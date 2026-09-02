Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирди

·7·Спорт
Манчестер Юнайтед трансфер ойнаси ёпилишида Раян Аит-Ноурига қизиқиш билдирди

Ёзги трансфер мавсумининг сўнгги кунида Англия футболида кутилмаган воқеа юз берди. талкСПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Юнайтед жамоаси ўзининг ашаддий рақиби Манчестер Сити сафида тўп сураётган ҳимоячи Раян Аит-Ноурини ўз сафига қўшиб олиш учун расмий сўров юборган. Мазкур қадам жамоанинг ҳимоя чизиғини кучайтириш йўлидаги сўнгги уринишларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Манчестер шаҳрининг икки гранди ўртасида футболчи трансферини амалга ошириш тарихи жуда камёб ҳолат саналади. Бироқ, жазоириник футболчининг Манчестер Сити сафида етарлича ўйин амалиётига эга бўлмагани Олд Траффорд клуби учун имконият эшигини очди. Жамоа бош мураббийи Майкл Каррик трансфер ойнаси ёпилишига қадар чап қанот ҳимоясидаги муаммоларни бартараф этишни мақсад қилган.

Трансфер музокараларидаги қийинчиликлар

Ҳозирги босқичда томонлар ўртасидаги музокаралар қандай якунланиши номаълумлигича қолмоқда. Манчестер Сити манбаларининг таъкидлашича, амалдаги чемпионлар ўз футболчисини рақибига сотиш ниятида эмас ва трансфер амалга ошиш эҳтимолини паст баҳоламоқда. Шунга қарамай, қизиллар сўнгги дақиқаларда ҳам музокараларни давом эттиришга ҳаракат қилмоқда.

Манчестер Юнайтед ёз давомида мутахассис чап қанот ҳимоячисини қидириб, Европанинг бир нечта таниқли номларига эътибор қаратган эди. Жумладан, Нюкасл Юнайтед вакили Люис Холл билан ҳам музокаралар олиб борилган, бироқ томонлар келишувга эриша олмаганди. Натижада клуб эътиборини шаҳар рақиби сафидаги захирада қолиб кетган футболчига қаратди.

Раян Аит-Ноури фаолиятидаги бурилиш нуқтаси

25 ёшли ҳимоячи ўтган ёзда 32 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Сити сафига келиб қўшилган эди. Бироқ унинг жамоадаги фаолияти кутилганидек силлиқ кечмади. Мавсум бошидаги тўпиғидан олган жароҳати ва Африка Миллатлар кубогида ўз мамлакати шарафини ҳимоя қилгани унинг асосий таркибдаги ўрнини йўқотишига сабаб бўлди.

Агар ушбу кутилмаган трансфер амалга ошса, бу Раян Аит-Ноури учун турғунлашиб қолган фаолиятини қайта бошлаш ва янги босқичга олиб чиқиш учун улкан имконият бўлади. Ҳозирча эса барча эътибор трансфер ойнасининг сўнгги соатларида қилинадиган расмий қарорларга қаратилган.

Манчестер ЮнайтедМанчестер СитиРаян Аит-НоуриТрансферларAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиОливейра нега жангдан бош тортди? Царукян Руффига қарши баҳс сирларини ошкор қилдиБугун, 00:03Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Нокаутдан кейинги илк қарор: Мозес Итаума Филип Хргович билан яна жанг қиладими?Кеча, 23:58Усик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиУсик Хрговичнинг сенсацион ғалабаси ва Итауманинг нокаути ҳақида гапирдиКеча, 23:27«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?«Эль Класико» санаси маълум: «Барса» ва «Реал» қачон ўйнайди?Кеча, 23:23Богдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиБогдан Гуськов Умар Нурмагомедовнинг нокаути ҳақида гапирдиКеча, 23:21Умар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиУмар Нурмагомедов қайси хатоси сабаб нокаут бўлди? Афсонавий мураббий асл сабабни айтдиКеча, 22:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)