UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?
UFC’нинг ўрта вазн тоифасидаги энг шов-шувли ва муросасиз юлдузларидан бири — бразилиялик Пауло Коста («Borrachina») дунёнинг биринчи рақамли жанг промоушени билан очиқ тўқнашувга киришди. Бир неча бор ташкилотдан озод қилишни сўраб келаётган жангчи жаҳон боксининг энг қудратли промоутерларидан бири — британиялик Эдди Хирн билан агентлик шартномасини имзолаганини расман эълон қилди. Таниқли инсайдер Ариэль Хельвани билан суҳбатда Коста промоушеннинг сўнгги таклифини рад этгани ва нима сабабдан бундан буён бекорга қон тўкмаслиги ҳақида очиқ-ойдин гапирди. Хўш, Дана Уайт нима учун Костани қўйиб юбормаяпти, Солт-Лейк-Ситидаги қайси жанг таклифи бразилияликни ғазабга келтирди ва бокс саҳнасидаги янги альянс унинг карьерасида қайта туғилиш ярата оладими?
Триумф ва тубга қулаш: Шартнома тузоғи ва промоушен билан тўқнашув
Коста ва UFC ўртасидаги алоқалар бутунлай узилиш арафасига келди:
Эдди Хирн билан кутилмаган иттифоқ: Бокс оламида улкан таъсирга эга Matchroom промоутери Эдди Хирн Пауло Костанинг расмий агентига айланди ва улар биргаликда катта режаларни тузишга киришди;
Қўйиб юборишдан бош тортиш: Бразилиялик жангчи UFC раҳбариятидан шартномани бекор қилишни бир неча марта талаб қилган, бироқ лига унга камида битта жанг ўтказиши шартлигини маълум қилган;
UFC 332 таклифига рад жавоби: Лига Солт-Лейк-Ситида бўлиб ўтадиган турнирда унга беш раундлик баҳс таклиф қилган, аммо Коста бундай шартлардан қатъиян воз кечган.
«Ҳаммаси қандай бошланган эди?»: Нокаутчи қиёфасидан келишмовчиликлар ботқоғигача
Пауло Костанинг октагондаги тарихи порлоқ ғалабалар ва мураккаб шартнома можароларига тўла бўлди:
«Borrachina» феномени: Ўз вақтида рақибларини кетма-кет нокаутга учратиб, чемпионлик камари учун октагонга чиққан бразилиялик кучли зарбалари билан мухлислар ёқимтойига айланган эди;
Молиявий келишмовчиликлар: Вақт ўтиши билан Коста лиганинг тўлов сиёсатидан норозилигини очиқ билдириб, бир нечта жангларни бекор қилиш даражасигача борди;
Тугамас чекловлар: Амалдаги битим бўйича яна битта жанги қолганига қарамай, промоушен уни эркин агентга айлантирмаслик учун босим ўтказишда давом этди.
Синдирилмас ирода ва бурилиш нуқтаси: Ўз қадрини билган жангчининг қарори
Коста ўзининг спортдаги қадр-қимматини ҳимоя қилишда ортга чекинмаслигини ва номаълум жангларга бош суқмаслигини қатъий билдирди:
«Рақиб номи йўқ, камар йўқ»: Бразилиялик юлдуз Солт-Лейк-Ситидаги беш раундлик таклиф ҳеч қандай вақтинчалик унвонсиз ва номаълум рақибга қарши бўлганини очиқлади;
Қўшимча пул ёки эркинлик: У агар лига унинг камарсиз ва мантиқсиз баҳсда қатнашишини истаса, сезиларли даражада кўпроқ ҳақ тўлаши шартлигини талаб қилиб қўйди;
Эркинликка интилиш: Кечанинг ўзидаёқ яна бир бор шартномани бекор қилишни сўраган «Borrachina» эндиликда Хирн ёрдамида катта бокс ёки бошқа йирик молиявий лойиҳаларга қадам қўйишга шайланмоқда.
«Улардан мени шартномадан озод қилишларини сўрадим, лекин улар камида битта жанг ўтказишим кераклигини айтишди. Аслида, бир неча бор сўраганман. Охирги марта кеча бўлганди. Улар рақиб номини айтмай, 5 раундлик жанг таклиф қилишди. Камарсиз, мен учун ҳеч қандай маънога эга бўлмаган баҳс. Агар улар менинг камарсиз жанг қилишимни исташса, кўпроқ тўлашлари керак», — дея таъкидлади Пауло Коста.
Тарихий кўрсаткич ва бокс саҳнасидаги янги давр
UFC жангчиларининг ўз ҳуқуқлари ва молиявий эркинлиги учун кураши ММА саноатида янги тўлқинни бошлаб берди. Пауло Костанинг Эдди Хирн билан иттифоқи шуни кўрсатадики, спортчи эндиликда фақат октагон билан чекланиб қолмоқчи эмас. Агар у амалдаги шартномасининг сўнгги жангини ўтказиб ёки судлашиб бўлса-да эркинликка эришса, рингдаги юқори даромадли бокс тўқнашувлари орқали ўз карьерасида мутлақо янги ва даромадли даврни бошлаши мумкин.
Сизнингча, Пауло Костанинг номаълум рақибга қарши 5 раундлик жангни рад этиб, лигадан кўпроқ пул талаб қилиши тўғри қарорми? Эдди Хирн бошқаруви остида бразилиялик жангчи бокс рингида катта юлдузга айлана оладими ёки UFC унинг карьерасини тўхтатиб қўядими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА саҳнасидаги энг қайноқ шартнома можароси таҳлилини барча жанг ихлосмандларига улашинг!
…