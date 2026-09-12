Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...
Дональд Трамп Эроннинг ракета имкониятлари ҳақидаги журналист саволига қисқа, аммо диққатни тортган жавоб қайтарди. Журналист АҚШ томонидан йўқ қилингани айтилган ракета инфратузилмаси фонида Эрон қандай қилиб ҳали ҳам ракета учираётганини сўраган. Трамп эса уларда ракета учириш имконияти доимо мавжуд бўлишини таъкидлаган.
Журналист Трампга мурожаат қилиб, Эроннинг ракета ҳужумлари давом этаётгани ҳақида савол берди.
Саволда асосий зиддият шундан иборат эдики, АҚШ томонидан Эроннинг ракета салоҳиятига жиддий зарар етказилгани ҳақида баёнотлар берилган бўлса-да, Теҳрон ҳали ҳам ракета учириш имкониятини сақлаб қолаётган эди.
Журналист айнан шу ҳолатни назарда тутиб:
«Қандай қилиб Эрон ҳамон биз “йўқ қилган” ракеталарни учирмоқда?»
деб сўради.
Трампнинг жавоби эса қисқа бўлди:
«Улар доимо ракета учира олишади».
Трампнинг жавобидаги асосий ишора нима?
Америка президентининг бу гапи Эроннинг ракета имкониятлари бир зарба ёки бир нечта ҳарбий операция билан бутунлай йўқ қилинмайди, деган қарашни англатади.
Яъни ракета инфратузилмасининг айрим объектлари зарарланган бўлиши мумкин, аммо бу Эроннинг барча ракета имкониятлари тугади, дегани эмас.
Трампнинг «доимо ракета учира олишади» деган жавоби ҳам айнан шу реалликни қисқа шаклда ифодалаган.
Нега бу савол муҳим?
Журналистнинг саволи АҚШнинг Эронга қарши ҳарбий операциялари самарадорлиги ҳақидаги энг муҳим масалалардан бирига бориб тақалади.
Агар муайян ракета объектлари йўқ қилинган бўлса, Эрон қандай қилиб янги ракета зарбаларини амалга ошираётгани ҳақида савол туғилади.
Бу ерда «ракета» ва «ракета ишлаб чиқариш ҳамда учириш салоҳияти»ни бир-биридан ажратиш муҳим.
Муайян ракеталар ёки объектларни йўқ қилиш бутун ракета дастурини бир вақтнинг ўзида йўқ қилишни англатмайди.
Эроннинг ракета салоҳияти нега муҳим?
Эрон Яқин Шарқдаги энг катта ракета арсеналларидан бирига эга давлат сифатида қаралади.
Унинг ракета дастури йиллар давомида ривожлантирилган. Турли масофага мўлжалланган баллистик ва бошқа турдаги ракеталар мамлакатнинг ҳарбий стратегиясида муҳим ўрин тутади.
Шу сабабли ҳар қандай ҳарбий зарбадан кейин ҳам Эроннинг ракета имкониятлари тўлиқ тугади, деб хулоса қилиш учун алоҳида далиллар талаб этилади.
Трампнинг жавоби эса айнан шу нуқтага эътибор қаратди.
Бир савол — катта геосиёсий масала
Ташқаридан қараганда, бу журналист ва президент ўртасидаги қисқа мулоқотдек кўринади.
Аммо саволнинг ўзи АҚШ ва Эрон ўртасидаги можаронинг энг муҳим жиҳатларидан бирини очиб беради:
Ҳарбий зарбалар Эроннинг ракета имкониятларини қай даражада чеклай олди?
Трампнинг жавоби эса жуда қисқа бўлса-да, бу саволга муҳим ишора берди.
«Улар доимо ракета учира олишади».
Бу бир оғиз жавоб ортида катта геосиёсий воқелик турибди: ракета объектларига зарба бериш ва мамлакатнинг ракета салоҳиятини бутунлай йўқ қилиш — бир хил нарса эмас.
Эроннинг кейинги ҳаракатлари эса бу салоҳият ҳақидаги баҳсларга янада ойдинлик киритиши мумкин.
…