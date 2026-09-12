«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди
Испания Ла Лигасида янги мавсумнинг илк ойи якунлари бўйича мутлақ ғолиб номи расман эълон қилинди. Каталониянинг «Барселона» клуби ҳужумчиси Рафиня август ойининг энг яхши футболчиси деб топилди. Лига расмий сайти томонидан тасдиқланган ушбу мукофот бразилиялик юлдузнинг мавсум стартида кўрсатган фантастик формасининг ҳақли эътирофи бўлди. Майдонда чинакам етакчиликни ўз зиммасига олган вингер атиги учта беллашувда нақ 6 та голда бевосита иштирок этиб, рақиб ҳимоячилари учун ҳақиқий даҳшатга айланди. Хўш, Рафиня қайси жамоалар дарвозасига голлар ёғдирди, унинг шартномаси ва ҳозирги трансфер бозоридаги баҳоси қандай ҳамда «Барселона» ҳужум чизиғини бу мавсум ким олдинга бошламоқда?
Август ойидаги рекорд натижа: 3 баҳсда 5 та гол ва ассист!
Бразилиялик ҳужумкор футболчи ўтган ой давомида Ла Лига доирасида қуйидаги ҳайратланарли кўрсаткичларни қайд этди:
Маҳсулдорлик чўққиси: Рафиня августда Испания чемпионати доирасида жами 3 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 5 та гол ва 1 та самарали тўп оширишни ёздириб қўйди;
«Элче»га қарши қаҳрамонлик: «Барселона»нинг йирик 5:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда вингер дубль муаллифи бўлди;
«Райо Вальекано» мудофаасининг синдирилиши: Кескин кечган ва 5:2 ҳисобида каталонияликлар зафари билан тугаган баҳсда ҳам Рафиня яна бир бор дубль қайд этиб, ўйин тақдирини ҳал қилди;
«Атлетик» дарвозасига муҳим зарба: Билбаонинг мустаҳкам «Атлетик» клубига қарши кечган мураккаб тўқнашувда (2:0) ҳам у ўз номини таблога ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.
Шартнома муддати ва Transfermarkt баҳоси: €70 миллионлик актив
Рафинянинг Каталония грандидаги келажаги ва бозор қиймати молиявий доираларда ҳам юқори баҳоланмоқда:
2028 йилгача ишонч: Футболчи ва клуб ўртасидаги амалдаги шартнома 2028 йилнинг ёзигача мўлжалланган бўлиб, «кўк-анорранглилар» ўз юлдузини узоқ муддатли лойиҳанинг асоси сифатида кўрмоқда;
70 миллион евролик бозор нархи: Нуфузли Transfermarkt портали маълумотларига кўра, айни пайтда Рафинянинг бозор баҳоси 70 миллион еврони ташкил этмоқда;
Лидерлик мақоми: Тезлик, зарба ва совуққонликни бирлаштирган ҳужумчи жамоанинг асосий ҳужум қуролига айланганини яна бир бор исботлади.
Каталонияликларнинг мавсумни ёрқин бошлашида Рафинянинг ҳиссаси беқиёс бўлмоқда. Унинг ҳар бир ўйиндаги барқарорлиги ва майдондаги тинимсиз ҳаракатлари «Барселона»нинг Испания ва Европа ареналаридаги чемпионлик амбицияларини янги босқичга олиб чиқди.
Сизнингча, Рафиня ушбу сермаҳсуллик ва юқори формани бутун мавсум давомида ушлаб туриб, Ла Лиганинг бош тўпурарига айлана оладими? «Барселона» ҳужумида бразилиялик юлдузнинг роли ҳозирда бошқа етакчилардан кўра муҳимроқми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона» мухлислари учун ушбу хушхабарни дўстларингизга улашинг!
…