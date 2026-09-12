ТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилди

·3·Техно
ТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилди

АҚШнинг ТрустПоинт компанияси синов босқичидан ўтиб, муқобил сунъий йўлдош навигация тизимининг тўлақонли орбитал гуруҳини яратишга киришди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ташаббус анъанавий ГПС тизимларига нисбатан анча қувватли ва радиоэлектрон халаларга чидамли бўлган янги технологияни жорий этишга қаратилган бўлиб, ҳозирда глобал миқёсда муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания ЭндуроСат УС билан 40 та кичик сунъий йўлдошни ишлаб чиқариш ва интеграция қилиш бўйича расмий келишувга эришди. Мазкур космик аппаратлар орқали навигация сигналларини К-диапазонида узатиш режалаштирилган. Янги орбитал гуруҳ кетма-кет учта йирик партияда фазога чиқарилиши кўзда тутилган.

Янги архитектура ва техник афзалликлар

Мутахассисларнинг тушунтиришича, ушбу ёндашув биринчи бўлиб учирилган аппаратлар фаолиятини таҳлил қилиш, кейинги туркумдаги сунъий йўлдошлар конструкциясига зарурий ўзгартиришлар киритиш ҳамда тизим имкониятларини босқичма-босқич кенгайтириш имконини беради. ТрустПоинт ўзининг алоҳида заводини қуриш ўрнига ЭндуроСат компаниясининг тайёр серияли платформаларидан фойдаланишни маъқул топган.

Бироқ ушбу платформаларга компаниянинг ўзига хос навигацион фойдали юки ўрнатилади. ГПС ва бошқа анъанавий глобал навигация сунъий йўлдош тизимларидан асосий фарқи шундаки, ТрустПоинт аппаратлари ўта паст ер орбитасида жойлашади ва сигналларни К-диапазонида узатади. Классик ТНС тармоқлари эса Л-диапазони ҳамда ўрта ер орбитасидан фойдаланади.

Барқарорлик ва синов натижалари

Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, бундай меъморий ечим янада кучли навигация сигналини таъминлайди. Шунингдек, у радиоэлектрон тўсиқларга нисбатан юқори чидамлиликни кафолатлайди ва радиочастоталарнинг кўп нурланишли тарқалиш шароитида ҳам самарали ишлайди.

Янги тизим анъанавий сунъий йўлдош навигацияси тўсатдан ишламай қолганда, сунъий тарзда бостирилганда ёки сохталаштирилганда координаталар ва аниқ вақтни узатувчи ишончли захира манба сифатида хизмат қилади. Серияли дастур бошланишидан аввал ТрустПоинт бир қатор муҳим орбитал экспериментларни муваффақиятли якунлаган эди.

Хусусан, учта демонтрацион сунъий йўлдош фазога чиқарилиб, К-диапазонидаги навигация сигналларини узатиш тажрибадан ўтказилди. Шунингдек, Ер ва коинот ўртасида жойлашув, навигация ҳамда аниқ вақт маълумотларини ретрансляция қилиш ишлари бажарилди. Ҳехагон компанияси билан ҳамкорликдаги синовлар эса тизимнинг фаол электрон халақитлар шароитида ҳам тўлақонли ишлай олишини амалда кўрсатди.

ТрустПоинтГПСНавигацияКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиХитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиБугун, 00:21Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиСунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиКеча, 22:29Хитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаХитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаКеча, 20:14Dyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиDyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиКеча, 20:02МСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этдиМСИ компанияси Apple қурилмалари учун мўлжалланган монитор тақдим этдиКеча, 18:29Коинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиКоинотда қаттиқ рух асосидаги Холл двигатели синовдан ўтказилдиКеча, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди