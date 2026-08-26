«Реал» — «Реал Сосьедад» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди!

·4·Спорт
«Реал» — «Реал Сосьедад» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди!

Испания Ла Лигасининг 1-туридан қолдирилган марказий учрашувлардан бирида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида Сан-Себастьяннинг «Реал Сосьедад» жамоасини қабул қилади.

Мадриддаги муҳташам «Сантьяго Бернабеу» стадионида бўлиб ўтадиган мазкур қизиқарли ва шиддатли тўқнашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт олади.

Жамоаларнинг ҳозирги ҳолати ва сўнгги натижалари

Мавсум бошидаги очколар пойгасида ҳар икки клуб турлича натижалар намойиш этди:

  • «Реал Мадрид» ишончи: «Қироллик клуби» 2-тур доирасида сафарда Каталониянинг «Эспаньол» жамоасини 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратиб, муҳим уч очкони қўлга киритган ҳолда ушбу баҳсга юқори кайфиятда етиб келди;

  • «Реал Сосьедад»нинг оқсоқланиши: Басклар эса ўз майдонида «Бетис» клубига 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди ва Мадрид сафарида йўқотилган очколар ўрнини тўлдиришга ҳаракат қилади.

Жулдузли таркиблар: «Бернабеу»даги кучлар нисбати

Ҳар иккала жамоа мураббийлар штаби баҳсни асосий ва энг кучли таркиб билан бошлашга қарор қилди:

«Реал Мадрид» асосий таркиби:

  • Тибо Куртуа, Иброҳима Конате, Дин Ҳейсен, Дензел Думфрис, Альваро Каррерас, Бернарду Силва, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Жуд Беллингҳэм, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.

«Реал Сосьедад» асосий таркиби:

  • Алекс Ремиро, Хон Арамбуру, Хон Бейтиа, Хон Мартин, Серхи Гомес, Янхель Эррера, Беньят Туррьентес, Такефуса Кубо, Лука Сучич, Очиенг, Микель Оярсабаль.

Мадридликларнинг даҳшатли ҳужум триоси — Мбаппе, Винисиус ва Беллингҳэм дуэти «Сосьедад» ҳимояси учун ҳақиқий синов бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Навоийда сенсация: «Қизилқум» «Насаф»ни кичик ҳисобда мағлуб этди!Бугун, 21:59Яроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиЯроқлилик муддати тугадими? Собиқ чемпион Усикнинг ҳозирги ҳолатини танқид қилдиБугун, 21:57Инсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиИнсоният рекорди қулади: Робот 100 метрга 9,32 сонияда етиб, Усэйн Болтни ортда қолдирдиБугун, 21:24«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!«Навбаҳор» сафарда «Машъал»ни ишончли енгиб, кучли учликка кирди!Бугун, 21:11«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!«Темирйўлчилар» бенефиси: «Локомотив» «Бунёдкор» дарвозасига 4 та гол урди!Бугун, 21:10Ҳисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиҲисоб-китоб: Мераб Двалишвили Пётр Янга қарши трилогия олдидан очиқ гапирдиБугун, 20:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)