Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...

·67·Дунё
Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...

Дональд Трамп Эроннинг ракета имкониятлари ҳақидаги журналист саволига қисқа, аммо диққатни тортган жавоб қайтарди. Журналист АҚШ томонидан йўқ қилингани айтилган ракета инфратузилмаси фонида Эрон қандай қилиб ҳали ҳам ракета учираётганини сўраган. Трамп эса уларда ракета учириш имконияти доимо мавжуд бўлишини таъкидлаган.

Журналист Трампга мурожаат қилиб, Эроннинг ракета ҳужумлари давом этаётгани ҳақида савол берди.

Саволда асосий зиддият шундан иборат эдики, АҚШ томонидан Эроннинг ракета салоҳиятига жиддий зарар етказилгани ҳақида баёнотлар берилган бўлса-да, Теҳрон ҳали ҳам ракета учириш имкониятини сақлаб қолаётган эди.

Журналист айнан шу ҳолатни назарда тутиб:

«Қандай қилиб Эрон ҳамон биз “йўқ қилган” ракеталарни учирмоқда?»

деб сўради.

Трампнинг жавоби эса қисқа бўлди:

«Улар доимо ракета учира олишади».

Трампнинг жавобидаги асосий ишора нима?

Америка президентининг бу гапи Эроннинг ракета имкониятлари бир зарба ёки бир нечта ҳарбий операция билан бутунлай йўқ қилинмайди, деган қарашни англатади.

Яъни ракета инфратузилмасининг айрим объектлари зарарланган бўлиши мумкин, аммо бу Эроннинг барча ракета имкониятлари тугади, дегани эмас.

Трампнинг «доимо ракета учира олишади» деган жавоби ҳам айнан шу реалликни қисқа шаклда ифодалаган.

Нега бу савол муҳим?

Журналистнинг саволи АҚШнинг Эронга қарши ҳарбий операциялари самарадорлиги ҳақидаги энг муҳим масалалардан бирига бориб тақалади.

Агар муайян ракета объектлари йўқ қилинган бўлса, Эрон қандай қилиб янги ракета зарбаларини амалга ошираётгани ҳақида савол туғилади.

Бу ерда «ракета» ва «ракета ишлаб чиқариш ҳамда учириш салоҳияти»ни бир-биридан ажратиш муҳим.

Муайян ракеталар ёки объектларни йўқ қилиш бутун ракета дастурини бир вақтнинг ўзида йўқ қилишни англатмайди.

Эроннинг ракета салоҳияти нега муҳим?

Эрон Яқин Шарқдаги энг катта ракета арсеналларидан бирига эга давлат сифатида қаралади.

Унинг ракета дастури йиллар давомида ривожлантирилган. Турли масофага мўлжалланган баллистик ва бошқа турдаги ракеталар мамлакатнинг ҳарбий стратегиясида муҳим ўрин тутади.

Шу сабабли ҳар қандай ҳарбий зарбадан кейин ҳам Эроннинг ракета имкониятлари тўлиқ тугади, деб хулоса қилиш учун алоҳида далиллар талаб этилади.

Трампнинг жавоби эса айнан шу нуқтага эътибор қаратди.

Бир савол — катта геосиёсий масала

Ташқаридан қараганда, бу журналист ва президент ўртасидаги қисқа мулоқотдек кўринади.

Аммо саволнинг ўзи АҚШ ва Эрон ўртасидаги можаронинг энг муҳим жиҳатларидан бирини очиб беради:

Ҳарбий зарбалар Эроннинг ракета имкониятларини қай даражада чеклай олди?

Трампнинг жавоби эса жуда қисқа бўлса-да, бу саволга муҳим ишора берди.

«Улар доимо ракета учира олишади».

Бу бир оғиз жавоб ортида катта геосиёсий воқелик турибди: ракета объектларига зарба бериш ва мамлакатнинг ракета салоҳиятини бутунлай йўқ қилиш — бир хил нарса эмас.

Эроннинг кейинги ҳаракатлари эса бу салоҳият ҳақидаги баҳсларга янада ойдинлик киритиши мумкин.

Дональд ТрампЭронракета имкониятлариАҚШ-Эрон муносабатлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Бугун, 00:11«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўрадиКеча, 23:35АЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиАЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиКеча, 22:44Қозоғистонга 252 минг дона тухумни ноқонуний олиб киришга уринганлар тўхтатилдиҚозоғистонга 252 минг дона тухумни ноқонуний олиб киришга уринганлар тўхтатилдиКеча, 21:48Ақтауда гипермаркет ёнида автомобиль ёнди (видео)Ақтауда гипермаркет ёнида автомобиль ёнди (видео)Кеча, 21:39Ҳеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очдиҲеч ким билмай қолди: Николай армияга кетди — Президент кичик ўғли ҳақидаги сирни очдиКеча, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи