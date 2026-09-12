«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди

·0·Спорт
«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди

Италия А Сериясининг 4-турида томошабинлар ҳақиқий голлар шоуси ва шиддатли қарама-қаршиликка гувоҳ бўлишди. Мавсум стартини мураккаб ўтказаётган Флоренциянинг «Фиорентина» клуби сафарда лига аутсайдери «Венеция» меҳмони бўлди. Ҳар икки томон учун турнир жадвалидаги ҳолатни ўнглаш ҳаётий муҳим бўлган ушбу баҳсда мухлислар нақ 6 та гол кўришди. Флоренцияликлар ёш вундеркинд Франко Мастантуононинг фантастик ўйини эвазига 4:2 ҳисобида иродали ва ишончли ғалабани қўлга киритди. Бир дақиқа ичида иккита тўп киритиб, якунда ўз ҳисобига ҳет-трик ёздириб қўйган Мастантуоно баҳснинг мутлақ қаҳрамонига айланди. Хўш, Давид Де Хеа дарвозани қандай қўриқлади, «Фиорентина» ҳисобда ортда қола туриб ўйинни қандай синдирди ва «Венеция» нега ҳамон очкосиз қолмоқда?

Шиддатли старт: «Венеция»нинг зарбаси ва Мастантуонодан 60 сонияли портлаш!

Учрашув мезбонларнинг фаол босими остида бошланди ва тез орада голлар ёмғирига уланиб кетди:

  • Адамсдан кутилмаган зарба: 22-дақиқада «Венеция» ҳужумчиси Адамс флоренцияликлар дарвозабони Давид Де Хеани ожиз қолдириб, ҳисобни очди ва мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);

  • 29-дақиқа — ҳисобнинг тенглашиши: Ортда қолаётган «Фиорентина» ҳужумга зўр берди ва Франко Мастантуононинг аниқ ҳаракати эвазига мувозанатни тиклади (1:1);

  • 30-дақиқа — бир дақиқа ичидаги дубль: Ҳали мезбонлар ўзига келмасдан, атиги 60 сония ўтиб Мастантуоно яна тўпни тўрга йўллаб, ўз ҳисобига дубль ёзди ва таблони 1:2 кўринишига келтирди;

  • Биринчи бўлим назорати: Муздек душ қабул қилган «Венеция» танаффусга қадар флоренцияликларнинг кучли прессингини тўхтатишга мажбур бўлди.

Иккинчи бўлим бенефиси: Матео голи ва якуний ҳет-трик!

Иккинчи бўлимда «Фиорентина»нинг тактик устунлиги ва юлдузли ҳужум чизиғи баҳс тақдирини батамом ҳал қилди:

  • Матеодан совуққон нуқта: 66-дақиқада фаол ҳаракат қилган Матео флоренцияликларнинг учинчи тўпини киритиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (1:3);

  • 84-дақиқа — Мастантуонодан ҳет-трик: Ўйиннинг кульминацион нуқтасида кечки қаҳрамон Франко Мастантуоно ўз маҳоратини тўлиқ кўрсатиб, баҳсдаги учинчи голини урди ва ўзининг илк А Серия ҳет-трикини расмийлаштирди (1:4);

  • Энодан тасалли голи: Мезбонлар сафида 87-дақиқада Эно бир тўп киритиб фарқни қисқартирган бўлса-да, бу «Венеция»ни йирик мағлубиятдан қутқариб қололмади (2:4).

Турнир жадвалидаги ҳолат: «Фиорентина» пастдан кўтарилди, «Венеция» эса тубда!

Ушбу ғалаба ҳар икки жамоанинг мавсумдаги тақдирига жиддий таъсир кўрсатди:

  • 15-ўринга кўтарилиш: Қимматли 3 очкони қўлга киритган «Фиорентина» ўзининг мавсумдаги дастлабки ғалабасини нишонлаб, 15-поғонага кўтарилиб олди ва инқироздан чиқиш йўлини бошлади;

  • Юлдузли таркиб уйғониши: Дарвозада Де Хеа, ҳимояда Дрэгушин ва ярим ҳимояда Фажоли сингари юқори даражадаги футболчилар билан тўлдирилган жамоанинг ҳужумкор салоҳияти очила бошлади;

  • «Венеция»нинг нол очколи фожиаси: 4 та турдан кейин бирорта ҳам очко жамғара олмаган «Венеция» сўнгги 20-ўринда мустаҳкам қолиб, қуйи лигага тушиб кетиш бўйича бош даъвогарга айланмоқда.

Франко Мастантуононинг ушбу ҳайратланарли ҳет-трики А Серияда янги юлдузнинг ёрқин порлаётганидан дарак берди ва «Фиорентина»нинг олдиндаги катта ўйинларга бўлган ишончини кескин тиклади.

Сизнингча, Франко Мастантуононинг бундай ёрқин ўйини ва ҳет-трики «Фиорентина»ни А Сериянинг юқори ўринларига қайтара оладими? Давид Де Хеа бошчилигидаги мудофаанинг иккита гол ўтказиб юбориши жамоа учун хавотирли сигнал эмасми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия футболидаги ушбу голларга бой триллер таҳлилини барча мухлисларга улашинг!

ФиорентинаВенецияФранко МастантуоноА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!Бугун, 06:16«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 06:10Темур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиТемур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиБугун, 06:082030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди2030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилдиБугун, 01:3111 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилинди11 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилиндиБугун, 00:20Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниТоррес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди