Кўпчилик яккакураш ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ярим енгил вазн етакчиларидан бири Жан Сильва тўсатдан рақиб алмашган мураккаб шароитда ўзини қандай кўрсатиши ҳамда собиқ чемпионлар Брэндон Морено ва Алекса Грассонинг чемпионлик амбицияларини қайтара олишидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Noche UFC карди мутлақо муросасиз тузилган: 15-ўриндаги Хосе Дельгадо учун бу фаолиятидаги энг катта трамплин бўлса, Жан Сильва ғалаба қозонган тақдирда тўғридан-тўғри дивизион топ-3 лиги учун даъвогарга айланади. Шу билан бирга, Алекса Грассо ва Манон Фиоро жанги ғолиби аёллар ўта енгил вазнида навбатдаги камар жангининг биринчи рақамли эгасини аниқлаб бериши билан турнир аҳамиятини икки баробар оширади.
Сизнингча, бош жангда Жан Сильва кутилмаган рақиб Хосе Дельгадони муддатидан олдин таслим эта оладими ёки турнирда катта сенсация кузатиладими? Брэндон Морено ва Муслим Салихов бу гал мухлисларини ёрқин ғалаба билан қувонтира оладими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу шиддатли жанг кечаси тафсилотларини яқинларингиз ҳамда спорт ихлосмандларига улашинг!
…