Килиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирди

·57·Спорт
Килиан Мбаппе "диктатор" мемига муносабат билдирди

Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппе ўзини ҳарбий диктатор қилиб кўрсатувчи машҳур интернет мемига нисбатан илк бор ўз муносабатини билдирди. Франциялик ҳужумчи интернетда тарқалган бу каби ҳазиллар жамиятда тарихий ва сиёсий онг етишмаётганидан далолат беришини таъкидлаб, мазкур ҳолатдан хавотирда эканини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЛЪEқуипе нашри хабар қилишича, сўнгги ойларда ижтимоий тармоқларда 27 ёшли футболчини тўлиқ ҳарбий унвонда тасвирловчи қизиқ ва мунозарали суратлар кенг тарқалиб кетган эди. Ушбу мемлар футбол жамоатчилиги эътиборини тортиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Футболчининг фикрича, бу каби тасвирлар қисман кулгили туюлса-да, аслида чуқур хавотирли жиҳатларга эга.

Мазкур мемларнинг келиб чиқиши турлича талқин қилинмоқда. Айрим интернет фойдаланувчилари буни 2024-йилда футболчининг ўз исми кабоб дўконидаги таом номидан ноқонуний фойдаланилгани учун судга мурожаат қилгани билан боғласа, бошқалар унинг PSJдаги таъсири ва Реал Мадрид сафидаги мавқеи билан изоҳламоқда. Шунга қарамай, Мбаппе бундай қиёслашларни асло ўринли деб ҳисобламайди.

Футболчининг танқидий фикрлари

Килиан Мбаппе бу вазиятнинг икки томонлама эканини алоҳида таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, айримлар буни шунчаки ҳазил сифатида қабул қилиши қисман кулгили, бироқ тарихда миллионлаб одамларнинг қисматига зиён етказган шахслар билан қиёсланиш мутлақо кулгили эмас.

"Одамлар буни енгил-элпи ҳазил деб ўйлашади, лекин бу жамиятда сиёсий ва инсоний онг етишмаётганини кўрсатади. Мен ҳаётим давомида ҳеч қачон бундай қабиҳ ишларни қилмаганман", — дейди ҳужумчи ўз интервюсида.

Жамоадаги лақаб ва унинг келиб чиқиши

Шунингдек, футболчи Франция терма жамоаси сафида унга берилган махсус лақабга ҳам тўхталиб ўтди. Маълум бўлишича, терма жамоадаги жамдоши Усмон Дембеле Килианни собиқ Конго президенти Мобуту Сеске Секо шарафига "Мобуту" деб атай бошлаган.

Маълумот учун, Мобуту Сеске Секо 1965–1997-йилларда мазкур мамлакатни бошқарган ва унинг даври тарихда ўта зиддиятли сиёсий воқеаларга бой бўлган. Терма жамоадаги бундай ҳазиломуз лақаб ва ижтимоий тармоқлардаги мемлар юлдуз ҳужумчининг жамоатчилик орасидаги муҳокамалар марказида қолишига сабаб бўлмоқда.

Килиан МбаппеРеал МадридФутболИнтернет мемлариЛЪEқуипе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиЖозе Моуринью Винисиус ва Мбаппе юлдузларини ҳимоя қилдиБугун, 12:15Франко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиФранко Мастантуоно Лионель Месси рекордини янгиладиБугун, 11:51Хаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиХаби Алонсо Жоау Педрони Эрлинг Холанд даражасига қўйдиБугун, 10:52Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?Бугун, 06:46«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилдиБугун, 06:36«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубльБугун, 06:30
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябр куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди