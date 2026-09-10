Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилди
Apple йиллар давомида кутилган қадамни ниҳоят амалга оширди. Компания биринчи марта букланадиган iPhone’ни расман намойиш қилди. iPhone Duo номи билан тақдим этилган қурилма ёпиқ ҳолатда оддий смартфонга ўхшайди, аммо очилганда 7,6 дюймли катта экранга айланади.
Қурилманинг бошланғич нархи $1,999, олдиндан буюртмалар 16 октябрда бошланади, расмий сотувлар эса 23 октябрдан йўлга қўйилади.
Бу Apple учун оддий янги модель эмас. iPhone Duo компаниянинг букланадиган смартфонлар бозорига биринчи жиддий кириши бўлиб, Apple’нинг смартфонлар дизайнидаги энг катта ўзгаришлардан бири сифатида баҳоланмоқда.
Apple ниҳоят «букланди»: iPhone Duo қандай кўринишда?
iPhone Duo китоб сингари горизонтал тарзда очилади. Ёпиқ ҳолатда қурилма 5,4 дюймли ташқи экранга эга.
Телефон очилганда эса фойдаланувчи ихтиёрига 7,6 дюймли ички дисплей тақдим этилади. Apple ушбу экранни iPhone тарихидаги энг катта дисплей сифатида таърифламоқда.
Қизиғи шундаки, Apple икки экрандаги тасвир нисбатини бир-бирига мослаштирган. Шу сабабли қурилма очилганда контент кескин ўзгариб кетмайди, балки каттароқ майдонга мослашади.
Бу ёндашув смартфонни бир вақтнинг ўзида телефон, кичик планшет ва ишлаш қурилмаси сифатида ишлатиш имконини кенгайтиради.
Олд камера ҳам ўзгарди
iPhone Duo дизайнидаги энг қизиқ жиҳатлардан бири — ички камера ечими.
Apple ички экрандаги селфи камерасини дисплей остига жойлаштирган. Шу тариқа катта 7,6 дюймли экранда анъанавий камера учун кўринадиган кесикка эҳтиёж камайган.
Компания букланиш механизми ва экран ўртасидаги чизиқни ҳам имкони борича сезилмас қилишга уринган. Apple махсус шарнир конструкциясидан фойдаланган.
Корпуси титан: Apple нега бу материални танлади?
iPhone Duo корпусида 5-даражали титан қўлланилган.
Apple’нинг расмий маълумотига кўра, қурилма титан корпус билан ишланган ва кўзгу сингари сайқалланган юзага эга.
Компания букланадиган смартфон учун нафақат ташқи кўриниш, балки мустаҳкамликка ҳам катта урғу берган.
Қурилма шунингдек IP68 даражасида сув ва чангдан ҳимояга эга экани ҳақида маълумотлар берилган.
24 соатлик батарея ва 20 дақиқада 50 фоиз
Букланадиган смартфонларда энг катта саволлардан бири — батарея.
Apple iPhone Duo’ни икки экранли конструкцияга қарамай, кун давомида ишлай оладиган қурилма сифатида тақдим этмоқда. Компания маълумотига кўра, смартфон икки экрандан фойдаланилганда 24 соатгача ишлай олади.
Қурилма тахминан 20 дақиқада 50 фоизгача қувват олиши айтилмоқда. Reuters ҳам Apple тақдимотида 24 соатлик аралаш икки экранли фойдаланиш ва 20 дақиқада 50 фоизгача тез қувватланиш имконияти қайд этилганини тасдиқлайди.
iPhone Duo’нинг асосий хусусиятлари
Хусусият
iPhone Duo
Модель
iPhone Duo
Ташқи экран
5,4 дюйм
Ички экран
7,6 дюйм
Конструкция
Китоб сингари букланади
Корпус
5-даражали титан
Процессор
A20 Pro
Батарея
24 соатгача
Тез қувватлаш
20 дақиқада 50% гача
Операцион тизим
iOS 27
Нархи
$1,999 дан
Олдиндан буюртма
16 октябр
Сотув бошланиши
23 октябр
Ранглар
Star White, Night Sky
Apple расмий маълумотига кўра, iPhone Duo’нинг икки асосий ранги Star White ва Night Sky деб номланган.
A20 Pro ва янги iOS 27: катта экран учун катта имкониятлар
iPhone Duo фақат букланадиган корпус билан чекланиб қолмайди.
Қурилма Apple’нинг янги A20 Pro чипи билан жиҳозланган. Компания ички экрандан фойдаланишда мультитаскинг, ўйинлар, видео кўриш ва бир вақтнинг ўзида бир нечта вазифани бажаришга урғу бермоқда.
iOS 27 ҳам айнан шу форматга мослаштирилган. Катта экранда бир нечта илова билан ишлаш, контентни кенгроқ кўриш ва экран майдонидан самарали фойдаланиш имкониятлари кенгайтирилган.
Бу жиҳат iPhone Duo’ни оддий смартфондан кўра чўнтакка сиғадиган кичик планшетга яқинлаштиради.
Энг катта савол — $1999лик iPhone ким учун?
iPhone Duo’нинг энг кўп муҳокама қилинадиган жиҳати унинг нархи бўлиши аниқ.
$1,999 — Apple смартфонлари орасида ҳам жуда юқори нарх ҳисобланади. Шунинг учун компаниянинг янги қурилмаси оммавий iPhone’га эмас, асосан премиум сегментга қаратилган.
Бундан ташқари, букланадиган смартфонлар бозорида Apple кечроқ пайдо бўлди. Samsung ва Huawei каби компаниялар бу сегментда бир неча йилдан бери рақобатлашиб келмоқда.
Бироқ Apple’нинг кеч кириши унинг учун камчилик эмас, балки афзалликка айланиши мумкин. Компания мавжуд букланадиган смартфонлар тажрибасини ўрганиб, экран, шарнир, дастурий таъминот ва экотизимни бирлаштирган ҳолда бозорга кирмоқда. Reuters таҳлилида ҳам Apple’нинг кириши букланадиган смартфонлар бозорини оммалаштириши мумкинлиги таъкидланган.
Apple учун янги давр бошландими?
iPhone Duo’нинг тақдимоти Apple учун яна бир муҳим жиҳатга эга. Бу компаниянинг янги бош директори Жон Тернус раҳбарлигидаги биринчи катта тақдимот бўлди. Шу маънода букланадиган iPhone нафақат янги маҳсулот, балки Apple’нинг келгуси смартфон стратегиясининг рамзи ҳам бўлиши мумкин.
Компания iPhone дизайнини биринчи iPhone’дан кейинги энг катта ўзгаришлардан бири даражасига олиб чиқишга уринмоқда.
Энг муҳими эса — Apple энди букланадиган смартфонлар бозорининг кузатувчиси эмас. Компаниянинг ўзи бу пойгага кирди.
Хулоса: Apple кечикди, аммо бозорни ўзгартириши мумкин
Samsung ва Huawei букланадиган смартфонлар концепциясини бир неча йил олдин оммага олиб чиққан эди. Apple эса бу технология анча такомиллашганидан кейин майдонга чиқди.
Натижада iPhone Duo:
5,4 дюймли ташқи экран;
7,6 дюймли ички дисплей;
титан корпус;
A20 Pro чипи;
iOS 27;
24 соатгача батарея;
тез қувватлаш;
катта экранда мультитаскинг;
$1,999 бошланғич нарх
билан Apple’нинг янги премиум маҳсулотига айланди.
16 октябрдан буюртмалар қабул қилинади, 23 октябрдан эса iPhone Duo расман сотувга чиқади.
Энди асосий савол бошқа: Apple’нинг биринчи букланадиган iPhone’и фақат қиммат янги қурилма бўлиб қоладими ёки бутун смартфон бозорида янги стандартни белгилайдими?
…