Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирди
Ёзги трансфер мавсумининг сўнгги кунида Англия футболида кутилмаган воқеа юз берди. талкСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Юнайтед жамоаси ўзининг ашаддий рақиби Манчестер Сити сафида тўп сураётган ҳимоячи Раян Аит-Ноурини ўз сафига қўшиб олиш учун расмий сўров юборган. Мазкур қадам жамоанинг ҳимоя чизиғини кучайтириш йўлидаги сўнгги уринишларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Манчестер шаҳрининг икки гранди ўртасида футболчи трансферини амалга ошириш тарихи жуда камёб ҳолат саналади. Бироқ, жазоириник футболчининг Манчестер Сити сафида етарлича ўйин амалиётига эга бўлмагани Олд Траффорд клуби учун имконият эшигини очди. Жамоа бош мураббийи Майкл Каррик трансфер ойнаси ёпилишига қадар чап қанот ҳимоясидаги муаммоларни бартараф этишни мақсад қилган.
Трансфер музокараларидаги қийинчиликларҲозирги босқичда томонлар ўртасидаги музокаралар қандай якунланиши номаълумлигича қолмоқда. Манчестер Сити манбаларининг таъкидлашича, амалдаги чемпионлар ўз футболчисини рақибига сотиш ниятида эмас ва трансфер амалга ошиш эҳтимолини паст баҳоламоқда. Шунга қарамай, қизиллар сўнгги дақиқаларда ҳам музокараларни давом эттиришга ҳаракат қилмоқда.
Манчестер Юнайтед ёз давомида мутахассис чап қанот ҳимоячисини қидириб, Европанинг бир нечта таниқли номларига эътибор қаратган эди. Жумладан, Нюкасл Юнайтед вакили Люис Холл билан ҳам музокаралар олиб борилган, бироқ томонлар келишувга эриша олмаганди. Натижада клуб эътиборини шаҳар рақиби сафидаги захирада қолиб кетган футболчига қаратди.
Раян Аит-Ноури фаолиятидаги бурилиш нуқтаси25 ёшли ҳимоячи ўтган ёзда 32 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Сити сафига келиб қўшилган эди. Бироқ унинг жамоадаги фаолияти кутилганидек силлиқ кечмади. Мавсум бошидаги тўпиғидан олган жароҳати ва Африка Миллатлар кубогида ўз мамлакати шарафини ҳимоя қилгани унинг асосий таркибдаги ўрнини йўқотишига сабаб бўлди.
Агар ушбу кутилмаган трансфер амалга ошса, бу Раян Аит-Ноури учун турғунлашиб қолган фаолиятини қайта бошлаш ва янги босқичга олиб чиқиш учун улкан имконият бўлади. Ҳозирча эса барча эътибор трансфер ойнасининг сўнгги соатларида қилинадиган расмий қарорларга қаратилган.
…