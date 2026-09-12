SpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечди

·29·Техно
SpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечди

Космик технологиялар соҳасидаги етакчи SpaceX компанияси уяли ва сунъий йўлдош алоқаси фойдаланувчилари учун мўлжалланган Starlink интернетининг тезлигини чеклаш қароридан норозиликлар ортидан орқага қайтди. Интернет тармоғида кўтарилган шовқин ва кенг қамровли норозиликлар компанияни ушбу қадамни ташлашга мажбур қилди, натижада юқори ҳажмда трафик сарфлайдиган абонентларга қўйилган сунъий чекловлар олиб ташланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур можаро уй фойдаланувчилари учун сунъий йўлдош интернети тезлиги ҳеч қандай огоҳлантиришсиз кескин пасайтирилиши ортидан келиб чиққан. Эълон қилинган шартларга кўра тўлиқ чекловсиз тақдим этилиши керак бўлган хизмат тезлиги айрим фаол мижозларда 10 Мбит/с гача тушиб кетган. Ваҳоланки, ушбу мижозлар ойлик интернетдан ҳеч қандай муаммосиз фойдаланиб келаётган эди.

Фойдаланувчилар норозилиги ва чеклов чегаралари

Қайд этилишича, тезликнинг пасайиши ортида маълум бир трафик ҳажми тургани тахмин қилинган. Фойдаланувчиларнинг кузатувларига асосланиб хулоса қилинганда, ушбу чеклов бир ой давомида 5 терабайт ёки бир сутка ичида 500 гигабайт маълумот юклаб олинганидан сўнг автоматик тарзда фаоллашган. Бироқ SpaceX компаниясининг ўзи бу борада ҳеч қандай расмий рақамлар ёки аниқ чегараларни эълон қилмаган эди.

Кўплаб абонентлар учун тезликнинг бундай кескин тушиб кетиши интернетдан оддий веб-саҳифаларни кўздан кечиришни ҳам қийинлаштириб қўйган. Вазиятдан норози бўлган мижозлар ўз шикоятларини оммавий равишда Reddit форумида ва бошқа ижтимоий тармоқларда тарқатиб, компания эътиборини юзага келган муаммога қаратишга муваффақ бўлишди.

Техник қўллаб-қувватлаш хизматининг муносабати

Ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар ва мижозларнинг оммавий мурожаатларидан сўнг вазият ижобий томонга ўзгара бошлади. Айрим абонентлар SpaceX техник кўмак хизматига мурожаат қилганидан кеяноқ уларнинг интернет тезлиги аввалги ҳолатига қайтарилганини маълум қилишди. Кўп ўтмай, компания бошқа фойдаланувчиларга нисбатан ҳам шунга ўхшаш чекловларни босқичма-босқич олиб ташлай бошлади.

Шуни таъкидлаш жоизки, SpaceX учун бу Starlink тизимидаги юкламани камайтиришга қаратилган биринчи уриниш эмас. Компания бундан аввал ҳам 2022-йилда уй абонентлари учун ойига 1 терабайт юқори тезликдаги трафик лимитини жорий этишни режалаштирган эди. Бироқ ушбу қоиданинг кучга кириш муддати бир неча бор ортга сурилиб, 2023-йилнинг май ойида мазкур фикрдан бутунлай воз кечилган ва Стандард тарифи учун чексиз трафик сақлаб қолинган эди.

Кейинчалик қатъийроқ чекловлар қимматроқ бўлган Приоритй тарифида жорий этилиб, белгиланган ҳажм тугагач тезлик 1 Мбит/с гача тушиши мумкинлиги белгиланганди. Бу ҳолат ҳам фойдаланувчилар ўртасида тушунмовчиликлар келтириб чиқарган бўлиб, охирги воқеалар компания ўз мижозлари талабларини тинглашга тайёр эканини яна бир бор кўрсатди.

SpaceXStarlinkИнтернетТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиSamsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаландиБугун, 05:51ТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиБугун, 04:24Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиХитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиБугун, 00:21Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиСунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиКеча, 22:29Хитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаХитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаКеча, 20:14Dyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиDyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиКеча, 20:02
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди