Марсельь» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсацияси
Франция 1-Лигасида 4-тур беллашувлари кутилмаган ва кескин натижалар билан давом этмоқда. Мусобақа фаворитларидан бири ҳисобланган «Марсельь» сафарда қийин рақиб — «Ренн» меҳмони бўлиб, минимал 0:1 ҳисобида мағлубиятга учради. Тактик жиҳатдан муросасиз ва курашларга бой кечган тўқнашувда ягона гол мезбонлар ярим ҳимоячиси Адриен Томассон томонидан киритилди. Ушбу қимматли ғалаба «Ренн» клубини 10 очко билан тўғридан-тўғри турнир жадвалининг мутлақ пешқадамига айлантирган бўлса, номдор «Марсельь»ни жиддий инқироз гирдобига тушириб қўйди. Хўш, мезбонлар юлдузли «Марсельь»ни қандай қилиб тўхтатиб қолди, Ҳёйберг ва Гуири бошчилигидаги ҳужум чизиғи нега сукут сақлади ва турнир жадвалидаги сенсацион сурилиш нималардан дарак бермоқда?
Ҳал қилувчи 52-дақиқа ва Томассоннинг «олтин» голи
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб шиддатли ва эҳтиёткор тактик кураш остида кечди:
Биринчи бўлимдаги тенглик: Иккала жамоа ҳам ҳимоя интизомига қатъий амал қилди; Самба («Ренн») ва де Ланге («Марсельь») ўз дарвозалари дахлсизлигини сақлаб, танаффусга 0:0 ҳисоби билан йўл олди;
52-дақиқа — музликнинг эриши: Иккинчи бўлим бошида прессингни оширган «Ренн» ўз ниятига етди — майдон марказида фаол ҳаракат қилган Адриен Томассон рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди (1:0);
«Марсельь»нинг кечиккан штурми: Ҳисобда ортда қолган меҳмонлар мураббийлар штаби Мопе, Абдалла, Мумбаня каби футболчиларни майдонга ташлаб, вазиятни ўнглашга уринди, аммо «Ренн»нинг тартибли мудофааси хатосиз ҳаракат қилди.
Турнир жадвалида портлаш: «Ренн» тахтда, «Марсельь» эса 12-ўринда!
Ушбу ғалаба Лига 1 жадвалидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юборди:
10 очко ва 1-ўрин: Қаторасига ижобий натижалар қайд этаётган «Ренн» очколари сонини 10 тага етказиб олиб, Франция чемпионатининг яккапешқадами мақомига кўтарилди;
«Марсельь»нинг омадсиз старти: Машҳур Пьер-Эмиль Ҳёйберг ва Амин Арит каби юлдузларга эга меҳмонлар 4 та турдан кейин атиги 3 очко билан 12-поғонада қолиб кетмоқда;
Аутсайдерлар хавфи: Юқори мақсадларни кўзлаган марселликларнинг мавсум бошидаги бу қадар очко йўқотиши мухлислар ва раҳбарият орасида жиддий норозиликларни келтириб чиқармоқда.
Тактик интизом юлдузлар маҳоратидан устун келди
Мазкур тўқнашув «Ренн»нинг бу мавсумда тасодифан юқорига чиқиб олмаганлигини кўрсатди. Самба бошчилигидаги мудофаа, Руо ва Крессуэллнинг марказдаги ишончли ҳаракатлари «Марсельь»нинг ҳужум триоси — Пайшао, Гуири ва Гомесга бўш ҳудуд қолдирмади. Иккинчи бўлим бошида Сумаре ўрнига майдонга тушган Муса Ал Тамарининг ўйин суръатини ошириши ҳам ғалабанинг асосий омилларидан бири бўлди.
Сизнингча, минимал ғалабалар билан пешқадамликни қўлга олган «Ренн» бутун мавсум давомида «ПСЖ» ва бошқа грандларга қарши чемпионлик пойгасида чидай оладими? Қимматли таркибга эга «Марсельь»нинг бу қадар омадсиз старт олишига бош сабаб нимада? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Франция футболидаги ушбу сенсацион ўзгариш таҳлилини барча мухлисларга улашинг!
…