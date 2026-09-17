Xiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилди

·13·Техно
Xiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi компанияси 60 дан ортиқ мобил қурилмалар учун HyperOS 4 операцион тизимини босқичма-босқич тақдим этиш графигини эълон қилди.
  • Ушбу янгиланиш 2026-йил 15-октябрдан бошланиб, 30-ноябргача давом этади, бунда турли моделлар тўрт тўлқинда янгиланади.
  • Янги тизим фойдаланувчиларга такомиллаштирилган интерфейс ва кенгайтирилган имкониятларни тақдим этиб, қурилма ишлаш тезлиги ва хавфсизлигини оширади.

Xiaomi корпорацияси ўзининг энг сўнгги операцион тизими — HyperOS 4 дастурий таъминотини қабул қилувчи смартфонлар рўйхати ҳамда унинг расмий тарқатиш графигини эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги тизим жами 60 дан ортиқ Xiaomi ва Redmi брендига тегишли мобил қурилмалар учун босқичма-босқич тақдим этилади. Мазкур янгиланиш фойдаланувчиларга янада такомиллаштирилган интерфейс ҳамда кенгайтирилган имкониятларни тақдим этиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, HyperOS 4 дастурий таъминотини жорий этиш жараёни 2026-йилнинг 15-октябридан бошлаб расман йўлга қўйилади. Янгиланишлар оқими бир неча ой давом этиши ва босқичма-босқич амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, бу техник барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.

Янгиланиш тўлқинлари ва муддатлари

Компания тақдим этган расмий жадвалга кўра, дастурий таъминотни тарқатиш бир неча босқичга бўлинган:

  • Биринчи тўлқин (15-октябрь 2026-йил): Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Леика Эдитион, Redmi K90 Pro Max ва Redmi K90 Pro Max Чампион Эдитион моделлари.
  • Иккинчи тўлқин (энг кеч 31-октябрь 2026-йилгача): Ушбу босқичда қатор флагман ва оммабоп қурилмалар янгиланишни қабул қилади.
  • Учинчи тўлқин (энг кеч 15-ноябрь 2026-йилгача): Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Дуал Сателлите Эдитион, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Чампион Эдитион, шунингдек Redmi Турбо 4 Pro ва махсус Redmi Турбо 4 Pro Гарри Поттер Эдитион версиялари.
  • Тўртинчи тўлқин (энг кеч 30-ноябрь 2026-йилгача): Қолган қўллаб-қувватланадиган қурилмалар учун босқичма-босқич тақдим этиш якунланади.
Смартфонлар бозорида етакчи ўринларни эгаллаб келаётган ушбу бренднинг янги операцион тизимига ўтиши фойдаланувчилар учун қурилманинг ишлаш тезлиги ва хавфсизлигини оширади. Дастурий таъминотнинг босқичма-босқич тарқатилиши серверларга тушадиган юкламани камайтириб, хатоликларнинг олдини олишга ёрдам беради.

XiaomiHyperOSRedmiСмартфонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатдиApple Европа Иттифоқида шаффофлик сўровлари қоидаларини юмшатдиБугун, 21:24Huawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани кучли камера ва линзага эга бўладиБугун, 20:57Samsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаSamsung Galaxy S27 флагманлари учун йирик камера янгиланишини ҳозирламоқдаБугун, 20:25Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиOppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиБугун, 19:24Huawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиHuawei Nvidia билан рақобат учун янги сунъий интеллект чипини муддатидан олдин тақдим этадиБугун, 19:22Samsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаSamsung сунъий интеллект туфайли DDR5 хотира ишлаб чиқаришни ташқи шерикларга ўтказмоқдаБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади