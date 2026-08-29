Даҳшатли старт: «Бавария» мавсумнинг илк ўйинида «Штутгарт»ни тор-мор этди!
Германия Бундеслигасининг янги мавсуми амалдаги чемпион «Бавария»нинг ёрқин ва йирик ғалабаси билан старт олди. 1-турнинг очилиш учрашувида мюнхенликлар ўз майдонида «Штутгарт» клубини қабул қилиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритган ҳолда 5:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Мюнхенда голлар ёмғири ва Диаснинг нуқтаси
Баҳс бошидан ташаббусни қўлга олган мезбонлар иккинчи бўлимда ўйин тизгинини бутунлай ўз қўлларига олди:
21-дақиқа: Дайот Упамекано стандарт вазиятдан сўнг ҳисобни очди (1:0);
52-дақиқа: Йоша Вагноман мувозанатни тиклаб, меҳмонларга умид бағишлади (1:1);
55-дақиқа: Майкл Олисе орадан атиги уч дақиқа ўтиб яна мюнхенликларни олдинга олиб чиқди (2:1);
57-дақиқа: Гол муаллифи Вагноман бу сафар ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (3:1);
82-дақиқа: Александар Павлович чиройли зарба билан ҳисобни йириклаштирди (4:1);
90+2-дақиқа: Ҳакам қўшиб берган дақиқаларда янги харид Луис Диас якуний нуқтани қўйди (5:1).
Ўйин қайдномаси: «Бавария» – «Штутгарт» 5:1
Мусобақа: Германия Бундеслигаси, 1-тур
Голлар: Упамекано (21), Олисе (55), Вагноман (57 автогол), Павлович (82), Луис Диас (90+2) — Вагноман (52).
«Бавария» таркиби:
Мануэль Нойер, Конрад Лаймер, Дайот Упамекано, Ким Мин Жэ, Альфонсо Дэвис (Йосип Станишич, 74), Йозуа Киммих, Александар Павлович, Майкл Олисе, Браун (Исмаэль Сайбари, 61), Луис Диас, Ҳарри Кейн (Карл, 84).
Чемпионлик пойгасидаги кучли старт
«Бавария» илк турдаёқ ҳужумкор ва ишончли ўйин намойиш этиб, янги мавсумда ҳам чемпионлик камарини ҳеч кимга топшириш ниятида эмаслигини яққол кўрсатди. Янги трансфер Луис Диаснинг илк расмий баҳсдаёқ гол уриши мюнхенликлар ҳужум чизиғини янада ранг-баранг қилганини исботламоқда.
…