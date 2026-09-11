Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)

·0·Жамият
Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)

Тошкент вилоятининг Чирчиқ шаҳрида аҳоли турар-жой даҳаларидан бирида юз берган даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси шаҳар аҳлини ларзага солди. Йирик габаритли, кўп тоннали қишлоқ хўжалиги комбайнини ортиб кетаётган оғир юк машинаси тиркамаси кутилмаганда бошқарувни йўқотиб, йўл четидаги тинч аҳоли истиқомат қиладиган хонадоннинг деворига бориб урилди. Тўқнашув шу қадар кучли бўлганки, турар-жой томи ва деворларининг бир қисми вайронага айланиб, транспорт воситаси ҳовлининг ички қисмигача кириб кетган. Ҳодиса ортидан мазкур автомобил йўлида транспорт ҳаракати тўлиқ чекланди ва ҳудудга фавқулодда хизматлар жалб этилди. Суриштирув гуруҳи нималарни аниқлади, улкан юк машинаси нега бурилишда йўлдан чиқиб кетди ва зарар кўрган хонадон эгаларининг тақдири нима кечади?

Шок-детал: Бетон тўсиқни синдириб, шифер томни вайрон қилган қизил комбайн

Воқеа жойидан олинган кадрлар ҳалокатнинг кўлами нақадар хавфли бўлганини яққол кўрсатади:

  • Деворни тешиб кирган техника: Юк платформаси устига ортилган улкан қизил рангли қишлоқ хўжалиги комбайни зарб билан хонадоннинг шиферли том ва девор конструкциясига қадалиб қолган;

  • Вайрон бўлган ғиштлар ва том: Уйнинг кириш қисми ва том тўсинлари комбайн кабинаси ва олд қисми остида эзилиб, ғишт уюмлари ҳовлига сочилган;

  • Мўъжизавий омон қолиш: Ҳодиса лаҳзасида хонадон ичкарисида бўлган одамлар ёки пиёдалар йўлагида йўловчиларнинг бор-йўқлиги ҳозирда тегишли идоралар томонидан синчковлик билан ўрганилмоқда;

  • Тиркаманинг қийшайиб қолиши: Оғир кўп ўқли (ось) махсус тиркама йўл четидаги бетон тўсиқларга тиралиб, ёнбош ҳолатда тўхтаган.

Хронология ва излар: Хавфли бурилиш ва йўлнинг шошилинч ёпилиши

Дастлабки кузатувлар ва воқеа жойидаги излар фалокат занжирини очиб беради:

  • Оғир габаритнинг мураккаб йўналиши: Йирик қишлоқ хўжалиги техникасини ташиб кетаётган юк машинаси аҳоли пункти ичидаги нисбатан тор ва хавфли бурилиш қисмидан ўтаётган бўлган;

  • Бошқарувнинг қўлдан кетиши: Бурилиш масофаси нотўғри ҳисоблангани ёки тиркама марказий мувозанатининг оғиши оқибатида юк машинаси тўғридан-тўғри турар-жойга қараб ҳаракатланган;

  • Транспорт ҳаракатининг тўхтатилиши: Фалокат ортидан йўлнинг бутун қисми тўсиб қўйилди; ИИБ ЙҲХХ ходимлари зудлик билан транспорт оқимини айланма йўлларга йўналтирди;

  • Махсус техникалар сафарбарлиги: Эзилиб қолган уй конструкциясини комбайн ва юк платформасидан ажратиб олиш учун ҳудудга кранлар ва эвакуация техникалари чақирилди.

Кадр ортидаги шахслар: Логистика хатосими ёки ҳайдовчи бепарволиги?

Суриштирув жараёнида мутахассислар бир нечта асосий гумон ва саволларни кун тартибига қўймоқда:

  • Оғирлик ва габарит меъёрлари: Ушбу даражадаги гигант комбайнни аҳоли яшайдиган тор кўчалар орқали олиб ўтишга расмий рухсатнома берилганмиди?

  • Кузатув патрули (сопровождение) қаерда эди? Одатда бундай ностандарт ва катта ҳажмли юкларни ташишда махсус кузатув машиналари хавфсизликни таъминлаши шарт;

  • Ҳайдовчининг ҳолати: Ҳайдовчининг чарчоқ даражаси, техниканинг тормоз тизимидаги эҳтимолий носозликлар ва тезлик режими экспертиза томонидан текширилмоқда.

Ниқобларнинг йиртилиши: Шаҳар ичидаги оғир юк трафиги муаммоси

Ушбу ҳодиса шунчаки тасодифий ЙТҲ эмас, балки аҳоли пунктларида йирик техникаларнинг ҳаракатланиши устидан назорат қанчалик заиф эканини фош этди. Кадрларда кўриниб турганидек, турар-жой бинолари автомобил йўлига жуда яқин жойлашган бўлиб, йўл четида ҳеч қандай мустаҳкам ҳимоя тўсиқлари мавжуд бўлмаган. Оғир юк техникасининг белгиланган маршрутлардан четга чиқиб, ички кўчаларга кириши маҳаллий аҳоли ҳаётини ҳар куни реал хавф остига қўяётгани маълум бўлди.

Сизнингча, Чирчиқдаги бу фалокатда ким кўпроқ айбдор: ностандарт габаритли юкни аҳоли турар-жойи орқали ўтказишга йўл қўйган масъулларми ёки эҳтиётсизликка йўл қўйган ҳайдовчи? Катта юк машиналари ва комбайнларнинг шаҳар ички кўчаларида ҳаракатланишини бутунлай тақиқлаш вақти келмадими? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва шаҳар хавфсизлигига оид ушбу тезкор суриштирувни яқинларингизга улашинг!

ТошкентЧирчиқтранспортдаҳшаткомбайнюк машинасиқишлоқ хўжалиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёлик қиз покистонлик йигитга турмушга чиқди (видео)Қашқадарёлик қиз покистонлик йигитга турмушга чиқди (видео)Бугун, 04:23Энди бу вақтда шовқин қилиш мумкин эмас: янги тартиб белгиландиЭнди бу вақтда шовқин қилиш мумкин эмас: янги тартиб белгиландиКеча, 19:47Сурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқландиСурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқландиКеча, 19:13Собиқ ходим суд қарори асосида ишга тикландиСобиқ ходим суд қарори асосида ишга тикландиКеча, 15:42Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиКеча, 14:27Чорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиЧорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиКеча, 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари