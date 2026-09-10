Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»

·47·Спорт
Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»

Жаҳон аралаш яккакурашлар санъати (ММА) оламида яқинда содир бўлган энг катта сенсациялардан бири ҳали ҳам жамоатчилик муҳокамасидан тушмаяпти. Шанхай шаҳрида бўлиб ўтган UFC Fight Night 286 турнирида енгилмас ҳисобланган Умар Нурмагомедовнинг хитойлик Сонг Ядонгга қарши жангда 2-раунддаёқ кутилмаганда чуқур нокаутга учраши миллионлаб мухлислар учун ҳақиқий шок бўлди. Ушбу мағлубият нафақат Нурмагомедовлар сулоласининг репутациясига, балки Умарнинг ташкилотдаги рейтингига ҳам жиддий зарба берди. Вазият шу қадар катта резонанс келтириб чиқардики, Россия ММАсининг тирик афсонаси ва собиқ оғир вазн қироли Фёдор Емельяненко Можайскдаги маҳорат дарси давомида ОАВ орқали тўғридан-тўғри Умарга мурожаат қилиб, фалсафий ва далда берувчи маслаҳатларини билдирди. Хўш, афсонавий жангчи Умарга қандай сабоқ берди, мағлубият руҳиятини енгиш учун нима қилиш керак ва бу омадсизлик Умарнинг рейтингдаги ўрнига қандай таъсир кўрсатди? Мақола охирида эса асосий интрига — Умар Нурмагомедовнинг UFC жадвалидаги кескин пасайиши ва чемпионлик пойгасидаги янги мақоми бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола этамиз.

«Эртами-кеч бу юз беради»: Фёдор Емельяненкодан ҳақиқий октагон ҳақиқати

Ўтмишнинг буюк жангчиси Умарнинг руҳий ҳолатини тўлиқ тушуниб етганини айтиб, спортчиларга хос бўлган реалликни очиқлади:

  • Руҳий синов ва қафас қонуни: Фёдор ҳозирги пайтда Умар қанчалик оғир психологик босимда эканини тан олиб, ринг ва октагонга қадам қўйган ҳар бир жангчи «қафасдан фақат битта ғолиб чиқиши»ни бошиданоқ ҳис қилиши кераклигини уқтирди;

  • Муқаррар мағлубият: Емельяненконинг сўзларига кўра, инсон ҳар доим ғалабани орзу қилса-да, катта спортда эртами-кеч мағлубият куни келиши табиий ҳол ва бунга профессионал тарзда тайёр туриш лозим;

  • Синмаслик формуласи: Афсонавий спортчи Умарни тушкунликка тушмасдан, совуққон таҳлил ўтказишга ва Худонинг мадади билан қайта қад ростлаб, олдинга интилишга чақирди.

«Умарнинг ҳозирги руҳий ҳолати яхши эмаслигини тушунаман. Лекин биз ринг ёки октагонга чиққанимизда, фақат битта ғолиб "қафас"дан чиқишини англашимиз керак. Албатта, барчамиз ғалаба қозонишни истаймиз, аммо эртами-кеч мағлубият юз бериши мумкин. Бунга тайёр туриш керак. Худонинг ёрдами билан буни енгиб ўтиш ва олдинга қараб ҳаракат қилиш керак. Хулоса чиқариб, таҳлил қилишда давом этиш лозим», — дея таъкидлади Фёдор Емельяненко.

Шанхайдаги фалокат ва Нурмагомедовнинг рейтинглардаги кескин қулаши

Сонг Ядонгга қарши 2-раундда бой берилган баҳс Умар Нурмагомедовнинг позициясига кучли зарба бўлиб тушди:

  • Иккинчи раунддаги кутилмаган нокаут: Жанг фаворити сифатида қаралган Умар рақибининг аниқ ва кучли зарбасидан сўнг курашни давом эттира олмади ва профессионал ММАдаги илк нокаутли мағлубиятини қабул қилиб олди;

  • Мета-рейтингдаги улкан йўқотиш: Ушбу мағлубият оқибатида Умар UFC енгил вазн тоифасининг умумий мета-рейтингида бирданига 2-ўриндан 5-поғонага қулади;

  • Матбуот баҳоси: Халқаро журналистлар ва медиа рейтингида ҳам у кучли учликдан чиқиб кетди ва 3-ўриндан 4-поғонага туширилди.

Чемпионлик камари сари йўлнинг тақдири

Кўпчилик ММА ихлосмандлари ва таҳлилчиларини қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу сенсацион мағлубият ва нокаутдан кейин Умар Нурмагомедов ўз титул даъвогарлиги мақомини бутунлай бой бердими-йўқми, деган саволдир. Энг муҳим хулоса шундаки, Фёдор Емельяненконинг тажрибали кўзи билан берган маслаҳати Умар учун ягона тўғри йўналиш бўлиб хизмат қилади: нокаутдан сўнг психологияни қайта тиклаш ва тактикани қайта кўриб чиқиш шарт. Рейтингда 5-ўринга тушиб кетган бўлса-да, Умар ҳали ҳам дивизион элитасида сақланиб турибди. Аммо энди унга чемпионлик жангига қайтиш учун камида иккита ишончли ғалаба талаб этилади. Агар Умар Емельяненко айтганидек бу мағлубиятни сабоқ сифатида қабул қилиб, хатоларини тузатса, у яна чемпионлик пойгасига кучлироқ бўлиб қайта олади.

Сизнингча, Сонг Ядонг томонидан нокаутга учраган Умар Нурмагомедов руҳан синиб қолмайдими ва у Хабиб Нурмагомедов каби чемпионлик даражасига ета оладими? Фёдор Емельяненконинг «мағлубият эртами-кеч келади» деган гапларига қўшиласизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу катта баҳс таҳлилини яқинларингиз ҳамда спорт мухлисларига улашинг!

Умар НурмагомедовММАUFCСонг ЯдонгФёдор ЕмельяненкоНокаутРейтингШанхай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиОктагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиБугун, 08:06Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Бугун, 07:59Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Бугун, 07:12Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиБугун, 07:09Ўзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилдиЎзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилдиБугун, 07:049 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди9 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди