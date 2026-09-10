Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар
Эрталаб уйғонган заҳоти бир стакан илиқ сув ичиш — кўпчилик амал қиладиган оддий одат. Айримлар буни организмни «тозалаш», бошқалар эса озиш ва тери ҳолатини яхшилашнинг осон усули деб билади.
Аммо бу одатнинг ҳақиқий фойдаси қаердаю, интернетда кенг тарқалган муболағалар қаерда?
Аслида, эрталаб сув ичиш организмнинг сувсизланишини бартараф этиш, ҳазм жараёнини қўллаб-қувватлаш ва кун давомида етарли суюқлик истеъмол қилишга ёрдам бериши мумкин. Лекин бир стакан илиқ сувнинг ўзи қон босимини «меъёрга келтириши», организмдан токсинларни ювиб ташлаши ёки парҳезсиз ортиқча вазнни йўқотиши ҳақидаги даъволарни илмий факт сифатида қабул қилиш керак эмас.
1. Организмни уйқудан кейин суюқлик билан таъминлайди
Инсон ухлаётганда ҳам организм суюқлик йўқотади. Шу сабабли эрталаб сув ичиш кунни гидратациядан бошлашнинг оддий усули ҳисобланади.
Етарли миқдорда сув истеъмол қилиш организмдаги нормал физиологик жараёнлар, қон айланиши, ҳароратни бошқариш ва ҳазм тизими фаолияти учун муҳим.
Бироқ бу ерда асосий жиҳат — сувнинг айнан илиқ бўлиши эмас, организмнинг етарли суюқлик олиши.
Шунинг учун эрталаб бир стакан сув ичиш фойдали одат бўлиши мумкин, аммо уни мўъжизавий даво сифатида қабул қилиш тўғри эмас.
2. Ичаклар фаолиятига ёрдам бериши мумкин
Сув организмнинг ҳазм тизими нормал ишлаши учун зарур.
Айниқса, кун давомида етарли суюқлик истеъмол қилиш ич қотишининг олдини олишга ёрдам бериши мумкин. Сув етишмаслиги эса ахлатнинг қаттиқлашишига сабаб бўлади.
Эрталаб сув ичиш баъзи одамларда ичак ҳаракатини рағбатлантириши мумкин.
Лекин «сув ошқозон ва ичакларни токсинлардан тозалайди» деган ибора илмий нуқтаи назардан соддалаштирилган тушунчадир.
Организмда чиқиндиларни қайта ишлаш ва чиқариб ташлашда жигар, буйраклар ва бошқа физиологик тизимлар муҳим роль ўйнайди. Оддий сув эса уларнинг ишлаши учун зарур бўлган суюқликни таъминлайди.
3. Терининг ҳолатига билвосита таъсир қилиши мумкин
Сув ичиш ва тери саломатлиги ўртасида маълум боғлиқлик бор, айниқса организм сувсизланган ҳолатда.
Суюқлик етарли бўлганда теридаги намлик мувозанатини сақлашга ёрдам берилади.
Аммо бир стакан илиқ сув ҳуснбузарни йўқотади ёки ёғли терини даволайди, деган хулоса қилишга асос етарли эмас.
Ҳуснбузарнинг пайдо бўлишига гормонлар, ирсият, теридаги ёғ ажралиши, яллиғланиш ва бошқа омиллар таъсир қилиши мумкин.
Шунинг учун акне муаммосини фақат сув ичиш билан ҳал қилишга уриниш самарасиз бўлиши мумкин.
4. Вазн назоратида ёрдамчи одат бўлиши мумкин
Эрталаб сув ичишни «оздирувчи восита» деб аташ тўғри эмас.
Сувда калория йўқлиги сабабли ширин ичимликлар ўрнига сув танлаш умумий калория истеъмолини камайтиришга ёрдам бериши мумкин. Айрим ҳолатларда овқатдан олдин сув ичиш тўйиш ҳиссига таъсир қилиши ҳам мумкин.
Аммо бир стакан илиқ сувнинг ўзи ортиқча вазнни парҳезсиз йўқотиб юбормайди.
Вазн ўзгаришига овқатланиш, жисмоний фаоллик, уйқу, стресс, ирсият ва бошқа кўплаб омиллар таъсир қилади.
Шунинг учун сувни озишнинг асосий воситаси эмас, балки соғлом турмуш тарзининг бир қисми сифатида кўриш мақбул.
Нега жуда иссиқ ёки муздек сувдан эҳтиёт бўлиш керак?
Кўпчилик илиқ сувни танлайди, чунки уни ичиш қулайроқ ва айрим одамларда ошқозонга ёқимлироқ туюлади.
Жуда иссиқ суюқлик эса оғиз ва қизилўнгач тўқималарига зарар етказиши мумкин. Шу сабабли сувни куйдирадиган даражада иссиқ ҳолда ичмаслик керак.
Муздек сув эса аксарият соғлом одамлар учун алоҳида хавф туғдирмайди. Бироқ айрим одамларда жуда совуқ ичимлик ноқулайлик ёки вақтинчалик сезгирлик чақириши мумкин.
Демак, энг муҳими сувнинг аниқ ҳарорати эмас, унинг хавфсиз ва сизга қулай бўлишидир.
Эрталаб сув ичишда нимани унутмаслик керак?
Соғлом одам учун эрталаб бир стакан сув ичиш оддий ва фойдали кундалик одат бўлиши мумкин.
Бироқ қуйидаги фикрларни бир-биридан ажратиш муҳим:
Кенг тарқалган даъво
Аслида
Сув қон босимини доим меъёрга келтиради
Сувсизланиш қон босимига таъсир қилиши мумкин, аммо сув гипертония давоси эмас
Сув организмни токсинлардан тозалайди
Буйрак ва жигар чиқиндиларни қайта ишлашда асосий роль ўйнайди
Илиқ сув ҳуснбузарни йўқотади
Сувсизланишдан сақланиш тери учун муҳим, аммо акнени даволаш учун сувнинг ўзи етарли эмас
Сув парҳезсиз оздиради
Сув калориясиз ичимлик сифатида вазн назоратига ёрдам бериши мумкин, аммо ўзи мустақил оздирувчи восита эмас
Кунни қандай бошлаш яхшироқ?
Уйғонгач бир стакан оддий ёки илиқ сув ичиш мумкин. Кейин эса кун давомида чанқоқлик, жисмоний фаоллик ва атроф-муҳит шароитларига қараб суюқлик истеъмолини давом эттириш керак.
Сувни мажбуран ҳаддан ташқари кўп ичиш ҳам фойдали эмас.
Айниқса буйрак, юрак ёки бошқа сурункали касаллиги бор инсонлар суюқлик миқдори бўйича шифокор тавсиясига амал қилиши керак.
Хулоса
Эрталаб бир стакан илиқ сув — содда, хавфсиз ва кўпчилик учун фойдали одат.
У организмни уйқудан кейин суюқлик билан таъминлайди, ҳазм жараёнини қўллаб-қувватлаши ва кун давомида етарли сув ичишга яхши старт бериши мумкин.
Аммо уни «токсинларни ювиб ташлайдиган», «ҳуснбузарни йўқотадиган» ёки «парҳезсиз оздирадиган» мўъжизавий восита сифатида қабул қилиш тўғри эмас.
Соғлом ҳаёт тарзида баъзан энг оддий одатлар энг қимматли бўлади. Бир стакан сув ҳам шулардан бири — фақат ундан мўъжиза кутиш шарт эмас.
…