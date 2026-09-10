Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?

·61·Спорт
Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?

Жаҳон аралаш яккакурашлар (ММА) оламида UFC тарихидаги энг катта сенсациялардан бири — икки вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачевнинг учинчи вазнда ҳам чемпионлик камарини қўлга киритиш эҳтимоли қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. Енгил ва ярим ўрта вазн тоифаларини забт этиб, ташкилотнинг мутлақ юлдузига айланган доғистонлик жангчининг энди ўрта вазн (84 кг гача) тоифасига кўтарилиш режаси жамоатчилик эътиборида турибди. Бироқ UFC’нинг енгилмас кураш юлдузи, америкалик иқтидорли жангчи Бо Никал ушбу шов-шувли ғояга кескин қарши чиқиб, Махачев учун бу қадам мутлақо реал эмаслигини очиқ маълум қилди. Хўш, нима учун америкалик жангчи Махачевнинг имкониятларини шубҳа остига олди, ўрта вазндаги ҳақиқий жисмоний фарқ нимада ва Исламнинг ММАдаги кўрсаткичлари бунга етадими? Мақола охирида эса асосий интрига — вазн ташлаш анатомияси ва Махачевнинг бўлажак тарихий режалари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

«Вазн тоифалари шунчаки ўйлаб топилмаган»: Бо Никалдан қатъий баёнот

Америкалик машҳур жангчи Бо Никал ўрта вазн тоифасининг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратиб, Исламнинг имкониятларини кескин баҳолади:

  • Жисмоний габаритлардаги улкан тафовут: Никалнинг таъкидлашича, енгил ва ярим ўрта вазн билан ўрта вазн ўртасидаги фарқ жуда катта бўлиб, бу шунчаки бир неча килограммлик ўзгариш эмас;

  • 98 килограммлик гигантлар: Ўрта вазнда (84 кг чегарасида) жанг қилувчи спортчиларнинг одатий ҳаётдаги вазни тахминан 98 килограммни ташкил қилади ва улар мана шу улкан вазндан сув қочириш орқали тоифага тушишади;

  • Октагондаги куч фарқи: Бо Никалнинг фикрича, бундай улкан табиий оғирлик ва жисмоний босимга қарши 70–77 кг вазнлардан кўтарилиб келган спортчининг курашиши имконсиз даражада мураккаб.

«Йўқ, вазнлар ўртасидаги фарқ жуда катта. Ўрта вазн тоифасидаги жангчилар тахминан 98 кг вазндан тушишади. Бу жуда кўп. Вазн тоифалари шунчаки ўйлаб топилмаган», — дея таъкидлади Бо Никал.

Ислам Махачевнинг UFC’даги беқиёс ҳукмронлиги

Учинчи камар ҳақидаги гаплар бежиз пайдо бўлгани йўқ — доғистонлик жангчи аллақачон дивизионларни титратиб келмоқда:

  • 2010 йилдан буён профессионал саҳнада: 34 ёшли Ислам Махачев ММА қоидалари бўйича 15 йилдан ортиқ вақт давомида мунтазам маҳорат намойиш этиб келади;

  • UFC’даги тарихий юриш: Ташкилотда 2015 йилда дебют қилган спортчи 2022 йилда енгил вазн тоифасида (70 кг гача) UFC чемпионига айланди ва ушбу камарини 4 марта муваффақиятли ҳимоя қилди;

  • Иккинчи камар ва икки вазн чемпионлиги: 2025 йилда ярим ўрта вазн тоифасида ҳам чемпионлик шоҳсупасига кўтарилиб, ташкилот тарихидаги саноқли «икки карра чемпион»лар (double champion) қаторига кирди.

Учинчи камар сценарийсининг ҳақиқати

Кўпчилик жанг ихлосмандлари ва ММА мутахассисларини қизиқтирган энг муҳим масала — Ислам Махачев ҳақиқатдан ҳам ўрта вазн чемпиони бўлиб, UFC тарихидаги илк «уч вазн чемпиони»га айланиши мумкинми? Энг муҳим хулоса шундаки, Бо Никалнинг хавотири ва фактик таҳлили тўлиқ асосли: ўрта вазн жангчилари жангдан олдинги тикланишда 93–98 килограммлик ҳақиқий оғир вазн кўринишига киришади. Ислам Махачевнинг техникаси, партердаги маҳорати ва жанг фалсафаси юқори бўлса-да, 84 кг вазндаги жангчиларнинг жисмоний зарба кучи ва клинчдаги оғирлиги унинг курашга асосланган услубини кучсизлантириши мумкин. Бироқ Махачев ва унинг мураббийлар штаби имконсиз туюлган тўсиқларни бир неча бор енгиб ўтганини инобатга олсак, агар Ислам махсус вазн йиғиш лагерини ўтказиб майдонга чиқса, ушбу тарихий баҳс ММА тарихидаги энг шов-шувли тўқнашувга айланиши шубҳасиздир.

Сизнингча, Бо Никалнинг фикрлари тўғрими — Ислам Махачев ўрта вазнда 98 килограммдан вазн ташлайдиган гигантларга қарши чидаб бера оладими ёки унинг юқори техникаси ҳар қандай оғирликни енгишга қодирми? Доғистонлик чемпион учинчи камарни кўзлаб таваккал қилиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу кескин баҳс таҳлилини яқинларингиз ҳамда яккакураш ихлосмандларига улашинг!

UFCИслам МахачевММАвазн тоифалариБо Никалўрта вазн чемпионлигижангчининг стратегияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиОктагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиБугун, 08:06Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Бугун, 08:02Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Бугун, 07:12Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиБугун, 07:09Ўзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилдиЎзбекистонлик боксчи Германияда рақибини биринчи раундда нокаут қилдиБугун, 07:049 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди9 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 06:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди