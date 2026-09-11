«Ҳеч қачон қайтмайман!»: Истанбулдаги 1:1 ҳисобидан сўнг Исмоил Картал истеъфо берди
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг илк тури нафақат майдондаги кескин курашлар, балки қитъа футболини ларзага солган кутилмаган истеъфо билан тарихга кирди. Истанбулдаги «Улкер Фенербаҳче Шюкрю Сарачўғлу» стадионида Римнинг «Рома» жамоаси билан кечган 1:1 ҳисобидаги дуранг учрашувидан сўнг, турк клуби бош мураббийи Исмоил Картал ўз лавозимини тарк этганини эълон қилди. Испаниялик таниқли ҳакам Хесус Хиль Мансано бошқариб борган ушбу баҳс якунида Карталнинг матбуот анжуманига кириб келиб айтган кескин гаплари бутун Туркия ва Европа медиасини шокка солди.
Хўш, Кристанте ва Брауннинг голлари ортидан кечган ўйиндан кейин мураббийни бу қадар кескин қарорга нима мажбур қилди, «Фенербаҳче» раҳбарияти билан нима юз берди ва турк гранди 2-турда «Астон Вилла»га қарши қандай ҳолатда майдонга тушади?
Триумф ва тубга қулаш: Истанбул аренасидаги кутилмаган видолашув
ЕЧЛ 1-тури Истанбул клуби учун кутилмаган психологик зарба билан якунланди:
Майдондаги оғир тўқнашув: Ўйин давомида «Рома» ярим ҳимоячиси Кристанте ҳисобни очди, иккинчи бўлимда эса Браун мувозанатни тиклаб, таблода 1:1 ҳисобини қайд этди;
Мезбонлар учун йўқотилган ғалаба: Ўз майдонида уч очкони кўзлаган туркияликлар бир очко билан кифояланишга мажбур бўлди;
Матбуот залидаги чақмоқ: Ҳеч ким кутмаган бир вазиятда бош мураббий Исмоил Картал ОАВ вакиллари қаршисига чиқиб, клубни бутунлай тарк этаётганини ва ортга йўл йўқлигини маълум қилди;
Сабаблар сир сақланмоқда: Мутахассиснинг истеъфосининг расмий ва аниқ сабаблари жамоатчиликка очиқланмади, бу эса турли инсайдлар ва шубҳа-гумонларни авж олдирди.
«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Исмоил Карталнинг фидойилик йўли
Исмоил Карталнинг «Фенербаҳче» билан боғлиқ тарихи ҳақиқий садоқат ва оғир синовлар силсиласидан иборат эди:
Қутқарувчи ва фидойи мураббий: Клуб инқирозга юз тутган ҳар бир оғир даврда айнан Исмоил Картал жамоага қайта чақирилар ва у жамоани тубдан олиб чиқиб, яна чемпионлик пойгасига қайтарар эди;
Юлдузлар жамоасини шакллантириш: Жорий мавсумда катта трансфер кампаниясини ўтказган турк клуби айнан Картал бошқарувида Чемпионлар лигасига катта умидлар билан қадам қўйган эди;
Энг юқори босим остидаги меҳнат: Истанбул мухлислари ва раҳбариятининг ҳар бир ўйинда фақат максимал натижа талаб қилиши мураббий зиммасига улкан юк юклаган эди.
Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Кетиш вақтини мардонавор танлаш
Карталнинг қарори ўз қадр-қимматини билган мутахассиснинг қатъий ва ортга қайтмас қадами бўлди:
«Ҳали имконият бор пайтда...»: Мураббий жамоа турнир жадвалида ҳали ҳамма нарсани йўқотмагани, ЕЧЛ умумий босқичида имкониятлар сақланиб қолаётган паллада кетишни танлади;
Шафқатсиз ва узил-кесил шарт: У ўз баёнотида кейинчалик клубга қайта чақирилса ҳам, бу таклифни ҳеч қачон қабул қилмаслик шарти билан кетаётганини очиқ билдирди;
Кадр ортидаги келишмовчилик: Экспертлар фикрича, бундай кескин баёнот фақатгина битта ўйин натижаси туфайли эмас, балки раҳбарият билан трансферлар ёки клуб ички муҳити борасида узоқ вақтдан бери йиғилиб қолган жиддий норозиликнинг портлашидир.
«Ҳали имконият бор пайтда истеъфога чиқяпман. Бундан кейин ҳеч қачон қайтмаслик шарти билан. Барчага хайрли кеч тилайман», — дея сўнгги нуқтани қўйди Исмоил Картал.
Олдиндаги улкан синовлар: «Астон Вилла» ва «Реал Мадрид» тўқнашувлари
1-турдаги драматик воқеалардан сўнг ҳар икки клубни 2-турда (14 октябрь куни) янада даҳшатли тўқнашувлар кутмоқда:
«Фенербаҳче» номаълумлик ичида: Бош мураббийсиз қолган турк жамоаси 14 октябрь куни Англия Премьер-лигасининг шиддатли вакили «Астон Вилла» билан куч синашиши лозим бўлади;
«Рома» «Сантьяго Бернабеу» сари: Мануэль Пеллегрини шогирдлари эса 14 октябрь куни Мадридда мусобақанинг амалдаги фаворити — «Реал Мадрид»га қарши оғир имтиҳондан ўтади;
Истанбулда шошилинч қидирув: «Фенербаҳче» раҳбарияти тезкорлик билан янги бош мураббий топишга ва клуб ичидаги руҳий босимни юмшатишга мажбур.
Сизнингча, Исмоил Карталнинг дурангдан сўнг дарҳол «ҳеч қачон қайтмаслик» шарти билан кетишига нима сабаб бўлди: раҳбариятнинг ортиқча босимими ёки ички низолар? Бош мураббийсиз қолган «Фенербаҳче» 14 октябрь куни «Астон Вилла» қаршилигини енгиб ўта оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва турк футболидаги ушбу шов-шувли истеъфо таҳлилини дўстларингиз ҳамда футбол мухлисларига улашинг!
…