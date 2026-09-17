Xiaomi компанияси HyperOS 4 янгиланиши графигини эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi компанияси 60 дан ортиқ мобил қурилмалар учун HyperOS 4 операцион тизимини босқичма-босқич тақдим этиш графигини эълон қилди.
- Ушбу янгиланиш 2026-йил 15-октябрдан бошланиб, 30-ноябргача давом этади, бунда турли моделлар тўрт тўлқинда янгиланади.
- Янги тизим фойдаланувчиларга такомиллаштирилган интерфейс ва кенгайтирилган имкониятларни тақдим этиб, қурилма ишлаш тезлиги ва хавфсизлигини оширади.
Xiaomi корпорацияси ўзининг энг сўнгги операцион тизими — HyperOS 4 дастурий таъминотини қабул қилувчи смартфонлар рўйхати ҳамда унинг расмий тарқатиш графигини эълон қилди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги тизим жами 60 дан ортиқ Xiaomi ва Redmi брендига тегишли мобил қурилмалар учун босқичма-босқич тақдим этилади. Мазкур янгиланиш фойдаланувчиларга янада такомиллаштирилган интерфейс ҳамда кенгайтирилган имкониятларни тақдим этиши билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, HyperOS 4 дастурий таъминотини жорий этиш жараёни 2026-йилнинг 15-октябридан бошлаб расман йўлга қўйилади. Янгиланишлар оқими бир неча ой давом этиши ва босқичма-босқич амалга оширилиши режалаштирилган бўлиб, бу техник барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.
Янгиланиш тўлқинлари ва муддатлариКомпания тақдим этган расмий жадвалга кўра, дастурий таъминотни тарқатиш бир неча босқичга бўлинган:
- Биринчи тўлқин (15-октябрь 2026-йил): Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Леика Эдитион, Redmi K90 Pro Max ва Redmi K90 Pro Max Чампион Эдитион моделлари.
- Иккинчи тўлқин (энг кеч 31-октябрь 2026-йилгача): Ушбу босқичда қатор флагман ва оммабоп қурилмалар янгиланишни қабул қилади.
- Учинчи тўлқин (энг кеч 15-ноябрь 2026-йилгача): Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Дуал Сателлите Эдитион, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Pro Чампион Эдитион, шунингдек Redmi Турбо 4 Pro ва махсус Redmi Турбо 4 Pro Гарри Поттер Эдитион версиялари.
- Тўртинчи тўлқин (энг кеч 30-ноябрь 2026-йилгача): Қолган қўллаб-қувватланадиган қурилмалар учун босқичма-босқич тақдим этиш якунланади.
Изоҳлар 0
…