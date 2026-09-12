АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!
Дунёнинг энг муросасиз ва шиддатли чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасида янги мавсумнинг илк ойи якунлари бўйича чинакам сенсация қайд этилди. АПЛ дебютанти саналган «Ҳалл Сити» жамоаси устози Сергей Якирович август ойининг энг яхши бош мураббийи деб эълон қилинди. Босниялик мутахассис нуфузли индивидуал мукофот учун кечган шиддатли курашда Микель Артета, Хаби Алонсо ва Энцо Мареска каби дунё грандлари мураббийларини чангида қолдириб кетди. «Йўлбарслар»нинг мусобақа стартидаги қаҳрамонона юриши ва «Манчестер Юнайтед» устидан қозонилган ишончли ғалабаси ортидан клуб 2016 йилдан буён илк бор ушбу юксак совринга эга чиқди.
Хўш, Якирович аввалдан аутсайдер саналган жамоани қандай қилиб лига пешқадамлари сафига олиб чиқди ва «Ҳалл Сити»нинг бу муваффақияти ортида қайси тактик ютуқлар ётибди?
«МЮ»нинг тор-мор этилиши ва қуруқ серия: Августдаги икки ғалаба
49 ёшли босниялик мутахассис қўл остида «Ҳалл Сити» АПЛнинг илк икки турида юз фоизлик натижа кўрсатиб, мухлисларни ҳайратда қолдирди:
«Олд Траффорд» гиганти устидан ғалаба: Биринчи турдаёқ катта сенсация қайд этилиб, «Ҳалл Сити» ўз майдонида гранд клуб — «Манчестер Юнайтед»ни 2:0 ҳисобида таслим этди;
«Ковентри»га қарши совуққонлик: Кейинги баҳсда ҳам жамоа интизомли ўйин кўрсатиб, сафарда «Ковентри» устидан 1:0 ҳисобида устун келди;
Дарвоза дахлсизлиги: Иккала баҳсда ҳам «йўлбарслар» ўз дарвозасидан бирорта тўп ўтказиб юбормади ва мудофаада темир тартиб борлигини намойиш қилди;
100%лик кўрсаткич: 2 та ўйинда 6 очко — янги мавсумга мослашиши керак бўлган дебютант учун энг юқори старт сифатида баҳоланди.
Грандлар устозлари ортда қолди: Артета, Алонсо ва Мареска устидан триумф
Ойнинг энг яхши мураббийи соврини учун овоз бериш жараёнида мутахассислар Якировичнинг маҳоратини энг юқори баҳолади:
Хаби Алонсо ва Артета тўсиғи: Сергей Якирович ушбу соврин учун пойгада Микель Артета («Арсенал») ва Хаби Алонсо каби тактик юлдузларни ортда қолдиришга эришди;
Марескадан устунлик: «Челси» устози Энцо Мареска ҳам босниялик мураббий яратган сенсация қаршисида етарлича овоз тўплай олмади;
Ресурс ва натижа баланси: Экспертлар «Ҳалл Сити» таркиби ва молиявий имкониятлари топ-клублардан сезиларли даражада камтар бўлишига қарамай, кўрсатилган сифат ва самарадорликни алоҳида эътироф этди.
10 йиллик танаффус: Майк Феландан кейинги биринчи «йўлбарс»
Ушбу эътироф «Ҳалл Сити» клубининг АПЛ тарихидаги энг ёрқин саҳифаларидан бирига айланди:
2016 йилги тарихнинг такрорланиши: Сергей Якирович 2016 йилнинг августидан буён Премьер-лигада ойнинг энг яхши мураббийи совринини қўлга киритган биринчи «Ҳалл Сити» устозига айланди;
Майк Фелан мероси: Бундан нақ 10 йил аввал ушбу шарафли мукофот айнан «йўлбарслар»нинг ўша пайтдаги бош мураббийи Майк Феланга насиб этган эди;
Клуб учун янги давр: Босниялик мутахассиснинг бу старти жамоанинг қуйи лигага тушиб кетиш учун эмас, балки еврокубоклар йўлланмаси учун кураша олишига бўлган ишончни кескин ошириб юборди.
Сергей Якировичнинг камтарона «Ҳалл Сити» билан эришган бу сенсацион юриши Англия футболида катта пуллар эмас, балки тўғри тактика, руҳий тайёргарлик ва темир интизом ҳали ҳам мўъжизалар кўрсата олишини исботлади.
Сизнингча, Сергей Якирович бошқарувидаги «Ҳалл Сити» ушбу сенсацион темпни бутун мавсум давомида ушлаб туриб, АПЛда «Лестер» мўъжизасини такрорлай оладими? «Манчестер Юнайтед»ни тор-мор этган босниялик мутахассис гранд клубларнинг янги нишонига айланадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инглиз футболидаги ушбу қайноқ сенсация таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!
…