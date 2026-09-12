АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!

·3·Спорт
АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!

Дунёнинг энг муросасиз ва шиддатли чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасида янги мавсумнинг илк ойи якунлари бўйича чинакам сенсация қайд этилди. АПЛ дебютанти саналган «Ҳалл Сити» жамоаси устози Сергей Якирович август ойининг энг яхши бош мураббийи деб эълон қилинди. Босниялик мутахассис нуфузли индивидуал мукофот учун кечган шиддатли курашда Микель Артета, Хаби Алонсо ва Энцо Мареска каби дунё грандлари мураббийларини чангида қолдириб кетди. «Йўлбарслар»нинг мусобақа стартидаги қаҳрамонона юриши ва «Манчестер Юнайтед» устидан қозонилган ишончли ғалабаси ортидан клуб 2016 йилдан буён илк бор ушбу юксак совринга эга чиқди.

Хўш, Якирович аввалдан аутсайдер саналган жамоани қандай қилиб лига пешқадамлари сафига олиб чиқди ва «Ҳалл Сити»нинг бу муваффақияти ортида қайси тактик ютуқлар ётибди?

«МЮ»нинг тор-мор этилиши ва қуруқ серия: Августдаги икки ғалаба

49 ёшли босниялик мутахассис қўл остида «Ҳалл Сити» АПЛнинг илк икки турида юз фоизлик натижа кўрсатиб, мухлисларни ҳайратда қолдирди:

  • «Олд Траффорд» гиганти устидан ғалаба: Биринчи турдаёқ катта сенсация қайд этилиб, «Ҳалл Сити» ўз майдонида гранд клуб — «Манчестер Юнайтед»ни 2:0 ҳисобида таслим этди;

  • «Ковентри»га қарши совуққонлик: Кейинги баҳсда ҳам жамоа интизомли ўйин кўрсатиб, сафарда «Ковентри» устидан 1:0 ҳисобида устун келди;

  • Дарвоза дахлсизлиги: Иккала баҳсда ҳам «йўлбарслар» ўз дарвозасидан бирорта тўп ўтказиб юбормади ва мудофаада темир тартиб борлигини намойиш қилди;

  • 100%лик кўрсаткич: 2 та ўйинда 6 очко — янги мавсумга мослашиши керак бўлган дебютант учун энг юқори старт сифатида баҳоланди.

Грандлар устозлари ортда қолди: Артета, Алонсо ва Мареска устидан триумф

Ойнинг энг яхши мураббийи соврини учун овоз бериш жараёнида мутахассислар Якировичнинг маҳоратини энг юқори баҳолади:

  • Хаби Алонсо ва Артета тўсиғи: Сергей Якирович ушбу соврин учун пойгада Микель Артета («Арсенал») ва Хаби Алонсо каби тактик юлдузларни ортда қолдиришга эришди;

  • Марескадан устунлик: «Челси» устози Энцо Мареска ҳам босниялик мураббий яратган сенсация қаршисида етарлича овоз тўплай олмади;

  • Ресурс ва натижа баланси: Экспертлар «Ҳалл Сити» таркиби ва молиявий имкониятлари топ-клублардан сезиларли даражада камтар бўлишига қарамай, кўрсатилган сифат ва самарадорликни алоҳида эътироф этди.

10 йиллик танаффус: Майк Феландан кейинги биринчи «йўлбарс»

Ушбу эътироф «Ҳалл Сити» клубининг АПЛ тарихидаги энг ёрқин саҳифаларидан бирига айланди:

  • 2016 йилги тарихнинг такрорланиши: Сергей Якирович 2016 йилнинг августидан буён Премьер-лигада ойнинг энг яхши мураббийи совринини қўлга киритган биринчи «Ҳалл Сити» устозига айланди;

  • Майк Фелан мероси: Бундан нақ 10 йил аввал ушбу шарафли мукофот айнан «йўлбарслар»нинг ўша пайтдаги бош мураббийи Майк Феланга насиб этган эди;

  • Клуб учун янги давр: Босниялик мутахассиснинг бу старти жамоанинг қуйи лигага тушиб кетиш учун эмас, балки еврокубоклар йўлланмаси учун кураша олишига бўлган ишончни кескин ошириб юборди.

Сергей Якировичнинг камтарона «Ҳалл Сити» билан эришган бу сенсацион юриши Англия футболида катта пуллар эмас, балки тўғри тактика, руҳий тайёргарлик ва темир интизом ҳали ҳам мўъжизалар кўрсата олишини исботлади.

Сизнингча, Сергей Якирович бошқарувидаги «Ҳалл Сити» ушбу сенсацион темпни бутун мавсум давомида ушлаб туриб, АПЛда «Лестер» мўъжизасини такрорлай оладими? «Манчестер Юнайтед»ни тор-мор этган босниялик мутахассис гранд клубларнинг янги нишонига айланадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инглиз футболидаги ушбу қайноқ сенсация таҳлилини барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Сергей ЯкировичҲалл СитиАнглия Премьер‑лигиМанчестер Юнайтед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатдиБугун, 06:21«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 06:10Темур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиТемур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиБугун, 06:082030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди2030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилдиБугун, 01:3111 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилинди11 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилиндиБугун, 00:20Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниТоррес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди