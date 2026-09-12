«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди

·26·Спорт
«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди

Испания Ла Лигасида янги мавсумнинг илк ойи якунлари бўйича мутлақ ғолиб номи расман эълон қилинди. Каталониянинг «Барселона» клуби ҳужумчиси Рафиня август ойининг энг яхши футболчиси деб топилди. Лига расмий сайти томонидан тасдиқланган ушбу мукофот бразилиялик юлдузнинг мавсум стартида кўрсатган фантастик формасининг ҳақли эътирофи бўлди. Майдонда чинакам етакчиликни ўз зиммасига олган вингер атиги учта беллашувда нақ 6 та голда бевосита иштирок этиб, рақиб ҳимоячилари учун ҳақиқий даҳшатга айланди. Хўш, Рафиня қайси жамоалар дарвозасига голлар ёғдирди, унинг шартномаси ва ҳозирги трансфер бозоридаги баҳоси қандай ҳамда «Барселона» ҳужум чизиғини бу мавсум ким олдинга бошламоқда?

Август ойидаги рекорд натижа: 3 баҳсда 5 та гол ва ассист!

Бразилиялик ҳужумкор футболчи ўтган ой давомида Ла Лига доирасида қуйидаги ҳайратланарли кўрсаткичларни қайд этди:

  • Маҳсулдорлик чўққиси: Рафиня августда Испания чемпионати доирасида жами 3 та учрашувда майдонга тушиб, ўз ҳисобига 5 та гол ва 1 та самарали тўп оширишни ёздириб қўйди;

  • «Элче»га қарши қаҳрамонлик: «Барселона»нинг йирик 5:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда вингер дубль муаллифи бўлди;

  • «Райо Вальекано» мудофаасининг синдирилиши: Кескин кечган ва 5:2 ҳисобида каталонияликлар зафари билан тугаган баҳсда ҳам Рафиня яна бир бор дубль қайд этиб, ўйин тақдирини ҳал қилди;

  • «Атлетик» дарвозасига муҳим зарба: Билбаонинг мустаҳкам «Атлетик» клубига қарши кечган мураккаб тўқнашувда (2:0) ҳам у ўз номини таблога ёздириб қўйишга муваффақ бўлди.

Шартнома муддати ва Transfermarkt баҳоси: €70 миллионлик актив

Рафинянинг Каталония грандидаги келажаги ва бозор қиймати молиявий доираларда ҳам юқори баҳоланмоқда:

  • 2028 йилгача ишонч: Футболчи ва клуб ўртасидаги амалдаги шартнома 2028 йилнинг ёзигача мўлжалланган бўлиб, «кўк-анорранглилар» ўз юлдузини узоқ муддатли лойиҳанинг асоси сифатида кўрмоқда;

  • 70 миллион евролик бозор нархи: Нуфузли Transfermarkt портали маълумотларига кўра, айни пайтда Рафинянинг бозор баҳоси 70 миллион еврони ташкил этмоқда;

  • Лидерлик мақоми: Тезлик, зарба ва совуққонликни бирлаштирган ҳужумчи жамоанинг асосий ҳужум қуролига айланганини яна бир бор исботлади.

Каталонияликларнинг мавсумни ёрқин бошлашида Рафинянинг ҳиссаси беқиёс бўлмоқда. Унинг ҳар бир ўйиндаги барқарорлиги ва майдондаги тинимсиз ҳаракатлари «Барселона»нинг Испания ва Европа ареналаридаги чемпионлик амбицияларини янги босқичга олиб чиқди.

Сизнингча, Рафиня ушбу сермаҳсуллик ва юқори формани бутун мавсум давомида ушлаб туриб, Ла Лиганинг бош тўпурарига айлана оладими? «Барселона» ҳужумида бразилиялик юлдузнинг роли ҳозирда бошқа етакчилардан кўра муҳимроқми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона» мухлислари учун ушбу хушхабарни дўстларингизга улашинг!

БарселонаРафињаЛа ЛигаTransfermarkt
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатдиБугун, 06:21АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!Бугун, 06:16Темур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиТемур Кападзе «Бухоро» устидан қозонилган ғалабадан сўнг барча сирларни очдиБугун, 06:082030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилди2030-йилги жаҳон чемпионати финали: Марокаш бош вазири футбол раҳбариятини танқид қилдиБугун, 01:3111 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилинди11 клубдан 11 юлдуз: ЕЧЛ 1-турининг ҳафта рамзий терма жамоаси эълон қилиндиБугун, 00:20Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниТоррес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди