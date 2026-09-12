ТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилди
АҚШнинг ТрустПоинт компанияси синов босқичидан ўтиб, муқобил сунъий йўлдош навигация тизимининг тўлақонли орбитал гуруҳини яратишга киришди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус анъанавий ГПС тизимларига нисбатан анча қувватли ва радиоэлектрон халаларга чидамли бўлган янги технологияни жорий этишга қаратилган бўлиб, ҳозирда глобал миқёсда муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания ЭндуроСат УС билан 40 та кичик сунъий йўлдошни ишлаб чиқариш ва интеграция қилиш бўйича расмий келишувга эришди. Мазкур космик аппаратлар орқали навигация сигналларини К-диапазонида узатиш режалаштирилган. Янги орбитал гуруҳ кетма-кет учта йирик партияда фазога чиқарилиши кўзда тутилган.
Янги архитектура ва техник афзалликларМутахассисларнинг тушунтиришича, ушбу ёндашув биринчи бўлиб учирилган аппаратлар фаолиятини таҳлил қилиш, кейинги туркумдаги сунъий йўлдошлар конструкциясига зарурий ўзгартиришлар киритиш ҳамда тизим имкониятларини босқичма-босқич кенгайтириш имконини беради. ТрустПоинт ўзининг алоҳида заводини қуриш ўрнига ЭндуроСат компаниясининг тайёр серияли платформаларидан фойдаланишни маъқул топган.
Бироқ ушбу платформаларга компаниянинг ўзига хос навигацион фойдали юки ўрнатилади. ГПС ва бошқа анъанавий глобал навигация сунъий йўлдош тизимларидан асосий фарқи шундаки, ТрустПоинт аппаратлари ўта паст ер орбитасида жойлашади ва сигналларни К-диапазонида узатади. Классик ТНС тармоқлари эса Л-диапазони ҳамда ўрта ер орбитасидан фойдаланади.
Барқарорлик ва синов натижалариИшлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, бундай меъморий ечим янада кучли навигация сигналини таъминлайди. Шунингдек, у радиоэлектрон тўсиқларга нисбатан юқори чидамлиликни кафолатлайди ва радиочастоталарнинг кўп нурланишли тарқалиш шароитида ҳам самарали ишлайди.
Янги тизим анъанавий сунъий йўлдош навигацияси тўсатдан ишламай қолганда, сунъий тарзда бостирилганда ёки сохталаштирилганда координаталар ва аниқ вақтни узатувчи ишончли захира манба сифатида хизмат қилади. Серияли дастур бошланишидан аввал ТрустПоинт бир қатор муҳим орбитал экспериментларни муваффақиятли якунлаган эди.
Хусусан, учта демонтрацион сунъий йўлдош фазога чиқарилиб, К-диапазонидаги навигация сигналларини узатиш тажрибадан ўтказилди. Шунингдек, Ер ва коинот ўртасида жойлашув, навигация ҳамда аниқ вақт маълумотларини ретрансляция қилиш ишлари бажарилди. Ҳехагон компанияси билан ҳамкорликдаги синовлар эса тизимнинг фаол электрон халақитлар шароитида ҳам тўлақонли ишлай олишини амалда кўрсатди.
…