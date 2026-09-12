Samsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаланди

·15·Техно
Samsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаланди

Samsung компаниясининг Янги Зеландиядаги бўлинмаси бозорга илк буклама iPhone — iPhone Дуо чиқарилишига ўзига хос тарзда муносабат билдирди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тарғиб қилишга қаратилган реклама ролигида Apple раҳбари Tim Cook эмас, балки айнан шу исм-шарифга эга бўлган оддий фуқаро суратга тушди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур кулгили ва эътиборни тортувчи маркетинг юриши технология оламидаги рақобатни янада қиздирди. Samsung'нинг янги рекламаси нафақат қурилмалар хусусиятларини, балки брендларнинг буклама гаджетлар бозоридаги тажрибасини ҳам ўзаро солиштиришга қаратилган.

Ўхшаш ном ва кутилмаган сюжет

Реклама ролигидаги «Tim Cook» Apple бош директори эмас, балки Янги Зеландиянинг Палмерстон-Норт шаҳридаги Ҳаркоуртс компаниясида ишлайдиган кўчмас мулк агентидир. Samsung айнан исмлар ўхшашлигидан фойдаланиб, Apple томон навбатдаги ижтимоий-реклама ҳужумини уюштирди.

Видеоролик бошида томошабинларга «Tim Cook'да эълон бор ва у биринчи марта Galaxy ҳақида гапиради», деган хабар берилади. Шундан сўнг қаҳрамонга янги Galaxy Z Фолд 8 смартфони тақдим этилади. Ушбу ёндашув истеъмолчиларда катта қизиқиш уйғотиб, ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди.

Тажриба ва техник кўрсаткичлар рақобати

Жанубий Корея гиганти буклама қурилмалар борасида асосий рақобатчисидан анча олдинда эканини алоҳида таъкидламоқда. Samsung компаниясининг илк Galaxy Fold модели 2019-йилнинг ўзидаёқ тақдим этилган эди. Шу боис жорий реклама кампанияси техник тафсилотлардан кўра кўпроқ кўп йиллик тажрибага таянади.

Июль ойида сотувга чиққан Galaxy Z Фолд 8 ўзининг илғор хусусиятлари билан ажралиб туради. Қурилма 5,5 дюймли ташқи экран ва 7,6 дюймли ички буклама дисплей билан жиҳозланган. Унинг оғирлиги атиги 201 граммни ташкил этиб, ишлаб чиқарувчи уни Фолд оиласининг энг енгил вакили сифатида тақдим этмоқда.

Бозордаги тўғридан-тўғри қарама-қаршилик

Ҳозирги кунда буклама смартфонлар бозори жадал ривожланиб бормоқда. Apple томонидан тақдим этилган iPhone Дуо ҳам «китобча» кўринишидаги конструкцияга эга бўлиб, 7,6 дюймли ички экранга эга.

Бироқ вазн борасида Samsung устунликни сақлаб қолган: рақиб компания гаджети 254 грамм оғирликка эга. Айнан шу омиллар икки технология флагманини буклама смартфонлар сегментида муросасиз рақибларга айлантирмоқда.

SamsungTim CookGalaxy Z Фолд 8iPhone ДуоТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиSpaceX фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Starlink тезлигини чеклашдан воз кечдиБугун, 05:29ТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиТрустПоинт ГПС тизимига муқобил сифатида 40 та сунъий йўлдош буюртма қилдиБугун, 04:24Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиХитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиБугун, 00:21Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиСунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиКеча, 22:29Хитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаХитой роботларни полиция ва ҳарбий вазифаларда қўллашни кенгайтирмоқдаКеча, 20:14Dyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиDyson тишларни кўриб туриб тозалайдиган ақлли чўткани тақдим этдиКеча, 20:02
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди