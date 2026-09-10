Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар

·56·Саломатлик
Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар

Эрталаб уйғонган заҳоти бир стакан илиқ сув ичиш — кўпчилик амал қиладиган оддий одат. Айримлар буни организмни «тозалаш», бошқалар эса озиш ва тери ҳолатини яхшилашнинг осон усули деб билади.

Аммо бу одатнинг ҳақиқий фойдаси қаердаю, интернетда кенг тарқалган муболағалар қаерда?

Аслида, эрталаб сув ичиш организмнинг сувсизланишини бартараф этиш, ҳазм жараёнини қўллаб-қувватлаш ва кун давомида етарли суюқлик истеъмол қилишга ёрдам бериши мумкин. Лекин бир стакан илиқ сувнинг ўзи қон босимини «меъёрга келтириши», организмдан токсинларни ювиб ташлаши ёки парҳезсиз ортиқча вазнни йўқотиши ҳақидаги даъволарни илмий факт сифатида қабул қилиш керак эмас.

1. Организмни уйқудан кейин суюқлик билан таъминлайди

Инсон ухлаётганда ҳам организм суюқлик йўқотади. Шу сабабли эрталаб сув ичиш кунни гидратациядан бошлашнинг оддий усули ҳисобланади.

Етарли миқдорда сув истеъмол қилиш организмдаги нормал физиологик жараёнлар, қон айланиши, ҳароратни бошқариш ва ҳазм тизими фаолияти учун муҳим.

Бироқ бу ерда асосий жиҳат — сувнинг айнан илиқ бўлиши эмас, организмнинг етарли суюқлик олиши.

Шунинг учун эрталаб бир стакан сув ичиш фойдали одат бўлиши мумкин, аммо уни мўъжизавий даво сифатида қабул қилиш тўғри эмас.

2. Ичаклар фаолиятига ёрдам бериши мумкин

Сув организмнинг ҳазм тизими нормал ишлаши учун зарур.

Айниқса, кун давомида етарли суюқлик истеъмол қилиш ич қотишининг олдини олишга ёрдам бериши мумкин. Сув етишмаслиги эса ахлатнинг қаттиқлашишига сабаб бўлади.

Эрталаб сув ичиш баъзи одамларда ичак ҳаракатини рағбатлантириши мумкин.

Лекин «сув ошқозон ва ичакларни токсинлардан тозалайди» деган ибора илмий нуқтаи назардан соддалаштирилган тушунчадир.

Организмда чиқиндиларни қайта ишлаш ва чиқариб ташлашда жигар, буйраклар ва бошқа физиологик тизимлар муҳим роль ўйнайди. Оддий сув эса уларнинг ишлаши учун зарур бўлган суюқликни таъминлайди.

3. Терининг ҳолатига билвосита таъсир қилиши мумкин

Сув ичиш ва тери саломатлиги ўртасида маълум боғлиқлик бор, айниқса организм сувсизланган ҳолатда.

Суюқлик етарли бўлганда теридаги намлик мувозанатини сақлашга ёрдам берилади.

Аммо бир стакан илиқ сув ҳуснбузарни йўқотади ёки ёғли терини даволайди, деган хулоса қилишга асос етарли эмас.

Ҳуснбузарнинг пайдо бўлишига гормонлар, ирсият, теридаги ёғ ажралиши, яллиғланиш ва бошқа омиллар таъсир қилиши мумкин.

Шунинг учун акне муаммосини фақат сув ичиш билан ҳал қилишга уриниш самарасиз бўлиши мумкин.

4. Вазн назоратида ёрдамчи одат бўлиши мумкин

Эрталаб сув ичишни «оздирувчи восита» деб аташ тўғри эмас.

Сувда калория йўқлиги сабабли ширин ичимликлар ўрнига сув танлаш умумий калория истеъмолини камайтиришга ёрдам бериши мумкин. Айрим ҳолатларда овқатдан олдин сув ичиш тўйиш ҳиссига таъсир қилиши ҳам мумкин.

Аммо бир стакан илиқ сувнинг ўзи ортиқча вазнни парҳезсиз йўқотиб юбормайди.

Вазн ўзгаришига овқатланиш, жисмоний фаоллик, уйқу, стресс, ирсият ва бошқа кўплаб омиллар таъсир қилади.

Шунинг учун сувни озишнинг асосий воситаси эмас, балки соғлом турмуш тарзининг бир қисми сифатида кўриш мақбул.

Нега жуда иссиқ ёки муздек сувдан эҳтиёт бўлиш керак?

Кўпчилик илиқ сувни танлайди, чунки уни ичиш қулайроқ ва айрим одамларда ошқозонга ёқимлироқ туюлади.

Жуда иссиқ суюқлик эса оғиз ва қизилўнгач тўқималарига зарар етказиши мумкин. Шу сабабли сувни куйдирадиган даражада иссиқ ҳолда ичмаслик керак.

Муздек сув эса аксарият соғлом одамлар учун алоҳида хавф туғдирмайди. Бироқ айрим одамларда жуда совуқ ичимлик ноқулайлик ёки вақтинчалик сезгирлик чақириши мумкин.

Демак, энг муҳими сувнинг аниқ ҳарорати эмас, унинг хавфсиз ва сизга қулай бўлишидир.

Эрталаб сув ичишда нимани унутмаслик керак?

Соғлом одам учун эрталаб бир стакан сув ичиш оддий ва фойдали кундалик одат бўлиши мумкин.

Бироқ қуйидаги фикрларни бир-биридан ажратиш муҳим:

Кенг тарқалган даъво

Аслида

Сув қон босимини доим меъёрга келтиради

Сувсизланиш қон босимига таъсир қилиши мумкин, аммо сув гипертония давоси эмас

Сув организмни токсинлардан тозалайди

Буйрак ва жигар чиқиндиларни қайта ишлашда асосий роль ўйнайди

Илиқ сув ҳуснбузарни йўқотади

Сувсизланишдан сақланиш тери учун муҳим, аммо акнени даволаш учун сувнинг ўзи етарли эмас

Сув парҳезсиз оздиради

Сув калориясиз ичимлик сифатида вазн назоратига ёрдам бериши мумкин, аммо ўзи мустақил оздирувчи восита эмас

Кунни қандай бошлаш яхшироқ?

Уйғонгач бир стакан оддий ёки илиқ сув ичиш мумкин. Кейин эса кун давомида чанқоқлик, жисмоний фаоллик ва атроф-муҳит шароитларига қараб суюқлик истеъмолини давом эттириш керак.

Сувни мажбуран ҳаддан ташқари кўп ичиш ҳам фойдали эмас.

Айниқса буйрак, юрак ёки бошқа сурункали касаллиги бор инсонлар суюқлик миқдори бўйича шифокор тавсиясига амал қилиши керак.

Хулоса

Эрталаб бир стакан илиқ сув — содда, хавфсиз ва кўпчилик учун фойдали одат.

У организмни уйқудан кейин суюқлик билан таъминлайди, ҳазм жараёнини қўллаб-қувватлаши ва кун давомида етарли сув ичишга яхши старт бериши мумкин.

Аммо уни «токсинларни ювиб ташлайдиган», «ҳуснбузарни йўқотадиган» ёки «парҳезсиз оздирадиган» мўъжизавий восита сифатида қабул қилиш тўғри эмас.

Соғлом ҳаёт тарзида баъзан энг оддий одатлар энг қимматли бўлади. Бир стакан сув ҳам шулардан бири — фақат ундан мўъжиза кутиш шарт эмас.

Эрттаб су ичишСуюқликСоғлом турмушТоксинлардан тозалашВазн назоратиТери саломатлигиҲазм тизими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омилларИнсон қувватини сўриб олувчи ва уни қайта тиклайдиган асосий омиллар08.09, 14:41«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди«Кечирмаслик» саратонга олиб келадими? Мутахассис фикри баҳс уйғотди06.09, 20:56Ҳақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкатҲақиқий табиий дорихона: Мутахассислар тан олган 8 та шифобахш кўкат06.09, 18:55Уйқу етишмаслиги ташқи кўринишга қандай таъсир қилади?Уйқу етишмаслиги ташқи кўринишга қандай таъсир қилади?06.09, 13:36Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега ёмонлашишини аниқладиОлимлар ёш ўтиши билан хотира нега ёмонлашишини аниқлади06.09, 10:59Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўлиЙилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли02.09, 18:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди