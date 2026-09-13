Роналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этди

·31·Спорт
Роналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этди

Саудия Про-лигасининг 7-тури футбол мухлислари учун чинакан сенсация ва кутилмаган натижани тақдим этди. Юлдузларга бой таркиби билан барчани ҳайратда қолдириб келаётган Риёднинг «Ан Наср» клуби сафарда турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган «Ал Ҳалиж» меҳмони бўлди. Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоау Феликс ва Иниго Мартинес каби жаҳон юлдузлари ҳаракат қилган меҳмонлар майдонда яққол фаворит сифатида иш бошлаган бўлса-да, баҳс кутилмаганда 1:1 ҳисобидаги муросасиз дуранг билан якунланди.

Биринчи бўлим сўнггида ўтказиб юборилган гол «Ан Наср»ни оғир аҳволга солган бўлса, захирадан майдонга тушган ҳужумчи жамоани мағлубиятдан қутқариб қолди. Ушбу очко йўқотиш Штефано Пиоли (ёки мураббийлар штаби) жамоасини турнир жадвалида 3-ўринга тушириб юборди. Хўш, юлдузли таркибга эга «Ан Наср» аутсайдерни нега мағлуб эта олмади, захирадан тушиб ҳал қилувчи голни урган қаҳрамон ким ва Саудия чемпионатидаги пешқадамлик пойгасида қандай ўзгаришлар юз берди?

Биринчи бўлим сенсацияси: Маскареллнинг шов-шувли голи

«Ал Ҳалиж» ўз майдонида юлдузли рақибдан ҳайиқмасдан, мустаҳкам ва интизомли ўйин намойиш этди:

  • Рақибнинг тиниб-тинчимас босими: Мезбонлар ҳимояда зич ўйнаб, «Ан Наср»нинг қимматбаҳо ҳужум чизиғига эркинлик бермади;

  • 45+1-дақиқадаги шок: Биринчи бўлимнинг асосий вақти тугаб, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқада Маскарелл чаққонлик кўрсатиб, мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:0);

  • Танаффусдаги тушкунлик: Жҳон юлдузлари жамланган Риёд клуби танаффусга кутилмаганда мағлуб ҳолатда йўл олди ва мухлислар орасида ҳафсалапирлик бошланди.

«Ан Наср»нинг юлдузли таркиби ва Ал Ҳамданнинг 2 дақиқалик «жокер»лиги

Иккинчи бўлимда вазиятни ўнглаш учун масъуллар кескин ўзгаришларга қўл урди:

  • Суперюлдузлар майдонда: Бенто, Бушал, Ал Амри, Иниго Мартинес, Ан Носир, Анжело, Саму Коста, Ал Ҳайбари, Жоау Феликс, Садио Мане ва Криштиану Роналду каби номлар ўйинни ўз фойдасига буриш учун тинимсиз ҳужум қилди;

  • Мураббийнинг олтин алмашуви: 70-дақиқада Ан Носир ўрнига майдонга туширилган Ал Ҳамдан мураббий ишончини атиги икки дақиқа ичида оқлади;

  • 72-дақиқадаги нажот голи: Захирадан майдонга тушган заҳоти фаоллик кўрсатган Ал Ҳамдан 72-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, мувозанатни тиклади — 1:1.

Турнир жадвалидаги пасайиш: «Ан Наср» 3-ўринга тушиб кетди

Ушбу очко йўқотиш жамоанинг чемпионлик амбицияларига жиддий зарба берди:

  • 16 очко ва 3-поғона: Ушбу дурангдан сўнг «Ан Наср» очколари сонини 16 тага етказди, бироқ рақобатчиларнинг муваффақиятли ўйинлари туфайли Риёд клуби турнир жадвалида 3-ўринга пастлади;

  • «Ал Ҳалиж» учун қадрли очко: Ўз майдонида гранддан очко тортиб олган «Ал Ҳалиж» ҳисобидаги очколарини 5 тага етказиб, 12-ўринга кўтарилиб олди;

  • олдиндаги оғир синовлар: Криштиану Роналду ва унинг жамоадошлари ўз позицияларини тиклаш учун кейинги турларда фақат ғалаба учун майдонга чиқиши талаб этилади.

Саудия Про-лигасида кутилмаган натижалар ва сенсациялар давом этмоқда. Аутсайдерлар ҳам энди юлдузли клубларга қарши ҳеч қандай қўрқувсиз курашишини ушбу ўйин яққол исботлади.

Сизнингча, Криштиану Роналду ва Жоау Феликс бошчилигидаги «Ан Наср»нинг аутсайдерга очко бой беришига нима сабаб бўлди — чарчоқми ёки рақибни писанд қилмаслик? Бу мавсумда жамоа Саудия Про-лигаси чемпиони бўла оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу сенсацион хабар таҳлилини барча мухлисларга улашинг!

Аль НасрАль ХилалКриштиану РоналдуСаудия Про‑лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!«Каляри» сафарда «Аталанта»ни таслим этди — А Сериянинг 4-турида кутилмаган сенсация!Бугун, 06:31Артетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозондиАртетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 06:09Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиКилиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 03:54Жаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиЖаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиБугун, 01:03«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолдиБугун, 00:57Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБеҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?