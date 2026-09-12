«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль
Ўзбекистон ва жаҳон шахмати тарихида мисли кўрилмаган тарихий воқелик юз берди. Осиё шахмат федерацияси томонидан эълон қилинган сентябрь ойининг янгиланган рейтингида бир йўла икки нафар ўзбекистонлик гроссмейстер қитъанинг мутлақ 1 ва 2-поғоналарини эгаллади. 20 ёшли Жавоҳир Синдаров классик шахмат бўйича Осиёнинг энг кучли шахматчиси сифатида чўққига кўтарилган бўлса, 21 ёшли Нодирбек Абдусатторов унинг ортидан иккинчи ўринни банд этди. Ҳиндистон ва Хитойнинг ақл бовар қилмас шахмат машиналарини ортда қолдирган ўзбек ўғлонлари бутун дунё нигоҳини яна бир бор Тошкентга қаратди. Энг муҳими, бу Синдаров учун катта йўлнинг бошланиши: у яқин ойларда Швейцарияда шахмат тожи учун амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражуга қарши доскага ўтиради!
Тарихий дубль: Синдаров ва Абдусатторов қандай қилиб Осиёни ортда қолдирди?
Осиё шахмат федерациясининг расмий маълумотлари ўзбек шахматининг янги даражага чиққанини тасдиқламоқда:
Осиёнинг 1-рақамли шахматчиси: 20 ёшли гроссмейстеримиз Жавоҳир Синдаров классик йўналишда 2778 рейтинг очкоси билан қитъа пешқадамига айланди;
2-поғонада Абдусатторов: 21 ёшли Нодирбек Абдусатторов 2762 балл жамғариб, кучли иккиликни тўлдирди;
Ўзбекистон тарихида илк бор: Мамлакатимиз тарихида биринчи марта бир вақтнинг ўзида икки нафар ўзбекистонлик Осиёнинг энг юқори икки поғонасини тўлиқ эгаллаб олди;
Ҳиндистон ва Хитой гигантлари ортда қолди: Ўзбек гроссмейстерлари жаҳон шахмати фаворитлари саналган ҳиндистонлик Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси ҳамда Хитой юлдузи Вэй И сингари даҳшатли рақибларни рейтинг қуйисига тушириб юборди.
Рапид ва блицдаги фантастик кўрсаткичлар
Ўзбекистонлик гроссмейстерларнинг маҳорати нафақат классик, балки тезкор йўналишларда ҳам чўққида эканини кўриш мумкин:
Жавоҳир Синдаров: Рапид бўйича 2732, блиц йўналишида эса 2725 балл билан барқарор юқори позицияларни сақлаб турибди;
Нодирбек Абдусатторов: Айниқса блиц йўналишида ақл бовар қилмас натижа намойиш этиб, 2818 баллга эга бўлиб турибди — бу дунё бўйича энг юқори элита кўрсаткичларидан биридир.
Олдинда Женева ва жаҳон тожи: Синдаров — Гукеш тўқнашуви!
Жавоҳир Синдаровнинг Осиёда биринчи рақамга кўтарилиши бежиз эмас, унинг олдида инсоният шахмат тарихидаги энг катта баҳс кутмоқда:
Қипрдаги тарихий ғалаба: 2026 йилги ФИДЕ даъвогарлар турнирида Синдаров барча кучли рақибларини тиз чўктириб, мутлақ ғолибликни ва жаҳон чемпиони унвонига расмий даъвогар мақомини қўлга киритган эди;
Гукеш Доммаражу билан жанг: Шахмат тахти учун ҳал қилувчи жанг амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ва Жавоҳир Синдаров ўртасида кечади;
Женева мезбонлиги ва саналар: Мазкур оламшумул қарама-қаршилик Швейцариянинг Женева шаҳрида шу йилнинг 24 ноябридан 12 декабрига қадар бўлиб ўтади.
Синдаров ва Абдусатторовнинг қитъада 1 ва 2-ўринни банд этиши Ўзбекистоннинг замонавий шахмат пойтахтига айланганининг яққол исботидир. Энди барчанинг нигоҳи Женева доскаларига қадалади — у ерда Жавоҳир Синдаров жаҳон тожини Ўзбекистонга олиб келиш учун доска узра жанг қилади.
Сизнингча, Жавоҳир Синдаров Женевада ҳиндистонлик амалдаги чемпион Гукеш Доммаражуни мағлуб этиб, янги жаҳон чемпионига айлана оладими? Нодирбек ва Жавоҳирнинг Осиёни забт этиши ўзбек спорти учун қандай янги эшикларни очмоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек гроссмейстерларининг бу тарихий зафарини барча ватандошларимизга фахр билан улашинг!
…