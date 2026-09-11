Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилди

·45·Спорт
Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилди

Дунёнинг энг шафқатсиз ва қонли жанглари билан танилган октагон юлдузи, мухлислар «Инсон-ҳалокат» (The Highlight) деб атайдиган 37 ёшли Жастин Гэтжи ММА оламида камдан-кам учрайдиган самимий ва шов-шувли баёнот билан чиқди. Октагонда фақат рақибни қулатиш ва томошабоп «жанг санъати»ни ёқтирадиган америкалик жангчи нега айнан партер устаси Ислам Махачевнинг ашаддий мухлиси эканини очиқ тан олди. Жанг услублари мутлақо қарама-қарши бўлган икки чемпион ўртасидаги бу ҳурмат шунчаки спорт эмас, балки инсон матонати ва темир интизомга берилган юксак баҳодир. Хўш, Американинг энг агрессив жангчиси Махачев ва доғистонлик курашчилар феноменини нимада кўради, Ислом дини тарбияси ва самбо мактаби чемпионларни қандай чиниқтирган ҳамда Гэтжининг юракдан чиққан сўзлари ММА оламида қандай акс-садо берди?

Триумф ва тан олиш: Шафқатсиз жангчининг кутилмаган эътирофи

ММА оламида ғалабаларга бой ҳаёт йўлини босиб ўтган Гэтжининг сўзлари спорт жамоатчилигини лол қолдирди:

  • «Мен ғолибларни яхши кўраман»: Жастин Гэтжи ҳар доим ғалаба қозонувчи кучли шахсларга ҳурмат билан қарашини ва айнан шу сабабли Ислам Махачевнинг катта мухлиси эканини таъкидлади;

  • Томошабоплик ва реаллик фарқи: Гэтжи томошабин сифатида Махачевнинг услубини энг севимли деб билмаса-да, унинг октагондаги мутлақ ҳукмронлиги қаршисида бош эгишини билдирди;

  • Юксак ҳурмат: Жанг услуби тўлиқ курашга асосланган бўлса-да, Махачевнинг ўз тоифасида енгилмас бўлиб қолаётгани рақиблар томонидан тан олиниши унинг улуғворлигини кўрсатади.

«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Лой ва қор кечиб ўтилган машаққатли йўл

Ислам Махачев ва унинг жамоадошлари эришган чўққи тасодифан пайдо бўлгани йўқ — унинг замирида йиллар давомидаги машаққат ётади:

  • Болаликдан бошланган самбо тарбияси: Гэтжи алоҳида қайд этганидек, бу йигитлар болаликдан жанговар самбо билан шуғулланиб, йиллар давомида бўғувчи ва оғритувчи усулларни мукаммал даражага етказган;

  • Тоғлар орасидаги оғир мактаб: Замонавий ҳашаматли спорт заллари эмас, балки Доғистон тоғларидаги оғир меҳнат, тош кўтариш ва совуқ шароитларда тобланиш уларда енгилмас жисмоний базани яратган;

  • Машаққатли сабр: Ҳар қандай чалғитувчи омиллардан воз кечиб, бутун умрини спорт залига бағишлаш уларни ММА оламининг энг қўрқинчли кучига айлантирди.

Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Иймон ва темирдек интизом кучи

Жастин Гэтжининг энг ҳайратланарли эътирофи доғистонлик жангчиларнинг ҳаёт тарзи ва эътиқоди ҳақида бўлди:

  • Зарарли одатлардан мутлақо холи ҳаёт: «Қолаверса, улар мусулмон. Улар ҳаётида ҳеч қачон ичимлик ичмаган ва чекмаган», — дея таъкидлади Гэтжи;

  • Тенгсиз интизом: Кундалик ибодатлар, маънавий поклик ва ҳаромдан тийилиш уларнинг нафақат танасини, балки иродасини ҳам синдирилмас даражага олиб чиққан;

  • Ҳақли ғалабалар: Америкалик юлдузнинг фикрича, Махачев эга бўлган ҳар бир чемпионлик камари ва ютуқ айнан шундай пок ва интизомли ҳаётнинг муносиб мевасидир.

«Бу йигитлар болаликдан самбо билан шуғуллангани катта роль ўйнайди. Қолаверса, улар мусулмон. Ҳеч қачон ичмаган ва чекмаган. Уларнинг интизоми тенгсиз. У ўзида бор бўлган барча мукофот ва ютуқларга мутлақо лойиқ», — дея таъкидлади Жастин Гэтжи.

Тарихий кўрсаткич ва бутун авлод учун намуна

Махачевнинг карьераси ва Гэтжининг ушбу баёноти замонавий спорт оламига катта сабоқдир. Кўнгилочарлик, шов-шувли матбуот анжуманлари ва рекламалар авж олган даврда пок турмуш тарзи, оғир меҳнат ва диний қадриятларга содиқлик спортчини дунёнинг энг кучли лигасида чўққига олиб чиқиши мумкинлиги исботланди. Гэтжи каби октагон афсонасининг бундай холис тан олиши эса Ислам Махачевнинг нафақат кучли жангчи, балки миллионлаб ёшлар учун ирода ва одоб тимсоли эканини яна бир бор кўрсатди.

Сизнингча, спортчининг ҳаётидаги юксак интизом ва зарарли одатлардан йироқ бўлиши унинг октагондаги ғалабаларига қанчалик таъсир қилади? Жастин Гэтжининг Ислам Махачевга берган бу юксак баҳосига қўшиласизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳақиқий матонат ҳамда спорт қаҳрамонлиги акс этган ушбу таъсирли таҳлилни барча дўстларингиз ва ММА ишқибозларига улашинг!

ММАИслом МахачевЖастин Гэтжисамбомусулман спортчиситренингдуоўйин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиГиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиБугун, 08:11Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Бугун, 08:00Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиЖастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиБугун, 07:58Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаБугун, 07:54«Ҳеч қачон қайтмайман!»: Истанбулдаги 1:1 ҳисобидан сўнг Исмоил Картал истеъфо берди«Ҳеч қачон қайтмайман!»: Истанбулдаги 1:1 ҳисобидан сўнг Исмоил Картал истеъфо бердиБугун, 07:15Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!Бугун, 07:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди