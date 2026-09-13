«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!

·2·Спорт
«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!

Италия А Сериясида кутилмаган натижалар ва сенсациялар тўлқини давом этмоқда. 4-тур доирасида Бергамода кечган беллашув мусобақа фаворитларидан бири саналган «Аталанта» учун чинакам совуқ душга айланди. Жан Пьеро Гасперини шогирдлари ўз мухлислари қаршисида курашчан «Каляри» клубини қабул қилиб, 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.

Меҳмонлар сафида Менди томонидан урилган тезкор голга бергамоликлар етакчиси Жанлука Скамакка биринчи бўлим сўнггида жавоб қайтарган бўлса-да, иккинчи бўлимда Даниэль Малдини томонидан йўлланган аниқ зарба сардинияликларга шов-шувли уч очкони тақдим этди. Ушбу мағлубият Бергамо грандини турнир жадвалида пастга тортди ва А Сериядаги ўртамиёналар пойгасини янада қизитди.

Хўш, «Аталанта» ўз уйида нега мағлуб бўлди, Малдини қандай қилиб рақиб мудофаасини жазолади ва ушбу сенсациядан сўнг турнир жадвалида қандай ўзгаришлар юз берди?

Мендининг тезкор зарбаси ва Скамакканинг танаффус олдидаги жавоби

Бергамодаги «Гевисс Стэдиум»да баҳс дастлабки дақиқалардан шиддатли бошланди:

  • 19-дақиқада меҳмонлар ҳисобни очди: «Каляри» ҳужумчиси Менди 19-дақиқада Марко Карнесекки қўриқлаётган дарвозани ишғол қилиб, майдон эгаларини эсанкиратиб қўйди (0:1);

  • Скамаккадан танаффус олдидаги нажот: «Аталанта» тинимсиз босим уюштириб, биринчи бўлимнинг 41-дақиқасида Жанлука Скамакканинг маҳорати эвазига мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди (1:1);

  • Руҳий устунлик бой берилди: Гарчи танаффусга дуранг билан йўл олган бўлса-да, майдон эгалари иккинчи бўлимда ушбу устунликни мустаҳкамлай олмади.

Малдинидан ғалаба голи ва «Аталанта»нинг омадсиз алмаштиришлари

Иккинчи 45 дақиқаликда «Каляри» ҳимояда интизомли ўйнаб, қарши ҳужумда ҳалокатли зарба берди:

  • 61-дақиқадаги шок: А Сериянинг иқтидорли футболчиларидан бири Даниэль Малдини 61-дақиқада бергамоликлар ҳимоясидаги хатоликдан унумли фойдаланиб, «Каляри»нинг ғалаба тўпига муаллифлик қилди (1:2);

  • Кутилган натижа бермаган ротация: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг Гасперини майдонга Бернаскони, Крстович, Распадори ва Пашалич каби янги кучларни ташлади, аммо улар сардинияликларнинг зич ҳимоясини бузиб ўта олмади;

  • «Аталанта» таркиби: Карнесекки, Белланова, Коссуну, Скалвини, Колашинац (Бернаскони, 68), Самарджич (Распадори, 77), Кэссиэ (Пашалич, 86), Эдерсон, де Кетеларе, Скамакка (Крстович, 68), Роу.

Турнир жадвалида ёнма-ён: 7 очколик рақобат

Ушбу тўқнашув якунлари ҳар икки клубнинг мусобақа жадвалидаги ўрнини тенглаштириб қўйди:

  • «Аталанта» 8-ўринга шўнғиди: Мазкур очко йўқотишдан кейин бергамоликлар 7 очко билан турнир жадвалида 8-поғонада қолиб, етакчилар сафидан ортда қола бошлади;

  • «Каляри» 9-поғонага кўтарилди: Бергамо сафарида сенсация қайд этган сардинияликлар ҳам ўз очколарини 7 тага етказиб, тўплар нисбатига кўра 9-ўринни банд этди;

  • А Серияда кутилмаган мувозанат: Гранд клубларнинг мунтазам очко бой бераётгани бу йил Италия чемпионатида ҳар қандай ўртамиёна жамоа топ-клублар билан тенгма-тенг кураша олишини яна бир бор исботлади.

Бергамодаги ушбу мағлубият «Аталанта» учун кейинги баҳслар олдидан жиддий огоҳлантириш бўлди. «Каляри» эса мавсумдаги энг ёрқин ғалабаларидан бирини нишонлаб, мухлисларига катта байрам улашди.

Сизнингча, «Аталанта»нинг ўз майдонида «Каляри»га ютқазиб қўйиши мураббийлар штабининг хатосими ёки жамоада жисмоний чарчоқ аломатлари кўринмоқдами? Бу мавсумда А Серияда еврокубоклар зонаси учун кураш қанчалик кутилмаган тарзда кечади деб ўйлайсиз?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия футболидаги ушбу шов-шувли баҳс таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

АталантаКаляриБергамоДаниэль Малдини
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этдиРоналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этдиБугун, 06:21Артетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозондиАртетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 06:09Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиКилиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 03:54Жаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиЖаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиБугун, 01:03«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолдиБугун, 00:57Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБеҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?