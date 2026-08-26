«Реал» — «Реал Сосьедад» баҳси учун асосий таркиблар эълон қилинди!
Испания Ла Лигасининг 1-туридан қолдирилган марказий учрашувлардан бирида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдонида Сан-Себастьяннинг «Реал Сосьедад» жамоасини қабул қилади.
Мадриддаги муҳташам «Сантьяго Бернабеу» стадионида бўлиб ўтадиган мазкур қизиқарли ва шиддатли тўқнашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт олади.
Жамоаларнинг ҳозирги ҳолати ва сўнгги натижалари
Мавсум бошидаги очколар пойгасида ҳар икки клуб турлича натижалар намойиш этди:
«Реал Мадрид» ишончи: «Қироллик клуби» 2-тур доирасида сафарда Каталониянинг «Эспаньол» жамоасини 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратиб, муҳим уч очкони қўлга киритган ҳолда ушбу баҳсга юқори кайфиятда етиб келди;
«Реал Сосьедад»нинг оқсоқланиши: Басклар эса ўз майдонида «Бетис» клубига 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди ва Мадрид сафарида йўқотилган очколар ўрнини тўлдиришга ҳаракат қилади.
Жулдузли таркиблар: «Бернабеу»даги кучлар нисбати
Ҳар иккала жамоа мураббийлар штаби баҳсни асосий ва энг кучли таркиб билан бошлашга қарор қилди:
«Реал Мадрид» асосий таркиби:
Тибо Куртуа, Иброҳима Конате, Дин Ҳейсен, Дензел Думфрис, Альваро Каррерас, Бернарду Силва, Федерико Вальверде, Арда Гюлер, Жуд Беллингҳэм, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.
«Реал Сосьедад» асосий таркиби:
Алекс Ремиро, Хон Арамбуру, Хон Бейтиа, Хон Мартин, Серхи Гомес, Янхель Эррера, Беньят Туррьентес, Такефуса Кубо, Лука Сучич, Очиенг, Микель Оярсабаль.
Мадридликларнинг даҳшатли ҳужум триоси — Мбаппе, Винисиус ва Беллингҳэм дуэти «Сосьедад» ҳимояси учун ҳақиқий синов бўлиши кутилмоқда.
…