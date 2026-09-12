«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль

·12·Спорт
«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль

Ўзбекистон ва жаҳон шахмати тарихида мисли кўрилмаган тарихий воқелик юз берди. Осиё шахмат федерацияси томонидан эълон қилинган сентябрь ойининг янгиланган рейтингида бир йўла икки нафар ўзбекистонлик гроссмейстер қитъанинг мутлақ 1 ва 2-поғоналарини эгаллади. 20 ёшли Жавоҳир Синдаров классик шахмат бўйича Осиёнинг энг кучли шахматчиси сифатида чўққига кўтарилган бўлса, 21 ёшли Нодирбек Абдусатторов унинг ортидан иккинчи ўринни банд этди. Ҳиндистон ва Хитойнинг ақл бовар қилмас шахмат машиналарини ортда қолдирган ўзбек ўғлонлари бутун дунё нигоҳини яна бир бор Тошкентга қаратди. Энг муҳими, бу Синдаров учун катта йўлнинг бошланиши: у яқин ойларда Швейцарияда шахмат тожи учун амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражуга қарши доскага ўтиради!

Тарихий дубль: Синдаров ва Абдусатторов қандай қилиб Осиёни ортда қолдирди?

Осиё шахмат федерациясининг расмий маълумотлари ўзбек шахматининг янги даражага чиққанини тасдиқламоқда:

  • Осиёнинг 1-рақамли шахматчиси: 20 ёшли гроссмейстеримиз Жавоҳир Синдаров классик йўналишда 2778 рейтинг очкоси билан қитъа пешқадамига айланди;

  • 2-поғонада Абдусатторов: 21 ёшли Нодирбек Абдусатторов 2762 балл жамғариб, кучли иккиликни тўлдирди;

  • Ўзбекистон тарихида илк бор: Мамлакатимиз тарихида биринчи марта бир вақтнинг ўзида икки нафар ўзбекистонлик Осиёнинг энг юқори икки поғонасини тўлиқ эгаллаб олди;

  • Ҳиндистон ва Хитой гигантлари ортда қолди: Ўзбек гроссмейстерлари жаҳон шахмати фаворитлари саналган ҳиндистонлик Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси ҳамда Хитой юлдузи Вэй И сингари даҳшатли рақибларни рейтинг қуйисига тушириб юборди.

Рапид ва блицдаги фантастик кўрсаткичлар

Ўзбекистонлик гроссмейстерларнинг маҳорати нафақат классик, балки тезкор йўналишларда ҳам чўққида эканини кўриш мумкин:

  • Жавоҳир Синдаров: Рапид бўйича 2732, блиц йўналишида эса 2725 балл билан барқарор юқори позицияларни сақлаб турибди;

  • Нодирбек Абдусатторов: Айниқса блиц йўналишида ақл бовар қилмас натижа намойиш этиб, 2818 баллга эга бўлиб турибди — бу дунё бўйича энг юқори элита кўрсаткичларидан биридир.

Олдинда Женева ва жаҳон тожи: Синдаров — Гукеш тўқнашуви!

Жавоҳир Синдаровнинг Осиёда биринчи рақамга кўтарилиши бежиз эмас, унинг олдида инсоният шахмат тарихидаги энг катта баҳс кутмоқда:

  • Қипрдаги тарихий ғалаба: 2026 йилги ФИДЕ даъвогарлар турнирида Синдаров барча кучли рақибларини тиз чўктириб, мутлақ ғолибликни ва жаҳон чемпиони унвонига расмий даъвогар мақомини қўлга киритган эди;

  • Гукеш Доммаражу билан жанг: Шахмат тахти учун ҳал қилувчи жанг амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу ва Жавоҳир Синдаров ўртасида кечади;

  • Женева мезбонлиги ва саналар: Мазкур оламшумул қарама-қаршилик Швейцариянинг Женева шаҳрида шу йилнинг 24 ноябридан 12 декабрига қадар бўлиб ўтади.

Синдаров ва Абдусатторовнинг қитъада 1 ва 2-ўринни банд этиши Ўзбекистоннинг замонавий шахмат пойтахтига айланганининг яққол исботидир. Энди барчанинг нигоҳи Женева доскаларига қадалади — у ерда Жавоҳир Синдаров жаҳон тожини Ўзбекистонга олиб келиш учун доска узра жанг қилади.

Сизнингча, Жавоҳир Синдаров Женевада ҳиндистонлик амалдаги чемпион Гукеш Доммаражуни мағлуб этиб, янги жаҳон чемпионига айлана оладими? Нодирбек ва Жавоҳирнинг Осиёни забт этиши ўзбек спорти учун қандай янги эшикларни очмоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек гроссмейстерларининг бу тарихий зафарини барча ватандошларимизга фахр билан улашинг!

Жавоҳир СиндаровНодирбек АбдусатторовОсиё шахмат федерациясиФИДЕ 2026 турнир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марсельь» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсациясиМарсельь» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсациясиБугун, 06:23«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатдиБугун, 06:21АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!Бугун, 06:16«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 06:10Темур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиТемур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиБугун, 06:082030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди2030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилдиБугун, 01:31
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди