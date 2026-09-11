Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)
Тошкент вилоятининг Чирчиқ шаҳрида аҳоли турар-жой даҳаларидан бирида юз берган даҳшатли йўл-транспорт ҳодисаси шаҳар аҳлини ларзага солди. Йирик габаритли, кўп тоннали қишлоқ хўжалиги комбайнини ортиб кетаётган оғир юк машинаси тиркамаси кутилмаганда бошқарувни йўқотиб, йўл четидаги тинч аҳоли истиқомат қиладиган хонадоннинг деворига бориб урилди. Тўқнашув шу қадар кучли бўлганки, турар-жой томи ва деворларининг бир қисми вайронага айланиб, транспорт воситаси ҳовлининг ички қисмигача кириб кетган. Ҳодиса ортидан мазкур автомобил йўлида транспорт ҳаракати тўлиқ чекланди ва ҳудудга фавқулодда хизматлар жалб этилди. Суриштирув гуруҳи нималарни аниқлади, улкан юк машинаси нега бурилишда йўлдан чиқиб кетди ва зарар кўрган хонадон эгаларининг тақдири нима кечади?
Шок-детал: Бетон тўсиқни синдириб, шифер томни вайрон қилган қизил комбайн
Воқеа жойидан олинган кадрлар ҳалокатнинг кўлами нақадар хавфли бўлганини яққол кўрсатади:
Деворни тешиб кирган техника: Юк платформаси устига ортилган улкан қизил рангли қишлоқ хўжалиги комбайни зарб билан хонадоннинг шиферли том ва девор конструкциясига қадалиб қолган;
Вайрон бўлган ғиштлар ва том: Уйнинг кириш қисми ва том тўсинлари комбайн кабинаси ва олд қисми остида эзилиб, ғишт уюмлари ҳовлига сочилган;
Мўъжизавий омон қолиш: Ҳодиса лаҳзасида хонадон ичкарисида бўлган одамлар ёки пиёдалар йўлагида йўловчиларнинг бор-йўқлиги ҳозирда тегишли идоралар томонидан синчковлик билан ўрганилмоқда;
Тиркаманинг қийшайиб қолиши: Оғир кўп ўқли (ось) махсус тиркама йўл четидаги бетон тўсиқларга тиралиб, ёнбош ҳолатда тўхтаган.
Хронология ва излар: Хавфли бурилиш ва йўлнинг шошилинч ёпилиши
Дастлабки кузатувлар ва воқеа жойидаги излар фалокат занжирини очиб беради:
Оғир габаритнинг мураккаб йўналиши: Йирик қишлоқ хўжалиги техникасини ташиб кетаётган юк машинаси аҳоли пункти ичидаги нисбатан тор ва хавфли бурилиш қисмидан ўтаётган бўлган;
Бошқарувнинг қўлдан кетиши: Бурилиш масофаси нотўғри ҳисоблангани ёки тиркама марказий мувозанатининг оғиши оқибатида юк машинаси тўғридан-тўғри турар-жойга қараб ҳаракатланган;
Транспорт ҳаракатининг тўхтатилиши: Фалокат ортидан йўлнинг бутун қисми тўсиб қўйилди; ИИБ ЙҲХХ ходимлари зудлик билан транспорт оқимини айланма йўлларга йўналтирди;
Махсус техникалар сафарбарлиги: Эзилиб қолган уй конструкциясини комбайн ва юк платформасидан ажратиб олиш учун ҳудудга кранлар ва эвакуация техникалари чақирилди.
Кадр ортидаги шахслар: Логистика хатосими ёки ҳайдовчи бепарволиги?
Суриштирув жараёнида мутахассислар бир нечта асосий гумон ва саволларни кун тартибига қўймоқда:
Оғирлик ва габарит меъёрлари: Ушбу даражадаги гигант комбайнни аҳоли яшайдиган тор кўчалар орқали олиб ўтишга расмий рухсатнома берилганмиди?
Кузатув патрули (сопровождение) қаерда эди? Одатда бундай ностандарт ва катта ҳажмли юкларни ташишда махсус кузатув машиналари хавфсизликни таъминлаши шарт;
Ҳайдовчининг ҳолати: Ҳайдовчининг чарчоқ даражаси, техниканинг тормоз тизимидаги эҳтимолий носозликлар ва тезлик режими экспертиза томонидан текширилмоқда.
Ниқобларнинг йиртилиши: Шаҳар ичидаги оғир юк трафиги муаммоси
Ушбу ҳодиса шунчаки тасодифий ЙТҲ эмас, балки аҳоли пунктларида йирик техникаларнинг ҳаракатланиши устидан назорат қанчалик заиф эканини фош этди. Кадрларда кўриниб турганидек, турар-жой бинолари автомобил йўлига жуда яқин жойлашган бўлиб, йўл четида ҳеч қандай мустаҳкам ҳимоя тўсиқлари мавжуд бўлмаган. Оғир юк техникасининг белгиланган маршрутлардан четга чиқиб, ички кўчаларга кириши маҳаллий аҳоли ҳаётини ҳар куни реал хавф остига қўяётгани маълум бўлди.
Сизнингча, Чирчиқдаги бу фалокатда ким кўпроқ айбдор: ностандарт габаритли юкни аҳоли турар-жойи орқали ўтказишга йўл қўйган масъулларми ёки эҳтиётсизликка йўл қўйган ҳайдовчи? Катта юк машиналари ва комбайнларнинг шаҳар ички кўчаларида ҳаракатланишини бутунлай тақиқлаш вақти келмадими? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва шаҳар хавфсизлигига оид ушбу тезкор суриштирувни яқинларингизга улашинг!
…