Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилди

·50·Техно
Apple ниҳоят тарихий қадам ташлади: биринчи букланадиган iPhone Duo тақдим этилди

Apple йиллар давомида кутилган қадамни ниҳоят амалга оширди. Компания биринчи марта букланадиган iPhone’ни расман намойиш қилди. iPhone Duo номи билан тақдим этилган қурилма ёпиқ ҳолатда оддий смартфонга ўхшайди, аммо очилганда 7,6 дюймли катта экранга айланади.

Қурилманинг бошланғич нархи $1,999, олдиндан буюртмалар 16 октябрда бошланади, расмий сотувлар эса 23 октябрдан йўлга қўйилади.

Бу Apple учун оддий янги модель эмас. iPhone Duo компаниянинг букланадиган смартфонлар бозорига биринчи жиддий кириши бўлиб, Apple’нинг смартфонлар дизайнидаги энг катта ўзгаришлардан бири сифатида баҳоланмоқда.

Apple ниҳоят «букланди»: iPhone Duo қандай кўринишда?

iPhone Duo китоб сингари горизонтал тарзда очилади. Ёпиқ ҳолатда қурилма 5,4 дюймли ташқи экранга эга.

Телефон очилганда эса фойдаланувчи ихтиёрига 7,6 дюймли ички дисплей тақдим этилади. Apple ушбу экранни iPhone тарихидаги энг катта дисплей сифатида таърифламоқда.

Қизиғи шундаки, Apple икки экрандаги тасвир нисбатини бир-бирига мослаштирган. Шу сабабли қурилма очилганда контент кескин ўзгариб кетмайди, балки каттароқ майдонга мослашади.

Бу ёндашув смартфонни бир вақтнинг ўзида телефон, кичик планшет ва ишлаш қурилмаси сифатида ишлатиш имконини кенгайтиради.

Олд камера ҳам ўзгарди

iPhone Duo дизайнидаги энг қизиқ жиҳатлардан бири — ички камера ечими.

Apple ички экрандаги селфи камерасини дисплей остига жойлаштирган. Шу тариқа катта 7,6 дюймли экранда анъанавий камера учун кўринадиган кесикка эҳтиёж камайган.

Компания букланиш механизми ва экран ўртасидаги чизиқни ҳам имкони борича сезилмас қилишга уринган. Apple махсус шарнир конструкциясидан фойдаланган.

Корпуси титан: Apple нега бу материални танлади?

iPhone Duo корпусида 5-даражали титан қўлланилган.

Apple’нинг расмий маълумотига кўра, қурилма титан корпус билан ишланган ва кўзгу сингари сайқалланган юзага эга.

Компания букланадиган смартфон учун нафақат ташқи кўриниш, балки мустаҳкамликка ҳам катта урғу берган.

Қурилма шунингдек IP68 даражасида сув ва чангдан ҳимояга эга экани ҳақида маълумотлар берилган.

24 соатлик батарея ва 20 дақиқада 50 фоиз

Букланадиган смартфонларда энг катта саволлардан бири — батарея.

Apple iPhone Duo’ни икки экранли конструкцияга қарамай, кун давомида ишлай оладиган қурилма сифатида тақдим этмоқда. Компания маълумотига кўра, смартфон икки экрандан фойдаланилганда 24 соатгача ишлай олади.

Қурилма тахминан 20 дақиқада 50 фоизгача қувват олиши айтилмоқда. Reuters ҳам Apple тақдимотида 24 соатлик аралаш икки экранли фойдаланиш ва 20 дақиқада 50 фоизгача тез қувватланиш имконияти қайд этилганини тасдиқлайди.

iPhone Duo’нинг асосий хусусиятлари

Хусусият

iPhone Duo

Модель

iPhone Duo

Ташқи экран

5,4 дюйм

Ички экран

7,6 дюйм

Конструкция

Китоб сингари букланади

Корпус

5-даражали титан

Процессор

A20 Pro

Батарея

24 соатгача

Тез қувватлаш

20 дақиқада 50% гача

Операцион тизим

iOS 27

Нархи

$1,999 дан

Олдиндан буюртма

16 октябр

Сотув бошланиши

23 октябр

Ранглар

Star White, Night Sky

Apple расмий маълумотига кўра, iPhone Duo’нинг икки асосий ранги Star White ва Night Sky деб номланган.

A20 Pro ва янги iOS 27: катта экран учун катта имкониятлар

iPhone Duo фақат букланадиган корпус билан чекланиб қолмайди.

Қурилма Apple’нинг янги A20 Pro чипи билан жиҳозланган. Компания ички экрандан фойдаланишда мультитаскинг, ўйинлар, видео кўриш ва бир вақтнинг ўзида бир нечта вазифани бажаришга урғу бермоқда.

iOS 27 ҳам айнан шу форматга мослаштирилган. Катта экранда бир нечта илова билан ишлаш, контентни кенгроқ кўриш ва экран майдонидан самарали фойдаланиш имкониятлари кенгайтирилган.

Бу жиҳат iPhone Duo’ни оддий смартфондан кўра чўнтакка сиғадиган кичик планшетга яқинлаштиради.

Энг катта савол — $1999лик iPhone ким учун?

iPhone Duo’нинг энг кўп муҳокама қилинадиган жиҳати унинг нархи бўлиши аниқ.

$1,999 — Apple смартфонлари орасида ҳам жуда юқори нарх ҳисобланади. Шунинг учун компаниянинг янги қурилмаси оммавий iPhone’га эмас, асосан премиум сегментга қаратилган.

Бундан ташқари, букланадиган смартфонлар бозорида Apple кечроқ пайдо бўлди. Samsung ва Huawei каби компаниялар бу сегментда бир неча йилдан бери рақобатлашиб келмоқда.

Бироқ Apple’нинг кеч кириши унинг учун камчилик эмас, балки афзалликка айланиши мумкин. Компания мавжуд букланадиган смартфонлар тажрибасини ўрганиб, экран, шарнир, дастурий таъминот ва экотизимни бирлаштирган ҳолда бозорга кирмоқда. Reuters таҳлилида ҳам Apple’нинг кириши букланадиган смартфонлар бозорини оммалаштириши мумкинлиги таъкидланган.

Apple учун янги давр бошландими?

iPhone Duo’нинг тақдимоти Apple учун яна бир муҳим жиҳатга эга. Бу компаниянинг янги бош директори Жон Тернус раҳбарлигидаги биринчи катта тақдимот бўлди. Шу маънода букланадиган iPhone нафақат янги маҳсулот, балки Apple’нинг келгуси смартфон стратегиясининг рамзи ҳам бўлиши мумкин.

Компания iPhone дизайнини биринчи iPhone’дан кейинги энг катта ўзгаришлардан бири даражасига олиб чиқишга уринмоқда.

Энг муҳими эса — Apple энди букланадиган смартфонлар бозорининг кузатувчиси эмас. Компаниянинг ўзи бу пойгага кирди.

Хулоса: Apple кечикди, аммо бозорни ўзгартириши мумкин

Samsung ва Huawei букланадиган смартфонлар концепциясини бир неча йил олдин оммага олиб чиққан эди. Apple эса бу технология анча такомиллашганидан кейин майдонга чиқди.

Натижада iPhone Duo:

  • 5,4 дюймли ташқи экран;

  • 7,6 дюймли ички дисплей;

  • титан корпус;

  • A20 Pro чипи;

  • iOS 27;

  • 24 соатгача батарея;

  • тез қувватлаш;

  • катта экранда мультитаскинг;

  • $1,999 бошланғич нарх

билан Apple’нинг янги премиум маҳсулотига айланди.

16 октябрдан буюртмалар қабул қилинади, 23 октябрдан эса iPhone Duo расман сотувга чиқади.

Энди асосий савол бошқа: Apple’нинг биринчи букланадиган iPhone’и фақат қиммат янги қурилма бўлиб қоладими ёки бутун смартфон бозорида янги стандартни белгилайдими?

AppleiPhone Duoбукланадиган телефонпремиум смартфонтитан корпусiOS 27A20 Pro чип
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиApple Watch Сериес 12 ва Ultra 4 тақдим этилдиБугун, 08:27Apple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиApple тушунтириш бермасдан янги iPhone 17 линияси нархини оширдиБугун, 02:23Apple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқдаApple компаниясининг янги раҳбари Стив Жобс стратегиясини қайта тикламоқдаБугун, 01:56Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этдиБугун, 01:20Apple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаApple Watch сунъий интеллект функциялари доимий кузатувни нормаллаштирмоқдаБугун, 01:20Apple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиApple компанияси янги моделлар фонида эски iPhone нархларини оширдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди