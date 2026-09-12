«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди
Италия А Сериясининг 4-турида томошабинлар ҳақиқий голлар шоуси ва шиддатли қарама-қаршиликка гувоҳ бўлишди. Мавсум стартини мураккаб ўтказаётган Флоренциянинг «Фиорентина» клуби сафарда лига аутсайдери «Венеция» меҳмони бўлди. Ҳар икки томон учун турнир жадвалидаги ҳолатни ўнглаш ҳаётий муҳим бўлган ушбу баҳсда мухлислар нақ 6 та гол кўришди. Флоренцияликлар ёш вундеркинд Франко Мастантуононинг фантастик ўйини эвазига 4:2 ҳисобида иродали ва ишончли ғалабани қўлга киритди. Бир дақиқа ичида иккита тўп киритиб, якунда ўз ҳисобига ҳет-трик ёздириб қўйган Мастантуоно баҳснинг мутлақ қаҳрамонига айланди. Хўш, Давид Де Хеа дарвозани қандай қўриқлади, «Фиорентина» ҳисобда ортда қола туриб ўйинни қандай синдирди ва «Венеция» нега ҳамон очкосиз қолмоқда?
Шиддатли старт: «Венеция»нинг зарбаси ва Мастантуонодан 60 сонияли портлаш!
Учрашув мезбонларнинг фаол босими остида бошланди ва тез орада голлар ёмғирига уланиб кетди:
Адамсдан кутилмаган зарба: 22-дақиқада «Венеция» ҳужумчиси Адамс флоренцияликлар дарвозабони Давид Де Хеани ожиз қолдириб, ҳисобни очди ва мезбонларни олдинга олиб чиқди (1:0);
29-дақиқа — ҳисобнинг тенглашиши: Ортда қолаётган «Фиорентина» ҳужумга зўр берди ва Франко Мастантуононинг аниқ ҳаракати эвазига мувозанатни тиклади (1:1);
30-дақиқа — бир дақиқа ичидаги дубль: Ҳали мезбонлар ўзига келмасдан, атиги 60 сония ўтиб Мастантуоно яна тўпни тўрга йўллаб, ўз ҳисобига дубль ёзди ва таблони 1:2 кўринишига келтирди;
Биринчи бўлим назорати: Муздек душ қабул қилган «Венеция» танаффусга қадар флоренцияликларнинг кучли прессингини тўхтатишга мажбур бўлди.
Иккинчи бўлим бенефиси: Матео голи ва якуний ҳет-трик!
Иккинчи бўлимда «Фиорентина»нинг тактик устунлиги ва юлдузли ҳужум чизиғи баҳс тақдирини батамом ҳал қилди:
Матеодан совуққон нуқта: 66-дақиқада фаол ҳаракат қилган Матео флоренцияликларнинг учинчи тўпини киритиб, ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (1:3);
84-дақиқа — Мастантуонодан ҳет-трик: Ўйиннинг кульминацион нуқтасида кечки қаҳрамон Франко Мастантуоно ўз маҳоратини тўлиқ кўрсатиб, баҳсдаги учинчи голини урди ва ўзининг илк А Серия ҳет-трикини расмийлаштирди (1:4);
Энодан тасалли голи: Мезбонлар сафида 87-дақиқада Эно бир тўп киритиб фарқни қисқартирган бўлса-да, бу «Венеция»ни йирик мағлубиятдан қутқариб қололмади (2:4).
Турнир жадвалидаги ҳолат: «Фиорентина» пастдан кўтарилди, «Венеция» эса тубда!
Ушбу ғалаба ҳар икки жамоанинг мавсумдаги тақдирига жиддий таъсир кўрсатди:
15-ўринга кўтарилиш: Қимматли 3 очкони қўлга киритган «Фиорентина» ўзининг мавсумдаги дастлабки ғалабасини нишонлаб, 15-поғонага кўтарилиб олди ва инқироздан чиқиш йўлини бошлади;
Юлдузли таркиб уйғониши: Дарвозада Де Хеа, ҳимояда Дрэгушин ва ярим ҳимояда Фажоли сингари юқори даражадаги футболчилар билан тўлдирилган жамоанинг ҳужумкор салоҳияти очила бошлади;
«Венеция»нинг нол очколи фожиаси: 4 та турдан кейин бирорта ҳам очко жамғара олмаган «Венеция» сўнгги 20-ўринда мустаҳкам қолиб, қуйи лигага тушиб кетиш бўйича бош даъвогарга айланмоқда.
Франко Мастантуононинг ушбу ҳайратланарли ҳет-трики А Серияда янги юлдузнинг ёрқин порлаётганидан дарак берди ва «Фиорентина»нинг олдиндаги катта ўйинларга бўлган ишончини кескин тиклади.
Сизнингча, Франко Мастантуононинг бундай ёрқин ўйини ва ҳет-трики «Фиорентина»ни А Сериянинг юқори ўринларига қайтара оладими? Давид Де Хеа бошчилигидаги мудофаанинг иккита гол ўтказиб юбориши жамоа учун хавотирли сигнал эмасми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия футболидаги ушбу голларга бой триллер таҳлилини барча мухлисларга улашинг!
…