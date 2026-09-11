Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилди
Дунёнинг энг шафқатсиз ва қонли жанглари билан танилган октагон юлдузи, мухлислар «Инсон-ҳалокат» (The Highlight) деб атайдиган 37 ёшли Жастин Гэтжи ММА оламида камдан-кам учрайдиган самимий ва шов-шувли баёнот билан чиқди. Октагонда фақат рақибни қулатиш ва томошабоп «жанг санъати»ни ёқтирадиган америкалик жангчи нега айнан партер устаси Ислам Махачевнинг ашаддий мухлиси эканини очиқ тан олди. Жанг услублари мутлақо қарама-қарши бўлган икки чемпион ўртасидаги бу ҳурмат шунчаки спорт эмас, балки инсон матонати ва темир интизомга берилган юксак баҳодир. Хўш, Американинг энг агрессив жангчиси Махачев ва доғистонлик курашчилар феноменини нимада кўради, Ислом дини тарбияси ва самбо мактаби чемпионларни қандай чиниқтирган ҳамда Гэтжининг юракдан чиққан сўзлари ММА оламида қандай акс-садо берди?
Триумф ва тан олиш: Шафқатсиз жангчининг кутилмаган эътирофи
ММА оламида ғалабаларга бой ҳаёт йўлини босиб ўтган Гэтжининг сўзлари спорт жамоатчилигини лол қолдирди:
«Мен ғолибларни яхши кўраман»: Жастин Гэтжи ҳар доим ғалаба қозонувчи кучли шахсларга ҳурмат билан қарашини ва айнан шу сабабли Ислам Махачевнинг катта мухлиси эканини таъкидлади;
Томошабоплик ва реаллик фарқи: Гэтжи томошабин сифатида Махачевнинг услубини энг севимли деб билмаса-да, унинг октагондаги мутлақ ҳукмронлиги қаршисида бош эгишини билдирди;
Юксак ҳурмат: Жанг услуби тўлиқ курашга асосланган бўлса-да, Махачевнинг ўз тоифасида енгилмас бўлиб қолаётгани рақиблар томонидан тан олиниши унинг улуғворлигини кўрсатади.
«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Лой ва қор кечиб ўтилган машаққатли йўл
Ислам Махачев ва унинг жамоадошлари эришган чўққи тасодифан пайдо бўлгани йўқ — унинг замирида йиллар давомидаги машаққат ётади:
Болаликдан бошланган самбо тарбияси: Гэтжи алоҳида қайд этганидек, бу йигитлар болаликдан жанговар самбо билан шуғулланиб, йиллар давомида бўғувчи ва оғритувчи усулларни мукаммал даражага етказган;
Тоғлар орасидаги оғир мактаб: Замонавий ҳашаматли спорт заллари эмас, балки Доғистон тоғларидаги оғир меҳнат, тош кўтариш ва совуқ шароитларда тобланиш уларда енгилмас жисмоний базани яратган;
Машаққатли сабр: Ҳар қандай чалғитувчи омиллардан воз кечиб, бутун умрини спорт залига бағишлаш уларни ММА оламининг энг қўрқинчли кучига айлантирди.
Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Иймон ва темирдек интизом кучи
Жастин Гэтжининг энг ҳайратланарли эътирофи доғистонлик жангчиларнинг ҳаёт тарзи ва эътиқоди ҳақида бўлди:
Зарарли одатлардан мутлақо холи ҳаёт: «Қолаверса, улар мусулмон. Улар ҳаётида ҳеч қачон ичимлик ичмаган ва чекмаган», — дея таъкидлади Гэтжи;
Тенгсиз интизом: Кундалик ибодатлар, маънавий поклик ва ҳаромдан тийилиш уларнинг нафақат танасини, балки иродасини ҳам синдирилмас даражага олиб чиққан;
Ҳақли ғалабалар: Америкалик юлдузнинг фикрича, Махачев эга бўлган ҳар бир чемпионлик камари ва ютуқ айнан шундай пок ва интизомли ҳаётнинг муносиб мевасидир.
«Бу йигитлар болаликдан самбо билан шуғуллангани катта роль ўйнайди. Қолаверса, улар мусулмон. Ҳеч қачон ичмаган ва чекмаган. Уларнинг интизоми тенгсиз. У ўзида бор бўлган барча мукофот ва ютуқларга мутлақо лойиқ», — дея таъкидлади Жастин Гэтжи.
Тарихий кўрсаткич ва бутун авлод учун намуна
Махачевнинг карьераси ва Гэтжининг ушбу баёноти замонавий спорт оламига катта сабоқдир. Кўнгилочарлик, шов-шувли матбуот анжуманлари ва рекламалар авж олган даврда пок турмуш тарзи, оғир меҳнат ва диний қадриятларга содиқлик спортчини дунёнинг энг кучли лигасида чўққига олиб чиқиши мумкинлиги исботланди. Гэтжи каби октагон афсонасининг бундай холис тан олиши эса Ислам Махачевнинг нафақат кучли жангчи, балки миллионлаб ёшлар учун ирода ва одоб тимсоли эканини яна бир бор кўрсатди.
Сизнингча, спортчининг ҳаётидаги юксак интизом ва зарарли одатлардан йироқ бўлиши унинг октагондаги ғалабаларига қанчалик таъсир қилади? Жастин Гэтжининг Ислам Махачевга берган бу юксак баҳосига қўшиласизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳақиқий матонат ҳамда спорт қаҳрамонлиги акс этган ушбу таъсирли таҳлилни барча дўстларингиз ва ММА ишқибозларига улашинг!
…