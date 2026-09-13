Роналду жамоаси аутсайдерга қарши шокка тушди: «Ан Наср» кутилмаган дуранг қайд этди
Саудия Про-лигасининг 7-тури футбол мухлислари учун чинакан сенсация ва кутилмаган натижани тақдим этди. Юлдузларга бой таркиби билан барчани ҳайратда қолдириб келаётган Риёднинг «Ан Наср» клуби сафарда турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган «Ал Ҳалиж» меҳмони бўлди. Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоау Феликс ва Иниго Мартинес каби жаҳон юлдузлари ҳаракат қилган меҳмонлар майдонда яққол фаворит сифатида иш бошлаган бўлса-да, баҳс кутилмаганда 1:1 ҳисобидаги муросасиз дуранг билан якунланди.
Биринчи бўлим сўнггида ўтказиб юборилган гол «Ан Наср»ни оғир аҳволга солган бўлса, захирадан майдонга тушган ҳужумчи жамоани мағлубиятдан қутқариб қолди. Ушбу очко йўқотиш Штефано Пиоли (ёки мураббийлар штаби) жамоасини турнир жадвалида 3-ўринга тушириб юборди. Хўш, юлдузли таркибга эга «Ан Наср» аутсайдерни нега мағлуб эта олмади, захирадан тушиб ҳал қилувчи голни урган қаҳрамон ким ва Саудия чемпионатидаги пешқадамлик пойгасида қандай ўзгаришлар юз берди?
Биринчи бўлим сенсацияси: Маскареллнинг шов-шувли голи
«Ал Ҳалиж» ўз майдонида юлдузли рақибдан ҳайиқмасдан, мустаҳкам ва интизомли ўйин намойиш этди:
Рақибнинг тиниб-тинчимас босими: Мезбонлар ҳимояда зич ўйнаб, «Ан Наср»нинг қимматбаҳо ҳужум чизиғига эркинлик бермади;
45+1-дақиқадаги шок: Биринчи бўлимнинг асосий вақти тугаб, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқада Маскарелл чаққонлик кўрсатиб, мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:0);
Танаффусдаги тушкунлик: Жҳон юлдузлари жамланган Риёд клуби танаффусга кутилмаганда мағлуб ҳолатда йўл олди ва мухлислар орасида ҳафсалапирлик бошланди.
«Ан Наср»нинг юлдузли таркиби ва Ал Ҳамданнинг 2 дақиқалик «жокер»лиги
Иккинчи бўлимда вазиятни ўнглаш учун масъуллар кескин ўзгаришларга қўл урди:
Суперюлдузлар майдонда: Бенто, Бушал, Ал Амри, Иниго Мартинес, Ан Носир, Анжело, Саму Коста, Ал Ҳайбари, Жоау Феликс, Садио Мане ва Криштиану Роналду каби номлар ўйинни ўз фойдасига буриш учун тинимсиз ҳужум қилди;
Мураббийнинг олтин алмашуви: 70-дақиқада Ан Носир ўрнига майдонга туширилган Ал Ҳамдан мураббий ишончини атиги икки дақиқа ичида оқлади;
72-дақиқадаги нажот голи: Захирадан майдонга тушган заҳоти фаоллик кўрсатган Ал Ҳамдан 72-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, мувозанатни тиклади — 1:1.
Турнир жадвалидаги пасайиш: «Ан Наср» 3-ўринга тушиб кетди
Ушбу очко йўқотиш жамоанинг чемпионлик амбицияларига жиддий зарба берди:
16 очко ва 3-поғона: Ушбу дурангдан сўнг «Ан Наср» очколари сонини 16 тага етказди, бироқ рақобатчиларнинг муваффақиятли ўйинлари туфайли Риёд клуби турнир жадвалида 3-ўринга пастлади;
«Ал Ҳалиж» учун қадрли очко: Ўз майдонида гранддан очко тортиб олган «Ал Ҳалиж» ҳисобидаги очколарини 5 тага етказиб, 12-ўринга кўтарилиб олди;
олдиндаги оғир синовлар: Криштиану Роналду ва унинг жамоадошлари ўз позицияларини тиклаш учун кейинги турларда фақат ғалаба учун майдонга чиқиши талаб этилади.
Саудия Про-лигасида кутилмаган натижалар ва сенсациялар давом этмоқда. Аутсайдерлар ҳам энди юлдузли клубларга қарши ҳеч қандай қўрқувсиз курашишини ушбу ўйин яққол исботлади.
Сизнингча, Криштиану Роналду ва Жоау Феликс бошчилигидаги «Ан Наср»нинг аутсайдерга очко бой беришига нима сабаб бўлди — чарчоқми ёки рақибни писанд қилмаслик? Бу мавсумда жамоа Саудия Про-лигаси чемпиони бўла оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу сенсацион хабар таҳлилини барча мухлисларга улашинг!
…