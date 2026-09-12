Темур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очди
Суперлиганинг 21-турида Бухорода кечган марказий тўқнашув Наманганнинг «Навбаҳор» клуби учун ҳақиқий куч ва маҳорат намойишига айланди. Сафарда муросасиз кураш олиб борган наманганликлар мезбонлар дарвозасига 4 та тўп киритиб, йирик 4:1 ҳисобидаги муҳим ғалабани расмийлаштирди. Учрашув якунлангач, ғолиб жамоа бош мураббийи Темур Кападзе матбуот анжуманида қатнашиб, ўйиндаги барча нозик нуқталар — ҳимоядаги қўпол хато, таркибдаги жиддий йўқотишлар ва нима сабабдан айнан бўйдор футболчиларга таянгани бўйича кутилмаган ва очиқ баёнотлар берди. Хўш, Кападзе ҳимоячиларнинг қайси хатосидан ғазабланди, йўқ бўлган етакчилар ўрнини кимлар босди ва «Бухоро»нинг асосий қуроли қандай қилиб зарарсизлантирилди?
«Биз ҳар тарафлама яхшироқ эдик»: Мураббийнинг ғалабага илк муносабати
Темур Кападзе ўйин таҳлилини шогирдлари ва наманганлик фидойи мухлисларга миннатдорлик билдиришдан бошлади:
«Курашларга бой ва ҳақли ғалаба»: Мураббий Бухорода меҳмонда ўйнаш доимо ўта оғир эканини таъкидлаб, жамоаси ушбу беллашувга алоҳида жиддий тайёргарлик кўргани ва майдонда ҳар жиҳатдан рақибидан устун бўлганини билдирди;
Мухлисларнинг улкан далдаси: Узоқ сафарга қарамай, стадионга келиб жамоани тинимсиз қўллаб-қувватлаган наманганлик ишқибозларнинг роли алоҳида эътироф этилди;
Кейинги баҳсга тайёргарлик: Кападзе бу ғалаба тарихда қолганини ва жамоа олдиндаги ҳал қилувчи учрашувларга зудлик билан эътибор қаратишини маълум қилди.
«Осон ва ёқимсиз гол ўтказдик»: Марказий ҳимоячиларнинг пала-партишлиги
Йирик ҳисобдаги ғалабага қарамай, мутахассис жамоаси томонидан ўтказиб юборилган ягона гол ҳақида очиқ ва танқидий гапирди:
Икки марказий ҳимоячининг қўпол хатоси: Кападзенинг сўзларига кўра, тўп ошириш пайтида иккала марказий ҳимоячи бирдек хатога йўл қўйган ва «Бухоро» юзага келган ана шу пала-партишликдан фойдаланиб, тўп киритиб кетган;
«Агар гол бўлмаганида...»: Бош мураббий бу ёқимсиз ва осон гол бўлмаганида «Навбаҳор» биринчи таймнинг ўзидаёқ яна 3-4 та қулай имконият ярата олиши мумкинлигини очиқлади;
Босимни енгиб ўтиш: Трибуналар босимига қарамай, жамоа ўз кучини тўплай олди ва иккинчи бўлимда масалани узил-кесил ҳал қилди.
Бўйдор футболчилар сири ва рақиб қуролини синдириш
Кападзе «Бухоро»ни чуқур ўрганиб чиқиб, унга қарши айнан қандай тактика қўллаганини тушунтирди:
Стандартларга қарши баланд бўйлар: Рақибнинг энг хавфли жиҳати стандарт вазиятлар экани олдиндан маълум эди — шу сабабли Умарнинг ўрнига Дилшод Комилов ва Ҳамралиев каби бўйдор ҳимоячилар танланди;
Тўлиқ назорат: Амалда эса «Бухоро» стандартлардан фойдаланишга имкон тополмади, чунки ўйин суръати ва назорати тўлиқ наманганликлар қўлида бўлди;
Рақибнинг нейтраллаштирилиши: Наманган клуби марказда устунлик қилиб, мезбонларни ўзларига қулай бўлган ўйин услубидан бутунлай маҳрум этди.
Таркибдаги йўқотишлар ва ҳужумдаги ўзгаришлар
Учрашув олдидан «Навбаҳор» лагерида кадрлар борасидаги жиддий муаммолар юзага келган:
Хусайн ва Асаднинг йўқлиги: Ҳар икки етакчи футболчи шамоллаш ва жароҳат туфайли ушбу муҳим тўқнашувни ўтказиб юборишга мажбур бўлди;
Кожо ва Шохруҳнинг вазифаси: Ҳужум чизиғига Кожо қўйилди ва у биринчи бўлимда фаол бўлган бўлса, иккинчи бўлимда олдинги чизиққа ўтказилган Шохруҳбек Абдураҳмонов ўзига юклатилган вазифани аъло даражада уддалаб, гол муаллифига айланди;
Захира кучларининг кечикиш сабаби: Мураббий захирадаги ўйинчиларни атайлаб кечроқ майдонга туширганини таъкидлади, чунки асосий таркибдаги футболчилар майдонда мукаммал ҳаракат қилаётган эди.
Темур Кападзенинг тактик мослашувчанлиги ва очиқ мулоҳазалари «Навбаҳор»нинг чемпионатнинг охирги палласида ҳар қандай қийинчилик ва йўқотишларни енгиб ўтишга қодир, мустаҳкам характерли жамоага айланганини исботламоқда.
Сизнингча, Темур Кападзенинг таркибдаги йўқотишларга қарамай «Бухоро»ни сафарда 4:1 ҳисобида тор-мор этиши мураббийлик маҳоратининг чўққисими? Ҳимоядаги бундай пала-партиш хатолар бўлажак чемпионлик ўйинларида «Навбаҳор»га қимматга тушмайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва наманганлик «лочинлар» мухлислари учун ушбу таҳлилий мақолани улашинг!
…