Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!
Дунёнинг энг нуфузли жанг ташкилоти ҳисобланган UFC’нинг ярим ўрта вазн тоифасида мағлубият нималигини билмай келаётган қозоғистонлик машҳур юлдуз, мухлислар орасида «Кўчманчи» (Nomad) номи билан танилган 31 ёшли Шавкат Раҳмонов кутилмаган ва самимий баёноти билан барчанинг диққатини тортди. Октагонда 19 та жанг ўтказиб, уларнинг 18 тасини муддатидан олдин нокаут ва бўғувчи усуллар билан тугатган қаҳрамон ўз юртининг биринчи рақамли шахси — Қозоғистон Президенти Қосим-Жомарт Тоқаев билан шахсий учрашувлари тафсилотларини илк бор ошкор қилди. Юксак шуҳрат ва давлат даражасидаги эътиборга қарамай, соддалик ва камтарликни йўқотмаган жангчининг бу сўзлари миллионлаб мухлислар меҳрини қозонди.
Хўш, Раҳмонов президент билан неча марта учрашган, шахсий муаммоларини ҳал қилиш учун давлат раҳбаридан ёрдам сўраганми ва оддий заллардан октагон чўққисигача бўлган йўл уни қандай қилиб миллий қаҳрамонга айлантирди?
Триумф ва тан олиш: Мағлубиятсиз «Кўчманчи»нинг мутлақ кўрсаткичи
Шавкат Раҳмоновнинг замонавий аралаш жанг санъатидаги кўрсаткичлари жаҳон спортида ноёб ҳодиса сифатида баҳоланади:
19 та жангда 19 та ғалаба: 2014 йилнинг октябрь ойида профессионал ММАдаги фаолиятини бошлаган жангчи бугунги кунга қадар бирорта ҳам мағлубият аламини тотмаган;
18 та муддатидан олдин тугатилган жанг: Рақибларини октагондаги тўлиқ раундларгача яшатмайдиган «Номад» 18 та тўқнашувда соф нокаут ва оғритувчи усуллар орқали зафар қучган;
М-1 Глобал камаридан UFC элитасигача: У ярим ўрта вазнда М-1 Глобал чемпиони бўлиб, ўз унвонини муваффақиятли ҳимоя қилган ҳолда дунёнинг энг кучли лигасида чемпионлик сари асосий даъвогарга айланди.
«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Лой ва тер ичида кечган оғир йиллар
Бугун миллионлар эътирофи ва давлат раҳбарларининг олқишига сазовор бўлаётган Шавкатнинг муваффақияти ортида улкан матонат ва камтарона ҳаёт ётади:
Қийинчиликларда тобланган ирода: Профессионал карьерасининг илк йилларида ҳеч қандай молиявий дастакларсиз, оддий спорт залларида машқ қилиб, ўз кучига суянган ҳолда рингга чиққан;
Миллий ўзлик ва қатъият: Ўз халқининг кўчманчилик руҳини, матонатини ва жангчилик анъаналарини ўзида мужассам этган ҳолда халқаро ареналарда байроғини баланд кўтариб келди;
Ҳалол меҳнат маҳсули: Унинг фаолиятидаги ҳар бир муваффақият таниш-билиш ёки ҳомийлар орқали эмас, балки юзлаб соатлик оғир машғулотлар ва чеккан заҳматлари эвазига қўлга киритилди.
Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Президент билан учрашув ва камтарлик дарси
Раҳмонов ALF Global YouTube каналига берган интервьюсида давлат раҳбари билан муносабатлари ҳақидаги саволга юксак маданият ва камтарлик билан жавоб берди:
«Шахсан танишман»: Жангчи Қозоғистон Президенти Қосим-Жомарт Тоқаев билан шахсан кўришгани ва у билан икки-уч марта юзма-юз учрашганини тасдиқлади;
Ҳеч қандай илтимос ва манфаат йўқ: Журналистнинг «Президент сизга бирон-бир масалани ҳал қилишда ёрдам берганми?» деган саволига жангчи кулиб, қатъий рад жавобини берди;
Ўз кучига суяниш фалсафаси: Юқори мавқега эга инсонлар билан танишлигидан фойдаланмаслик, ўз муаммоларини давлат раҳбари ҳисобига эмас, балки ўз меҳнати билан енгиб ўтиш принципи унинг ҳақиқий эркакларга хос характерини яна бир бор намойиш этди.
«Ҳа, ҳа, шахсан танишман. Мен уни икки-уч марта кўрганман. Президент менга бирон-бир масалани ҳал қилишда ёрдам берганми? Йўқ-йўқ, йўқ (кулиб). Ҳали бунга етиб бормадик», — дея таъкидлади Шавкат Раҳмонов.
Тарихий кўрсаткич ва бутун минтақа фахри
31 ёшида аралаш жанг санъатининг чўққисида турган Шавкат Раҳмоновнинг бундай соддалиги ва юксак интизоми Марказий Осиё ёшлари учун улкан намунадир. У нафақат октагонда енгилмас куч сифатида, балки ҳаётда ҳам ўз кучига, пешона терига ишонган ҳақиқий қаҳрамон сифатида ўз тарихини ёзмоқда. Олдинда эса уни UFC камари учун бўладиган ҳал қилувчи жанг ва янги тарихий марралар кутмоқда.
Сизнингча, спортчининг шуҳрат чўққисида ҳам камтар бўлиши ва давлат раҳбарлари билан танишлигидан шахсий манфаат йўлида фойдаланмаслиги ҳақиқий эркаклик фазилатими? Шавкат Раҳмоновнинг 19 та ғалабалик енгилмас серияси тез орада UFC камари билан якунланишига ишонасизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Номад»нинг ҳаётий фалсафаси акс этган ушбу мақолани дўстларингиз ҳамда ММА ихлосмандларига улашинг!
…