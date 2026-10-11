Элдор Шомуродов Осимҳен ва Салоҳ билан пойгада имкониятни бой бердими?

·63·Спорт
Элдор Шомуродов Осимҳен ва Салоҳ билан пойгада имкониятни бой бердими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 7-турида «Истанбул Башакшеҳир» сафарда «Коняспор» билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади, Элдор Шомуродов тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилиб, 6,5 балл билан баҳоланди.
  • Ушбу турда Муҳаммад Салоҳ ва Гифт Орбан ҳам гол ура олмагани каби, олтита гол билан таъқиб қилиб келаётган Элдор Шомуродов, Виктор Осимҳен ва Ведат Мурики ҳам пешқадамларга етиб олиш имкониятини бой берди.

Туркия Суперлигасининг 7-туридан ўрин олган баҳсда «Истанбул Башакшеҳир» сафарда «Коньяспор» меҳмони бўлди. Муросасиз кечган учрашувда дарвозаларга тўп киритилмади ва ўйин 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

Машҳур статистик портал Flashscore ушбу беллашув иштирокчилари, жумладан, ўзбекистонлик легионерлар Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаевнинг ҳаракатларига баҳо берди.

Ўзбекистонлик футболчиларнинг кўрсаткичлари: Ким қандай баҳо олди?

«Истанбул Башакшеҳир» сафидаги ҳамюртларимизнинг ушбу турдаги иштироки турлича кечди:

  • Элдор Шомуродовга 6,5 балл: Ўзбекистон миллий жамоаси сардори асосий таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди. Flashscore портали голсиз якунланган ўйинда ҳужумчининг фойдали ҳаракатларини 6,5 балл билан баҳолади;

  • Файзуллаевга балл қўйилмади: Яна бир истеъдодли футболчимиз Аббосбек Файзуллаев 80-дақиқада Бертуғ Ўзгюр ўрнига захирадан майдонга туширилди. Унга берилган вақт кам бўлгани боис, портал футболчига рейтинг бали белгиламади;

  • Ўйиннинг энг яхшиси: Баҳснинг энг юқори баҳосига дарвозасини дахлсиз сақлаб қолган «Башакшеҳир» посбони Муҳаммад Шенгезер лойиқ кўрилди (7,3 балл). Клубларнинг ўртача баҳоси бўйича меҳмонлар бироз устунлик қилди (6,4 га қарши 6,2 балл).

Тўпурарлар пойгасидаги сукунат: Ҳеч ким гол ура олмади

Суперлиганинг ўтган мавсуми тўпурари бўлган Элдор Шомуродов янги мавсумда ҳам ўз унвонини муносиб ҳимоя қилмоқда. Бироқ 7-тур тўпурарлар баҳсида аномал ҳолат билан ёдда қолди:

  • Пешқадамларнинг тўхташи: Жами 7 тадан гол билан карвонбошилик қилаётган Муҳаммад Салоҳ ҳамда Гифт Орбан майдонни голсиз тарк этиб, ҳисобларини ошира олмади;

  • Шомуродов ва таъқибчиларнинг имконияти: Олтитадан тўп билан уларни таъқиб қилиб келаётган учлик — Элдор Шомуродов, Виктор Осимҳен ҳамда Ведат Мурики ҳам бу турда рақиб дарвозасини ишғол эта олмади ва пешқадамларга етиб олиш имкониятини қўлдан чиқарди.

Шомуродовнинг мавсумдаги сермаҳсуллиги

Жорий мавсум бошидан буён юксак спорт формасини намойиш этаётган Шомуродовнинг ҳисобида аллақачон 6 та муҳим гол мавжуд:

  • Бир мартадан гол урилган жамоалар: «Кожаэлиспор», «Трабзонспор», «Касимпаша» ва амалдаги чемпион «Галатасарой»;

  • Дубль қайд этилган баҳс: «Генчлербирлиги» клубига қарши учрашув.

«Коньяспор» билан қайд этилган дуранг ва пешқадамларнинг гол ура олмагани Туркия чемпионатидаги олтин бутса учун кураш янги турларда янада қизғин давом этишини кўрсатмоқда.

Элдор ШомуродовИстанбул БашакшеҳирКоньяспорТуркия Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!2 октябр 14:46Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?20 сентябр 18:486 ўйинда 6 та гол! Нури Шаҳин Элдор Шомуродовнинг сермаҳсуллиги сирини очди6 ўйинда 6 та гол! Нури Шаҳин Элдор Шомуродовнинг сермаҳсуллиги сирини очди3 октябр 09:34Шомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этдиШомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этди20 сентябр 00:42Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиШомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилди14 сентябр 06:03«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди19 сентябр 21:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди