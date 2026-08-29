Даҳшатли старт: «Бавария» мавсумнинг илк ўйинида «Штутгарт»ни тор-мор этди!

·11·Спорт
Даҳшатли старт: «Бавария» мавсумнинг илк ўйинида «Штутгарт»ни тор-мор этди!

Германия Бундеслигасининг янги мавсуми амалдаги чемпион «Бавария»нинг ёрқин ва йирик ғалабаси билан старт олди. 1-турнинг очилиш учрашувида мюнхенликлар ўз майдонида «Штутгарт» клубини қабул қилиб, рақиб дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритган ҳолда 5:1 ҳисобида ғалаба қозонди.

Мюнхенда голлар ёмғири ва Диаснинг нуқтаси

Баҳс бошидан ташаббусни қўлга олган мезбонлар иккинчи бўлимда ўйин тизгинини бутунлай ўз қўлларига олди:

  • 21-дақиқа: Дайот Упамекано стандарт вазиятдан сўнг ҳисобни очди (1:0);

  • 52-дақиқа: Йоша Вагноман мувозанатни тиклаб, меҳмонларга умид бағишлади (1:1);

  • 55-дақиқа: Майкл Олисе орадан атиги уч дақиқа ўтиб яна мюнхенликларни олдинга олиб чиқди (2:1);

  • 57-дақиқа: Гол муаллифи Вагноман бу сафар ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди (3:1);

  • 82-дақиқа: Александар Павлович чиройли зарба билан ҳисобни йириклаштирди (4:1);

  • 90+2-дақиқа: Ҳакам қўшиб берган дақиқаларда янги харид Луис Диас якуний нуқтани қўйди (5:1).

Ўйин қайдномаси: «Бавария» – «Штутгарт» 5:1

  • Мусобақа: Германия Бундеслигаси, 1-тур

  • Голлар: Упамекано (21), Олисе (55), Вагноман (57 автогол), Павлович (82), Луис Диас (90+2) — Вагноман (52).

«Бавария» таркиби:

Мануэль Нойер, Конрад Лаймер, Дайот Упамекано, Ким Мин Жэ, Альфонсо Дэвис (Йосип Станишич, 74), Йозуа Киммих, Александар Павлович, Майкл Олисе, Браун (Исмаэль Сайбари, 61), Луис Диас, Ҳарри Кейн (Карл, 84).

Чемпионлик пойгасидаги кучли старт

«Бавария» илк турдаёқ ҳужумкор ва ишончли ўйин намойиш этиб, янги мавсумда ҳам чемпионлик камарини ҳеч кимга топшириш ниятида эмаслигини яққол кўрсатди. Янги трансфер Луис Диаснинг илк расмий баҳсдаёқ гол уриши мюнхенликлар ҳужум чизиғини янада ранг-баранг қилганини исботламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

90+дақиқалардаги мўъжиза: ПСЖ 0:2 ни йўққа чиқариб фожиадан қутулиб қолди!90+дақиқалардаги мўъжиза: ПСЖ 0:2 ни йўққа чиқариб фожиадан қутулиб қолди!Бугун, 07:53Манчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирдиМанчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирдиБугун, 02:52Криштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаКриштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаБугун, 01:35Даҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиДаҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиБугун, 01:27Эрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиЭрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиБугун, 01:14Манчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаМанчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаБугун, 00:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)