«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди
Жаҳон футболининг энг нуфузли индивидуал соврини — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) учун кураш янги ва кутилмаган босқичга чиқди. Каталониянинг «Барселона» клуби узоқ давом этган сукунатни бузиб, йилнинг энг яхши футболчиси унвони учун айнан кимни қўллаб-қувватлаши бўйича якуний тўхтамга келди. Испаниялик нуфузли инсайдер-журналист Хуан Хименеснинг хабар беришича, Каталония гранди 19 ёшли иқтидор Ламин Ямални расман клубнинг бош номзоди сифатида белгилаб, кенг қамровли очиқ тарғибот кампаниясини бошлади. Ханс-Дитер Фликнинг ўзи бош бўлган ушбу медиа-ҳужум соврин учун кечаётган рақобатнинг бутун мувозанатини ўзгартириб юборди. Хўш, «Барселона» нима учун айнан Ямалга бутун эътиборини қаратди, Фликнинг режаси қандай ва ушбу совриннинг амалдаги эгаси ким?
«Очиқ тарғибот бошланди»: Хуан Хименесдан шов-шувли инсайт
Испания матбуоти «Барселона» раҳбарияти ва мураббийлар штабининг қарори борасида қуйидаги тафсилотларни ошкор қилди:
Клубнинг ягона танлови: «Барселона» бир нечта даъвогарлар орасидан бир тўхтамга келди — клубнинг «Олтин тўп»даги мутлақ бош ва расмий юзи сифатида Ламин Ямал танланди;
Сукунатдан фаол ҳаракатга: Жамоа ички келишувлардан сўнг пинҳона кузатишдан воз кечиб, халқаро медиа ва овоз берувчи журналистлар онгига таъсир қилиш учун расмий қўллаб-қувватлаш кампаниясини ишга туширди;
Ханс-Дитер Фликнинг раҳбарлиги: Мазкур кампанияни шахсан бош мураббий Флик бошқармоқда — немис мутахассиси матбуот анжуманлари ва интервюларида айнан Ямалнинг жамоавий ва индивидуал таъсирини биринчи ўринга қўйишни бошлади;
Родри ва шахсий ютуқлар омили: Ёш вингернинг майдондаги беқиёс ғалабалари, Европадаги триумфи ҳамда Родри сингари юқори даражадаги футболчилар билан рақобатдаги устунликлари кампаниянинг асосий дастагига айлантирилмоқда.
30 нафарлик рўйхат ва Дембеленинг унвони: Ямал кимлар билан рақобатлашмоқда?
Бу йилги «Олтин тўп» баҳслари аввалгиларидан мутлақо фарқ қилади ва кескин интригани кафолатлайди:
Топ-30 даъвогар сафида: Ламин Ямал расман 30 нафар якуний номзод рўйхатига киритилган бўлиб, у рўйхатдаги энг ёш даъвогарлардан бири сифатида тарихга кирмоқда;
Амалдаги совриндор — Усмон Дембеле: Мукофотнинг амалдаги эгаси «ПСЖ» ҳужумчиси Усмон Дембеле бўлиб турибди ва каталонияликлар собиқ футболчисига тегишли тожни энди ўз тарбияланувчисига олиб беришни мақсад қилган;
19 ёшдаги даҳолик: Агар Ямал ғалаба қозонса, у футбол тарихида «Олтин тўп»ни энг ёш қўлга киритган кам сонли афсоналар қаторига киради.
Нега «Барселона» бир ўйинчига урғу бермоқда?
Катта клубларнинг бундай қарорлари овозларнинг бўлиниб кетмаслиги учун ўта муҳим тактик қадам ҳисобланади:
Овозларни бирлаштириш: Клубда бошқа юқори савияли юлдузлар бўлса-да, «Барселона» халқаро экспертлар овозини битта аниқ номзод атрофида жамлашни лозим топди;
Маркетинг ва академия шаъни: «Ла Масия» тарбияланувчиси бўлган Ямалнинг чўққига чиқиши нафақат футболчига, балки клубнинг тарбия тизими ва бренд қийматига улкан молиявий ҳамда нуфуз турткиси беради;
Фликнинг қатъияти: Немис мутахассиси футболчини бу даражадаги босимга тайёр деб ҳисобламоқда ва ушбу эътироф унинг руҳиятини янги чўққиларга кўтаришига ишонмоқда.
«Барселона»нинг ушбу кутилмаган расмий қадами «Олтин тўп» атрофидаги дипломатик курашни янада алангалатди. Жаҳон футболи янги давр бўсағасида турибди — Лионель Месси ва Криштиану Роналду эрасидан сўнг, Ламин Ямал янги даврнинг мутлақ етакчисига айланиш учун дадил қадам ташлади.
Сизнингча, 19 ёшли Ламин Ямал ҳозирда Усмон Дембеле, Килиан Мбаппе ёки Винисиус каби юлдузлардан устун туриб, «Олтин тўп»ни қўлга киритишга ҳақлими? «Барселона»нинг биргина футболчи атрофида бундай фаол кампания бошлаши кийиниш хонасидаги муҳитга салбий таъсир қилмайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу шов-шувли қарор таҳлилини барча мухлисларга улашинг!
…