«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди

·0·Спорт
«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди

Жаҳон футболининг энг нуфузли индивидуал соврини — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) учун кураш янги ва кутилмаган босқичга чиқди. Каталониянинг «Барселона» клуби узоқ давом этган сукунатни бузиб, йилнинг энг яхши футболчиси унвони учун айнан кимни қўллаб-қувватлаши бўйича якуний тўхтамга келди. Испаниялик нуфузли инсайдер-журналист Хуан Хименеснинг хабар беришича, Каталония гранди 19 ёшли иқтидор Ламин Ямални расман клубнинг бош номзоди сифатида белгилаб, кенг қамровли очиқ тарғибот кампаниясини бошлади. Ханс-Дитер Фликнинг ўзи бош бўлган ушбу медиа-ҳужум соврин учун кечаётган рақобатнинг бутун мувозанатини ўзгартириб юборди. Хўш, «Барселона» нима учун айнан Ямалга бутун эътиборини қаратди, Фликнинг режаси қандай ва ушбу совриннинг амалдаги эгаси ким?

«Очиқ тарғибот бошланди»: Хуан Хименесдан шов-шувли инсайт

Испания матбуоти «Барселона» раҳбарияти ва мураббийлар штабининг қарори борасида қуйидаги тафсилотларни ошкор қилди:

  • Клубнинг ягона танлови: «Барселона» бир нечта даъвогарлар орасидан бир тўхтамга келди — клубнинг «Олтин тўп»даги мутлақ бош ва расмий юзи сифатида Ламин Ямал танланди;

  • Сукунатдан фаол ҳаракатга: Жамоа ички келишувлардан сўнг пинҳона кузатишдан воз кечиб, халқаро медиа ва овоз берувчи журналистлар онгига таъсир қилиш учун расмий қўллаб-қувватлаш кампаниясини ишга туширди;

  • Ханс-Дитер Фликнинг раҳбарлиги: Мазкур кампанияни шахсан бош мураббий Флик бошқармоқда — немис мутахассиси матбуот анжуманлари ва интервюларида айнан Ямалнинг жамоавий ва индивидуал таъсирини биринчи ўринга қўйишни бошлади;

  • Родри ва шахсий ютуқлар омили: Ёш вингернинг майдондаги беқиёс ғалабалари, Европадаги триумфи ҳамда Родри сингари юқори даражадаги футболчилар билан рақобатдаги устунликлари кампаниянинг асосий дастагига айлантирилмоқда.

30 нафарлик рўйхат ва Дембеленинг унвони: Ямал кимлар билан рақобатлашмоқда?

Бу йилги «Олтин тўп» баҳслари аввалгиларидан мутлақо фарқ қилади ва кескин интригани кафолатлайди:

  • Топ-30 даъвогар сафида: Ламин Ямал расман 30 нафар якуний номзод рўйхатига киритилган бўлиб, у рўйхатдаги энг ёш даъвогарлардан бири сифатида тарихга кирмоқда;

  • Амалдаги совриндор — Усмон Дембеле: Мукофотнинг амалдаги эгаси «ПСЖ» ҳужумчиси Усмон Дембеле бўлиб турибди ва каталонияликлар собиқ футболчисига тегишли тожни энди ўз тарбияланувчисига олиб беришни мақсад қилган;

  • 19 ёшдаги даҳолик: Агар Ямал ғалаба қозонса, у футбол тарихида «Олтин тўп»ни энг ёш қўлга киритган кам сонли афсоналар қаторига киради.

Нега «Барселона» бир ўйинчига урғу бермоқда?

Катта клубларнинг бундай қарорлари овозларнинг бўлиниб кетмаслиги учун ўта муҳим тактик қадам ҳисобланади:

  • Овозларни бирлаштириш: Клубда бошқа юқори савияли юлдузлар бўлса-да, «Барселона» халқаро экспертлар овозини битта аниқ номзод атрофида жамлашни лозим топди;

  • Маркетинг ва академия шаъни: «Ла Масия» тарбияланувчиси бўлган Ямалнинг чўққига чиқиши нафақат футболчига, балки клубнинг тарбия тизими ва бренд қийматига улкан молиявий ҳамда нуфуз турткиси беради;

  • Фликнинг қатъияти: Немис мутахассиси футболчини бу даражадаги босимга тайёр деб ҳисобламоқда ва ушбу эътироф унинг руҳиятини янги чўққиларга кўтаришига ишонмоқда.

«Барселона»нинг ушбу кутилмаган расмий қадами «Олтин тўп» атрофидаги дипломатик курашни янада алангалатди. Жаҳон футболи янги давр бўсағасида турибди — Лионель Месси ва Криштиану Роналду эрасидан сўнг, Ламин Ямал янги даврнинг мутлақ етакчисига айланиш учун дадил қадам ташлади.

Сизнингча, 19 ёшли Ламин Ямал ҳозирда Усмон Дембеле, Килиан Мбаппе ёки Винисиус каби юлдузлардан устун туриб, «Олтин тўп»ни қўлга киритишга ҳақлими? «Барселона»нинг биргина футболчи атрофида бундай фаол кампания бошлаши кийиниш хонасидаги муҳитга салбий таъсир қилмайдими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу шов-шувли қарор таҳлилини барча мухлисларга улашинг!

Ламин ЯмалБарселонаОлтин тўпХанс-Дитер Флик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубльБугун, 06:30Марсельь» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсациясиМарсельь» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсациясиБугун, 06:23«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатдиБугун, 06:21АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!Бугун, 06:16«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 06:10Темур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиТемур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиБугун, 06:08
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди