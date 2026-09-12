SpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечди
Космик технологиялар соҳасидаги етакчи SpaceX компанияси уяли ва сунъий йўлдош алоқаси фойдаланувчилари учун мўлжалланган Starlink интернетининг тезлигини чеклаш қароридан норозиликлар ортидан орқага қайтди. Интернет тармоғида кўтарилган шовқин ва кенг қамровли норозиликлар компанияни ушбу қадамни ташлашга мажбур қилди, натижада юқори ҳажмда трафик сарфлайдиган абонентларга қўйилган сунъий чекловлар олиб ташланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур можаро уй фойдаланувчилари учун сунъий йўлдош интернети тезлиги ҳеч қандай огоҳлантиришсиз кескин пасайтирилиши ортидан келиб чиққан. Эълон қилинган шартларга кўра тўлиқ чекловсиз тақдим этилиши керак бўлган хизмат тезлиги айрим фаол мижозларда 10 Мбит/с гача тушиб кетган. Ваҳоланки, ушбу мижозлар ойлик интернетдан ҳеч қандай муаммосиз фойдаланиб келаётган эди.
Фойдаланувчилар норозилиги ва чеклов чегаралариҚайд этилишича, тезликнинг пасайиши ортида маълум бир трафик ҳажми тургани тахмин қилинган. Фойдаланувчиларнинг кузатувларига асосланиб хулоса қилинганда, ушбу чеклов бир ой давомида 5 терабайт ёки бир сутка ичида 500 гигабайт маълумот юклаб олинганидан сўнг автоматик тарзда фаоллашган. Бироқ SpaceX компаниясининг ўзи бу борада ҳеч қандай расмий рақамлар ёки аниқ чегараларни эълон қилмаган эди.
Кўплаб абонентлар учун тезликнинг бундай кескин тушиб кетиши интернетдан оддий веб-саҳифаларни кўздан кечиришни ҳам қийинлаштириб қўйган. Вазиятдан норози бўлган мижозлар ўз шикоятларини оммавий равишда Reddit форумида ва бошқа ижтимоий тармоқларда тарқатиб, компания эътиборини юзага келган муаммога қаратишга муваффақ бўлишди.
Техник қўллаб-қувватлаш хизматининг муносабатиИжтимоий тармоқлардаги муҳокамалар ва мижозларнинг оммавий мурожаатларидан сўнг вазият ижобий томонга ўзгара бошлади. Айрим абонентлар SpaceX техник кўмак хизматига мурожаат қилганидан кеяноқ уларнинг интернет тезлиги аввалги ҳолатига қайтарилганини маълум қилишди. Кўп ўтмай, компания бошқа фойдаланувчиларга нисбатан ҳам шунга ўхшаш чекловларни босқичма-босқич олиб ташлай бошлади.
Шуни таъкидлаш жоизки, SpaceX учун бу Starlink тизимидаги юкламани камайтиришга қаратилган биринчи уриниш эмас. Компания бундан аввал ҳам 2022-йилда уй абонентлари учун ойига 1 терабайт юқори тезликдаги трафик лимитини жорий этишни режалаштирган эди. Бироқ ушбу қоиданинг кучга кириш муддати бир неча бор ортга сурилиб, 2023-йилнинг май ойида мазкур фикрдан бутунлай воз кечилган ва Стандард тарифи учун чексиз трафик сақлаб қолинган эди.
Кейинчалик қатъийроқ чекловлар қимматроқ бўлган Приоритй тарифида жорий этилиб, белгиланган ҳажм тугагач тезлик 1 Мбит/с гача тушиши мумкинлиги белгиланганди. Бу ҳолат ҳам фойдаланувчилар ўртасида тушунмовчиликлар келтириб чиқарган бўлиб, охирги воқеалар компания ўз мижозлари талабларини тинглашга тайёр эканини яна бир бор кўрсатди.
…