Элдор Шомуродов Осимҳен ва Салоҳ билан пойгада имкониятни бой бердими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 7-турида «Истанбул Башакшеҳир» сафарда «Коняспор» билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнади, Элдор Шомуродов тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилиб, 6,5 балл билан баҳоланди.
- Ушбу турда Муҳаммад Салоҳ ва Гифт Орбан ҳам гол ура олмагани каби, олтита гол билан таъқиб қилиб келаётган Элдор Шомуродов, Виктор Осимҳен ва Ведат Мурики ҳам пешқадамларга етиб олиш имкониятини бой берди.
Туркия Суперлигасининг 7-туридан ўрин олган баҳсда «Истанбул Башакшеҳир» сафарда «Коньяспор» меҳмони бўлди. Муросасиз кечган учрашувда дарвозаларга тўп киритилмади ва ўйин 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Машҳур статистик портал Flashscore ушбу беллашув иштирокчилари, жумладан, ўзбекистонлик легионерлар Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаевнинг ҳаракатларига баҳо берди.
Ўзбекистонлик футболчиларнинг кўрсаткичлари: Ким қандай баҳо олди?
«Истанбул Башакшеҳир» сафидаги ҳамюртларимизнинг ушбу турдаги иштироки турлича кечди:
Элдор Шомуродовга 6,5 балл: Ўзбекистон миллий жамоаси сардори асосий таркибда майдонга тушиб, тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди. Flashscore портали голсиз якунланган ўйинда ҳужумчининг фойдали ҳаракатларини 6,5 балл билан баҳолади;
Файзуллаевга балл қўйилмади: Яна бир истеъдодли футболчимиз Аббосбек Файзуллаев 80-дақиқада Бертуғ Ўзгюр ўрнига захирадан майдонга туширилди. Унга берилган вақт кам бўлгани боис, портал футболчига рейтинг бали белгиламади;
Ўйиннинг энг яхшиси: Баҳснинг энг юқори баҳосига дарвозасини дахлсиз сақлаб қолган «Башакшеҳир» посбони Муҳаммад Шенгезер лойиқ кўрилди (7,3 балл). Клубларнинг ўртача баҳоси бўйича меҳмонлар бироз устунлик қилди (6,4 га қарши 6,2 балл).
Тўпурарлар пойгасидаги сукунат: Ҳеч ким гол ура олмади
Суперлиганинг ўтган мавсуми тўпурари бўлган Элдор Шомуродов янги мавсумда ҳам ўз унвонини муносиб ҳимоя қилмоқда. Бироқ 7-тур тўпурарлар баҳсида аномал ҳолат билан ёдда қолди:
Пешқадамларнинг тўхташи: Жами 7 тадан гол билан карвонбошилик қилаётган Муҳаммад Салоҳ ҳамда Гифт Орбан майдонни голсиз тарк этиб, ҳисобларини ошира олмади;
Шомуродов ва таъқибчиларнинг имконияти: Олтитадан тўп билан уларни таъқиб қилиб келаётган учлик — Элдор Шомуродов, Виктор Осимҳен ҳамда Ведат Мурики ҳам бу турда рақиб дарвозасини ишғол эта олмади ва пешқадамларга етиб олиш имкониятини қўлдан чиқарди.
Шомуродовнинг мавсумдаги сермаҳсуллиги
Жорий мавсум бошидан буён юксак спорт формасини намойиш этаётган Шомуродовнинг ҳисобида аллақачон 6 та муҳим гол мавжуд:
Бир мартадан гол урилган жамоалар: «Кожаэлиспор», «Трабзонспор», «Касимпаша» ва амалдаги чемпион «Галатасарой»;
Дубль қайд этилган баҳс: «Генчлербирлиги» клубига қарши учрашув.
«Коньяспор» билан қайд этилган дуранг ва пешқадамларнинг гол ура олмагани Туркия чемпионатидаги олтин бутса учун кураш янги турларда янада қизғин давом этишини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…