Марсельь» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсацияси

·9·Спорт
Марсельь» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсацияси

Франция 1-Лигасида 4-тур беллашувлари кутилмаган ва кескин натижалар билан давом этмоқда. Мусобақа фаворитларидан бири ҳисобланган «Марсельь» сафарда қийин рақиб — «Ренн» меҳмони бўлиб, минимал 0:1 ҳисобида мағлубиятга учради. Тактик жиҳатдан муросасиз ва курашларга бой кечган тўқнашувда ягона гол мезбонлар ярим ҳимоячиси Адриен Томассон томонидан киритилди. Ушбу қимматли ғалаба «Ренн» клубини 10 очко билан тўғридан-тўғри турнир жадвалининг мутлақ пешқадамига айлантирган бўлса, номдор «Марсельь»ни жиддий инқироз гирдобига тушириб қўйди. Хўш, мезбонлар юлдузли «Марсельь»ни қандай қилиб тўхтатиб қолди, Ҳёйберг ва Гуири бошчилигидаги ҳужум чизиғи нега сукут сақлади ва турнир жадвалидаги сенсацион сурилиш нималардан дарак бермоқда?

Ҳал қилувчи 52-дақиқа ва Томассоннинг «олтин» голи

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб шиддатли ва эҳтиёткор тактик кураш остида кечди:

  • Биринчи бўлимдаги тенглик: Иккала жамоа ҳам ҳимоя интизомига қатъий амал қилди; Самба («Ренн») ва де Ланге («Марсельь») ўз дарвозалари дахлсизлигини сақлаб, танаффусга 0:0 ҳисоби билан йўл олди;

  • 52-дақиқа — музликнинг эриши: Иккинчи бўлим бошида прессингни оширган «Ренн» ўз ниятига етди — майдон марказида фаол ҳаракат қилган Адриен Томассон рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди (1:0);

  • «Марсельь»нинг кечиккан штурми: Ҳисобда ортда қолган меҳмонлар мураббийлар штаби Мопе, Абдалла, Мумбаня каби футболчиларни майдонга ташлаб, вазиятни ўнглашга уринди, аммо «Ренн»нинг тартибли мудофааси хатосиз ҳаракат қилди.

Турнир жадвалида портлаш: «Ренн» тахтда, «Марсельь» эса 12-ўринда!

Ушбу ғалаба Лига 1 жадвалидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юборди:

  • 10 очко ва 1-ўрин: Қаторасига ижобий натижалар қайд этаётган «Ренн» очколари сонини 10 тага етказиб олиб, Франция чемпионатининг яккапешқадами мақомига кўтарилди;

  • «Марсельь»нинг омадсиз старти: Машҳур Пьер-Эмиль Ҳёйберг ва Амин Арит каби юлдузларга эга меҳмонлар 4 та турдан кейин атиги 3 очко билан 12-поғонада қолиб кетмоқда;

  • Аутсайдерлар хавфи: Юқори мақсадларни кўзлаган марселликларнинг мавсум бошидаги бу қадар очко йўқотиши мухлислар ва раҳбарият орасида жиддий норозиликларни келтириб чиқармоқда.

Тактик интизом юлдузлар маҳоратидан устун келди

Мазкур тўқнашув «Ренн»нинг бу мавсумда тасодифан юқорига чиқиб олмаганлигини кўрсатди. Самба бошчилигидаги мудофаа, Руо ва Крессуэллнинг марказдаги ишончли ҳаракатлари «Марсельь»нинг ҳужум триоси — Пайшао, Гуири ва Гомесга бўш ҳудуд қолдирмади. Иккинчи бўлим бошида Сумаре ўрнига майдонга тушган Муса Ал Тамарининг ўйин суръатини ошириши ҳам ғалабанинг асосий омилларидан бири бўлди.

Сизнингча, минимал ғалабалар билан пешқадамликни қўлга олган «Ренн» бутун мавсум давомида «ПСЖ» ва бошқа грандларга қарши чемпионлик пойгасида чидай оладими? Қимматли таркибга эга «Марсельь»нинг бу қадар омадсиз старт олишига бош сабаб нимада? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Франция футболидаги ушбу сенсацион ўзгариш таҳлилини барча мухлисларга улашинг!

МарселььРеннЛига 1Адриен Томассон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубльБугун, 06:30«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатдиБугун, 06:21АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!Бугун, 06:16«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 06:10Темур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиТемур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиБугун, 06:082030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди2030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилдиБугун, 01:31
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди