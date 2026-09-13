«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!
Италия А Сериясида кутилмаган натижалар ва сенсациялар тўлқини давом этмоқда. 4-тур доирасида Бергамода кечган беллашув мусобақа фаворитларидан бири саналган «Аталанта» учун чинакам совуқ душга айланди. Жан Пьеро Гасперини шогирдлари ўз мухлислари қаршисида курашчан «Каляри» клубини қабул қилиб, 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
Меҳмонлар сафида Менди томонидан урилган тезкор голга бергамоликлар етакчиси Жанлука Скамакка биринчи бўлим сўнггида жавоб қайтарган бўлса-да, иккинчи бўлимда Даниэль Малдини томонидан йўлланган аниқ зарба сардинияликларга шов-шувли уч очкони тақдим этди. Ушбу мағлубият Бергамо грандини турнир жадвалида пастга тортди ва А Сериядаги ўртамиёналар пойгасини янада қизитди.
Хўш, «Аталанта» ўз уйида нега мағлуб бўлди, Малдини қандай қилиб рақиб мудофаасини жазолади ва ушбу сенсациядан сўнг турнир жадвалида қандай ўзгаришлар юз берди?
Мендининг тезкор зарбаси ва Скамакканинг танаффус олдидаги жавоби
Бергамодаги «Гевисс Стэдиум»да баҳс дастлабки дақиқалардан шиддатли бошланди:
19-дақиқада меҳмонлар ҳисобни очди: «Каляри» ҳужумчиси Менди 19-дақиқада Марко Карнесекки қўриқлаётган дарвозани ишғол қилиб, майдон эгаларини эсанкиратиб қўйди (0:1);
Скамаккадан танаффус олдидаги нажот: «Аталанта» тинимсиз босим уюштириб, биринчи бўлимнинг 41-дақиқасида Жанлука Скамакканинг маҳорати эвазига мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди (1:1);
Руҳий устунлик бой берилди: Гарчи танаффусга дуранг билан йўл олган бўлса-да, майдон эгалари иккинчи бўлимда ушбу устунликни мустаҳкамлай олмади.
Малдинидан ғалаба голи ва «Аталанта»нинг омадсиз алмаштиришлари
Иккинчи 45 дақиқаликда «Каляри» ҳимояда интизомли ўйнаб, қарши ҳужумда ҳалокатли зарба берди:
61-дақиқадаги шок: А Сериянинг иқтидорли футболчиларидан бири Даниэль Малдини 61-дақиқада бергамоликлар ҳимоясидаги хатоликдан унумли фойдаланиб, «Каляри»нинг ғалаба тўпига муаллифлик қилди (1:2);
Кутилган натижа бермаган ротация: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг Гасперини майдонга Бернаскони, Крстович, Распадори ва Пашалич каби янги кучларни ташлади, аммо улар сардинияликларнинг зич ҳимоясини бузиб ўта олмади;
«Аталанта» таркиби: Карнесекки, Белланова, Коссуну, Скалвини, Колашинац (Бернаскони, 68), Самарджич (Распадори, 77), Кэссиэ (Пашалич, 86), Эдерсон, де Кетеларе, Скамакка (Крстович, 68), Роу.
Турнир жадвалида ёнма-ён: 7 очколик рақобат
Ушбу тўқнашув якунлари ҳар икки клубнинг мусобақа жадвалидаги ўрнини тенглаштириб қўйди:
«Аталанта» 8-ўринга шўнғиди: Мазкур очко йўқотишдан кейин бергамоликлар 7 очко билан турнир жадвалида 8-поғонада қолиб, етакчилар сафидан ортда қола бошлади;
«Каляри» 9-поғонага кўтарилди: Бергамо сафарида сенсация қайд этган сардинияликлар ҳам ўз очколарини 7 тага етказиб, тўплар нисбатига кўра 9-ўринни банд этди;
А Серияда кутилмаган мувозанат: Гранд клубларнинг мунтазам очко бой бераётгани бу йил Италия чемпионатида ҳар қандай ўртамиёна жамоа топ-клублар билан тенгма-тенг кураша олишини яна бир бор исботлади.
Бергамодаги ушбу мағлубият «Аталанта» учун кейинги баҳслар олдидан жиддий огоҳлантириш бўлди. «Каляри» эса мавсумдаги энг ёрқин ғалабаларидан бирини нишонлаб, мухлисларига катта байрам улашди.
Сизнингча, «Аталанта»нинг ўз майдонида «Каляри»га ютқазиб қўйиши мураббийлар штабининг хатосими ёки жамоада жисмоний чарчоқ аломатлари кўринмоқдами? Бу мавсумда А Серияда еврокубоклар зонаси учун кураш қанчалик кутилмаган тарзда кечади деб ўйлайсиз?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия футболидаги ушбу шов-шувли баҳс таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
…