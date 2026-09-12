Samsung компанияси янги рекламада бошқа Tim Cookдан фойдаланди
Samsung компаниясининг Янги Зеландиядаги бўлинмаси бозорга илк буклама iPhone — iPhone Дуо чиқарилишига ўзига хос тарзда муносабат билдирди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тарғиб қилишга қаратилган реклама ролигида Apple раҳбари Tim Cook эмас, балки айнан шу исм-шарифга эга бўлган оддий фуқаро суратга тушди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур кулгили ва эътиборни тортувчи маркетинг юриши технология оламидаги рақобатни янада қиздирди. Samsung'нинг янги рекламаси нафақат қурилмалар хусусиятларини, балки брендларнинг буклама гаджетлар бозоридаги тажрибасини ҳам ўзаро солиштиришга қаратилган.
Ўхшаш ном ва кутилмаган сюжетРеклама ролигидаги «Tim Cook» Apple бош директори эмас, балки Янги Зеландиянинг Палмерстон-Норт шаҳридаги Ҳаркоуртс компаниясида ишлайдиган кўчмас мулк агентидир. Samsung айнан исмлар ўхшашлигидан фойдаланиб, Apple томон навбатдаги ижтимоий-реклама ҳужумини уюштирди.
Видеоролик бошида томошабинларга «Tim Cook'да эълон бор ва у биринчи марта Galaxy ҳақида гапиради», деган хабар берилади. Шундан сўнг қаҳрамонга янги Galaxy Z Фолд 8 смартфони тақдим этилади. Ушбу ёндашув истеъмолчиларда катта қизиқиш уйғотиб, ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди.
Тажриба ва техник кўрсаткичлар рақобатиЖанубий Корея гиганти буклама қурилмалар борасида асосий рақобатчисидан анча олдинда эканини алоҳида таъкидламоқда. Samsung компаниясининг илк Galaxy Fold модели 2019-йилнинг ўзидаёқ тақдим этилган эди. Шу боис жорий реклама кампанияси техник тафсилотлардан кўра кўпроқ кўп йиллик тажрибага таянади.
Июль ойида сотувга чиққан Galaxy Z Фолд 8 ўзининг илғор хусусиятлари билан ажралиб туради. Қурилма 5,5 дюймли ташқи экран ва 7,6 дюймли ички буклама дисплей билан жиҳозланган. Унинг оғирлиги атиги 201 граммни ташкил этиб, ишлаб чиқарувчи уни Фолд оиласининг энг енгил вакили сифатида тақдим этмоқда.
Бозордаги тўғридан-тўғри қарама-қаршиликҲозирги кунда буклама смартфонлар бозори жадал ривожланиб бормоқда. Apple томонидан тақдим этилган iPhone Дуо ҳам «китобча» кўринишидаги конструкцияга эга бўлиб, 7,6 дюймли ички экранга эга.
Бироқ вазн борасида Samsung устунликни сақлаб қолган: рақиб компания гаджети 254 грамм оғирликка эга. Айнан шу омиллар икки технология флагманини буклама смартфонлар сегментида муросасиз рақибларга айлантирмоқда.
…