Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?
Жаҳон аралаш яккакурашлар (ММА) оламида UFC тарихидаги энг катта сенсациялардан бири — икки вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачевнинг учинчи вазнда ҳам чемпионлик камарини қўлга киритиш эҳтимоли қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. Енгил ва ярим ўрта вазн тоифаларини забт этиб, ташкилотнинг мутлақ юлдузига айланган доғистонлик жангчининг энди ўрта вазн (84 кг гача) тоифасига кўтарилиш режаси жамоатчилик эътиборида турибди. Бироқ UFC’нинг енгилмас кураш юлдузи, америкалик иқтидорли жангчи Бо Никал ушбу шов-шувли ғояга кескин қарши чиқиб, Махачев учун бу қадам мутлақо реал эмаслигини очиқ маълум қилди. Хўш, нима учун америкалик жангчи Махачевнинг имкониятларини шубҳа остига олди, ўрта вазндаги ҳақиқий жисмоний фарқ нимада ва Исламнинг ММАдаги кўрсаткичлари бунга етадими? Мақола охирида эса асосий интрига — вазн ташлаш анатомияси ва Махачевнинг бўлажак тарихий режалари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
«Вазн тоифалари шунчаки ўйлаб топилмаган»: Бо Никалдан қатъий баёнот
Америкалик машҳур жангчи Бо Никал ўрта вазн тоифасининг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратиб, Исламнинг имкониятларини кескин баҳолади:
Жисмоний габаритлардаги улкан тафовут: Никалнинг таъкидлашича, енгил ва ярим ўрта вазн билан ўрта вазн ўртасидаги фарқ жуда катта бўлиб, бу шунчаки бир неча килограммлик ўзгариш эмас;
98 килограммлик гигантлар: Ўрта вазнда (84 кг чегарасида) жанг қилувчи спортчиларнинг одатий ҳаётдаги вазни тахминан 98 килограммни ташкил қилади ва улар мана шу улкан вазндан сув қочириш орқали тоифага тушишади;
Октагондаги куч фарқи: Бо Никалнинг фикрича, бундай улкан табиий оғирлик ва жисмоний босимга қарши 70–77 кг вазнлардан кўтарилиб келган спортчининг курашиши имконсиз даражада мураккаб.
«Йўқ, вазнлар ўртасидаги фарқ жуда катта. Ўрта вазн тоифасидаги жангчилар тахминан 98 кг вазндан тушишади. Бу жуда кўп. Вазн тоифалари шунчаки ўйлаб топилмаган», — дея таъкидлади Бо Никал.
Ислам Махачевнинг UFC’даги беқиёс ҳукмронлиги
Учинчи камар ҳақидаги гаплар бежиз пайдо бўлгани йўқ — доғистонлик жангчи аллақачон дивизионларни титратиб келмоқда:
2010 йилдан буён профессионал саҳнада: 34 ёшли Ислам Махачев ММА қоидалари бўйича 15 йилдан ортиқ вақт давомида мунтазам маҳорат намойиш этиб келади;
UFC’даги тарихий юриш: Ташкилотда 2015 йилда дебют қилган спортчи 2022 йилда енгил вазн тоифасида (70 кг гача) UFC чемпионига айланди ва ушбу камарини 4 марта муваффақиятли ҳимоя қилди;
Иккинчи камар ва икки вазн чемпионлиги: 2025 йилда ярим ўрта вазн тоифасида ҳам чемпионлик шоҳсупасига кўтарилиб, ташкилот тарихидаги саноқли «икки карра чемпион»лар (double champion) қаторига кирди.
Учинчи камар сценарийсининг ҳақиқати
Кўпчилик жанг ихлосмандлари ва ММА мутахассисларини қизиқтирган энг муҳим масала — Ислам Махачев ҳақиқатдан ҳам ўрта вазн чемпиони бўлиб, UFC тарихидаги илк «уч вазн чемпиони»га айланиши мумкинми? Энг муҳим хулоса шундаки, Бо Никалнинг хавотири ва фактик таҳлили тўлиқ асосли: ўрта вазн жангчилари жангдан олдинги тикланишда 93–98 килограммлик ҳақиқий оғир вазн кўринишига киришади. Ислам Махачевнинг техникаси, партердаги маҳорати ва жанг фалсафаси юқори бўлса-да, 84 кг вазндаги жангчиларнинг жисмоний зарба кучи ва клинчдаги оғирлиги унинг курашга асосланган услубини кучсизлантириши мумкин. Бироқ Махачев ва унинг мураббийлар штаби имконсиз туюлган тўсиқларни бир неча бор енгиб ўтганини инобатга олсак, агар Ислам махсус вазн йиғиш лагерини ўтказиб майдонга чиқса, ушбу тарихий баҳс ММА тарихидаги энг шов-шувли тўқнашувга айланиши шубҳасиздир.
Сизнингча, Бо Никалнинг фикрлари тўғрими — Ислам Махачев ўрта вазнда 98 килограммдан вазн ташлайдиган гигантларга қарши чидаб бера оладими ёки унинг юқори техникаси ҳар қандай оғирликни енгишга қодирми? Доғистонлик чемпион учинчи камарни кўзлаб таваккал қилиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА оламидаги ушбу кескин баҳс таҳлилини яқинларингиз ҳамда яккакураш ихлосмандларига улашинг!
…