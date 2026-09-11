Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасида
Кечагина у жаҳон шахматининг энг кучли номлари орасида ўз ўрнини мустаҳкамлаш учун курашаётган эди. Бугун эса Жавоҳир Синдаровнинг номи жонли рапид рейтингида дунёнинг 2-рақамли шахматчиси сифатида қайд этилмоқда.
Ўзбекистонлик гроссмейстер Global Chess League доирасида яна бир кучли рақиб — француз шахматчиси Алиреза Фироузжани мағлуб этди. Бу ғалаба нафақат унинг жамоасига ҳал қилувчи устунликни берди, балки Синдаровнинг жонли рапид рейтингига ҳам жиддий таъсир кўрсатди.
Натижада ҳамюртимиз +10,6 рейтинг очкоси ишлаб, кўрсаткичини 2742,6 баллга етказди ва бирданига тўрт поғона юқорилади. Унинг тепасида энди фақат шахмат афсонаси Магнус Карлсен бор.
Бир партия — бир жамоанинг тақдири
Фироузжага қарши партия оддий рейтинг баҳси эмас эди.
Синдаровнинг ғалабаси Fyers American Gambits учун ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Жамоанинг бошқа доскадаги учрашувлари дуранг билан якунланган бир пайтда айнан ўзбек гроссмейстерининг ғалабаси жамоага умумий ҳисобда устунликни таъминлади. Indian Express ҳам бу натижани Gambits’нинг мусобақадаги юқори ўрин учун курашида муҳим қадам сифатида қайд этган.
Бу ерда Синдаровнинг ҳақиқий қаҳрамонлиги намоён бўлди: жамоага ғалаба керак бўлган энг муҳим паллада у шахсий масъулиятни ўз зиммасига олди.
Унинг йўли осон кечмаяпти
Жавоҳир Синдаров учун бу натижа тасодифий портлаш эмас.
20 ёшли ўзбек гроссмейстери сўнгги вақтларда жаҳоннинг энг кучли шахматчилари билан тенгма-тенг рақобатлашиб келмоқда. Global Chess League’нинг ўзида у аввалроқ шахмат афсонаси Вишванатан Ананд устидан ҳам муҳим ғалабага эришган эди.
Энг қизиғи, унинг бу юксалиши энг юқори даражадаги рақиблар фонида содир бўлмоқда.
У бир томонда Ананд сингари тажрибали чемпионларни енгмоқда, бошқа томонда эса Фироузжа каби замонавий шахматнинг энг кучли юлдузларини ортда қолдирмоқда.
Бу энди оддий «истеъдодли ёш шахматчи» ҳақидаги ҳикоя эмас.
Синдаров элита сафида ўз ўрнини талаб қилмоқда.
Рейтингдаги сакраш: 4 поғона бир зумда
Фироузжа устидан қозонилган ғалабадан кейин Синдаровнинг жонли рапид рейтинги 2742,6 баллга етди.
Жонли рейтингдаги ўша пайтдаги кучли бешлик қуйидагича кўриниш олди:
Ўрин
Шахматчи
Рапид рейтинги
1
Магнус Карлсен
2806,5
2
Жавоҳир Синдаров
2742,6
3
Иан Непомняшчий
2740,2
4
Ҳикару Накамура
2738,0
5
2736,8
Синдаровнинг +10,6 натижаси уни бирданига тўрт поғона юқорига кўтарган. Бу кўрсаткични маҳаллий манбалар ҳам қайд этган.
Шу билан бирга, жонли рейтинглар партиялар натижасига қараб тез ўзгариши мумкин. Масалан, 2700chess’нинг кейинги янгиланган саҳифасида Синдаров бошқа натижалар таъсирида пастроқ поғонада кўрсатилган.
Демак, 2-ўрин — айнан мазкур партиядан кейинги жонли рейтинг ҳолати сифатида тушунилиши керак.
Энг кучлиси ҳам уни алоҳида эътироф этмоқда
Синдаровнинг ўсиши жаҳон шахматининг энг катта юлдузлари эътиборидан ҳам четда қолмаяпти.
Магнус Карлсен билан Global Chess League доирасидаги учрашувда ўзбек гроссмейстери норвегиялик чемпионга жиддий қаршилик кўрсатиб, дуранг қайд этган.
Ўша партиядан кейин Карлсен Синдаровнинг позицион тушунчаси ва ўйинини юқори баҳолаган. Indian Express Карлсеннинг уни «очиқ-ойдин заиф томонлари йўқ» даражадаги мувозанатли шахматчи сифатида баҳолаганини ёзди.
Бу эътирофнинг ўзи Синдаров қаерга етиб келганини кўрсатади.
Чунки бу ерда унинг ўйинини оддий мухлис эмас, шахмат тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири баҳоламоқда.
Синдаров учун энг катта синов ҳали олдинда
Global Chess League’даги муваффақиятлар Жавоҳир учун катта психологик ва спорт тажрибаси бўлаётган бўлса-да, мавсумнинг энг муҳим воқеаси ҳали олдинда.
Ўзбекистонлик гроссмейстер жаҳон чемпионлиги учун амалдаги жаҳон чемпиони Д. Гукешга қарши баҳсга тайёргарлик кўрмоқда. Бу тўқнашув шахмат оламида катта қизиқиш билан кутилмоқда.
Шу маънода Синдаровнинг Global Chess League’даги ҳар бир йирик ғалабаси унга фақат рейтинг очколарини эмас, балки жаҳон чемпионлиги олдидан ишонч ва тажриба ҳам бермоқда.
Энди Карлсен қолди
Синдаровнинг кечаги ғалабаси уни рейтингда Карлсеннинг ортидан олиб чиқди.
Ораларида ҳали катта фарқ бор: 2806,5 — 2742,6.
Аммо бир неча кун олдин бу манзара бошқача эди. Синдаров ҳали юқори ўринлар учун курашаётган шахматчи эди. Энди эса унинг номи Карлсен, Непомняшчий, Накамура ва Фироузжа каби суперюлдузлар билан бир қаторда тилга олинмоқда.
Бу — бир кечада пайдо бўлган натижа эмас.
Бу йиллар давомида қурилган маҳоратнинг, босим остида ўзини йўқотмасликнинг ва энг кучли рақиблардан қўрқмасликнинг натижаси.
Қайта туғилиш эмас, ўзини намоён қилиш
Жавоҳир Синдаровнинг ҳозирги юксалишини «қайта туғилиш» деб аташ мумкин бўлса, бу унинг шахматда йўқолиб, кейин қайтганини эмас, ўзининг ҳақиқий салоҳиятини янги даражада намоён қилаётганини англатади.
Ананд, Фироузжа, Карлсен каби номлар билан бир саҳнада туриш — энди унинг учун фавқулодда ҳолат эмас.
Ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаров жаҳон шахматининг энг баланд чўққилари томон йўл олмоқда. Ва унинг йўлида ҳозирча фақат битта ном қолган — Магнус Карлсен.
…