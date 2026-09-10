Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»
Жаҳон аралаш яккакурашлар санъати (ММА) оламида яқинда содир бўлган энг катта сенсациялардан бири ҳали ҳам жамоатчилик муҳокамасидан тушмаяпти. Шанхай шаҳрида бўлиб ўтган UFC Fight Night 286 турнирида енгилмас ҳисобланган Умар Нурмагомедовнинг хитойлик Сонг Ядонгга қарши жангда 2-раунддаёқ кутилмаганда чуқур нокаутга учраши миллионлаб мухлислар учун ҳақиқий шок бўлди. Ушбу мағлубият нафақат Нурмагомедовлар сулоласининг репутациясига, балки Умарнинг ташкилотдаги рейтингига ҳам жиддий зарба берди. Вазият шу қадар катта резонанс келтириб чиқардики, Россия ММАсининг тирик афсонаси ва собиқ оғир вазн қироли Фёдор Емельяненко Можайскдаги маҳорат дарси давомида ОАВ орқали тўғридан-тўғри Умарга мурожаат қилиб, фалсафий ва далда берувчи маслаҳатларини билдирди. Хўш, афсонавий жангчи Умарга қандай сабоқ берди, мағлубият руҳиятини енгиш учун нима қилиш керак ва бу омадсизлик Умарнинг рейтингдаги ўрнига қандай таъсир кўрсатди? Мақола охирида эса асосий интрига — Умар Нурмагомедовнинг UFC жадвалидаги кескин пасайиши ва чемпионлик пойгасидаги янги мақоми бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.
«Эртами-кеч бу юз беради»: Фёдор Емельяненкодан ҳақиқий октагон ҳақиқати
Ўтмишнинг буюк жангчиси Умарнинг руҳий ҳолатини тўлиқ тушуниб етганини айтиб, спортчиларга хос бўлган реалликни очиқлади:
Руҳий синов ва қафас қонуни: Фёдор ҳозирги пайтда Умар қанчалик оғир психологик босимда эканини тан олиб, ринг ва октагонга қадам қўйган ҳар бир жангчи «қафасдан фақат битта ғолиб чиқиши»ни бошиданоқ ҳис қилиши кераклигини уқтирди;
Муқаррар мағлубият: Емельяненконинг сўзларига кўра, инсон ҳар доим ғалабани орзу қилса-да, катта спортда эртами-кеч мағлубият куни келиши табиий ҳол ва бунга профессионал тарзда тайёр туриш лозим;
Синмаслик формуласи: Афсонавий спортчи Умарни тушкунликка тушмасдан, совуққон таҳлил ўтказишга ва Худонинг мадади билан қайта қад ростлаб, олдинга интилишга чақирди.
«Умарнинг ҳозирги руҳий ҳолати яхши эмаслигини тушунаман. Лекин биз ринг ёки октагонга чиққанимизда, фақат битта ғолиб "қафас"дан чиқишини англашимиз керак. Албатта, барчамиз ғалаба қозонишни истаймиз, аммо эртами-кеч мағлубият юз бериши мумкин. Бунга тайёр туриш керак. Худонинг ёрдами билан буни енгиб ўтиш ва олдинга қараб ҳаракат қилиш керак. Хулоса чиқариб, таҳлил қилишда давом этиш лозим», — дея таъкидлади Фёдор Емельяненко.
Шанхайдаги фалокат ва Нурмагомедовнинг рейтинглардаги кескин қулаши
Сонг Ядонгга қарши 2-раундда бой берилган баҳс Умар Нурмагомедовнинг позициясига кучли зарба бўлиб тушди:
Иккинчи раунддаги кутилмаган нокаут: Жанг фаворити сифатида қаралган Умар рақибининг аниқ ва кучли зарбасидан сўнг курашни давом эттира олмади ва профессионал ММАдаги илк нокаутли мағлубиятини қабул қилиб олди;
Мета-рейтингдаги улкан йўқотиш: Ушбу мағлубият оқибатида Умар UFC енгил вазн тоифасининг умумий мета-рейтингида бирданига 2-ўриндан 5-поғонага қулади;
Матбуот баҳоси: Халқаро журналистлар ва медиа рейтингида ҳам у кучли учликдан чиқиб кетди ва 3-ўриндан 4-поғонага туширилди.
Чемпионлик камари сари йўлнинг тақдири
Кўпчилик ММА ихлосмандлари ва таҳлилчиларини қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу сенсацион мағлубият ва нокаутдан кейин Умар Нурмагомедов ўз титул даъвогарлиги мақомини бутунлай бой бердими-йўқми, деган саволдир. Энг муҳим хулоса шундаки, Фёдор Емельяненконинг тажрибали кўзи билан берган маслаҳати Умар учун ягона тўғри йўналиш бўлиб хизмат қилади: нокаутдан сўнг психологияни қайта тиклаш ва тактикани қайта кўриб чиқиш шарт. Рейтингда 5-ўринга тушиб кетган бўлса-да, Умар ҳали ҳам дивизион элитасида сақланиб турибди. Аммо энди унга чемпионлик жангига қайтиш учун камида иккита ишончли ғалаба талаб этилади. Агар Умар Емельяненко айтганидек бу мағлубиятни сабоқ сифатида қабул қилиб, хатоларини тузатса, у яна чемпионлик пойгасига кучлироқ бўлиб қайта олади.
Сизнингча, Сонг Ядонг томонидан нокаутга учраган Умар Нурмагомедов руҳан синиб қолмайдими ва у Хабиб Нурмагомедов каби чемпионлик даражасига ета оладими? Фёдор Емельяненконинг «мағлубият эртами-кеч келади» деган гапларига қўшиласизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу катта баҳс таҳлилини яқинларингиз ҳамда спорт мухлисларига улашинг!
…