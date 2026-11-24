Элдор Шомуродовнинг суперголидан кейин Нури Шахин тактик ўзгаришни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Истанбул Башакшеҳир» жамоаси Туркия чемпионатининг 12-турида «Чорум» устидан 4:2 ҳисобида иродавий ғалаба қозонди.
- Учрашувдаги бурилишга Элдор Шомуродовнинг суперголи ва мураббий Нури Шахиннинг танаффусдаги тактик кўрсатмалари сабаб бўлди.
- Шахин ўзбекистонлик футболчининг ҳаракатларини тартибга солиб, жарима майдонидаги футболчилар сонини оширишни талаб қилди.
Элдор Шомуродовнинг «Чорум» дарвозасига урган суперголидан кейин «Башакшеҳир» 0:2 ҳисобидаги ортда қолишни 4:2 ҳисобидаги ғалабага айлантирди. Учрашувдан кейин Истанбул клуби бош мураббийи Нури Шахин ўзбек футболчисининг биринчи бўлимдаги ҳаракатлари, танаффусда берилган кўрсатмалар ва тактик ўзгаришлар ҳақида гапирди.
Туркия чемпионатининг 12-турида «Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида «Чорум»га қарши драматик баҳс ўтказди. Меҳмонлар 68-дақиқада ҳисобни 2:0 га етказган бўлса, орадан ўн дақиқа ўтиб Элдор Шомуродовнинг узоқ масофадан йўллаган суперголидан сўнг учрашув сценарийси кескин ўзгарди.
82-, 86- ва 90+1-дақиқаларда Бертуғ Йилдиримнинг голлари «Башакшеҳир»га 4:2 ҳисобидаги иродавий ғалабани тақдим этди.
Бироқ учрашувдан кейин Нури Шахиннинг билдирган фикрлари, айниқса, Элдор Шомуродовнинг майдондаги вазифасига оид тушунтиришлари эътиборга молик бўлди.
Шомуродовнинг ҳаракатларига танаффусда тузатиш киритилди
Нури Шахин Элдор Шомуродовнинг биринчи бўлимда кўп ҳаракат қилганини, аммо бу сафар унинг ортиқча жой алмаштириши жамоа учун зарур бўлмаганини айтди. Мураббийнинг фикрича, «Башакшеҳир»га жарима майдонида кўпроқ футболчи бўлиши ва қанотлардан узатмаларни кўпайтириш керак эди.
«Шомуродов биринчи бўлимда жуда кўп ҳаракатланди, керагидан ортиқ жой алмаштирди. Одатда, биз унинг айнан мана шундай ҳаракатланишини хоҳлаймиз, аммо бугун бунга ҳожат йўқ эди. Жарима майдонига кўпроқ футболчилар билан киришимиз керак эди.
Бугун бизга қанотлардан кўпроқ тўп узатиш ва жарима майдонини футболчилар билан тўлдириш керак эди. Танаффусда Элдорга ва футболчиларга шуни тушунтирдим», — деди Нури Шахин.
Бу кўрсатма жамоанинг иккинчи бўлимдаги тактик ёндашувини ўзгартиришга хизмат қилди. Шомуродовнинг ҳаракатлари ҳам ҳужумдаги вазифаларни аниқроқ бажариш ва жарима майдонидаги футболчилар сонини оширишга қаратилди.
Бертуғ Йилдиримнинг майдонга тушиши тактик бурилишга айланди
Нури Шахин Бертуғ Йилдирим ва Умут Бозокнинг майдонга тушиши ҳужумдаги вазиятни ўзгартирганини таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, тактик ўзгаришдан кейин жамоа янада аниқ узатмалар ва хавфли вазиятлар ярата бошлаган.
«Бертуғ Йилдиримни Умут Бозок билан бирга майдонга туширганимиздан кейин тактика ўзгарди ва янада аниқроқ узатмалар ва аниқроқ вазиятлар юзага келди. Энди ўйиндан кейин бу қароримиз тўғри бўлганини айтишим мумкин», — деди Шахин.
Мураббийнинг бу қароридан кейин «Башакшеҳир» ҳужумда кескинлашди. Бертуғ Йилдирим қисқа вақт ичида уч марта рақиб дарвозасини ишғол қилиб, учрашувнинг бош қаҳрамонига айланди.
«Бертуғни энг кўп танқид қиладиган инсон менман, уни энг кўп қўллаб-қувватлайдиган ҳам мен»
Нури Шахин Бертуғ Йилдирим ҳақида гапирар экан, футболчининг иқтидорини юқори баҳолади. Мураббий унинг имкониятларидан янада самарали фойдаланиши кераклигини таъкидлаб, танқид ва қўллаб-қувватлаш ўртасидаги мувозанатни ҳам тушунтирди.
«Бертуғни энг кўп танқид қиладиган инсон менман. Шу билан бирга, уни қўллаб-қувватлаш учун энг кўп ҳаракат қиладигани ҳам мен.
Бертуғ буни тушуниши керак. У ўз иқтидоридан имкон қадар самарали фойдаланиши лозим. Афсуски, футболда ҳиссиётларга ўрин йўқ. Мен ҳам ҳиссиётли инсонман, аммо бу ерда ҳиссиётларга берилмаслик керак. Фурсат келганида у бу имкониятдан фойдаланиши шарт», — деди Истанбул клуби бош мураббийи.
Шахиннинг таъкидлашича, Бертуғ Йилдиримнинг жаҳон чемпионатига бора олмагани футболчига руҳий жиҳатдан таъсир кўрсатган. Бу ҳолат нафақат футболчининг ўзи, балки клубдагиларни ҳам хафа қилган.
Жаҳон чемпионатига бора олмаслик Бертуғга таъсир қилди
Нури Шахин Бертуғ Йилдирим билан ўтган мавсумнинг иккинчи қисмида махсус режа тузилганини, асосий мақсад футболчининг жаҳон чемпионатида иштирок этишига ёрдам бериш бўлганини билдирди. Бироқ терма жамоа мураббийининг қарори туфайли бу режа амалга ошмаган.
«Унинг жаҳон чемпионатига бора олмагани унга жуда қаттиқ таъсир қилди. Бу ҳолат бизни ҳам қаттиқ хафа қилди. Аслида, ўтган мавсумнинг иккинчи ярмида у билан боғлиқ режамиз бор эди. Асосий мақсадимиз уни жаҳон чемпионатига юбориш эди. Афсуски, мураббийнинг қарори туфайли у чемпионатга бора олмади.
Бу ҳолат уни бироз руҳан тушириб қўйди. Бундан ташқари, у мавсумни ҳам унчалик яхши бошламади. Бу ҳақда ўзи ҳам ўйлаб кўриши керак.
Бироқ мен унинг иқтидорини яхши биламан. Унинг турли хил кучли жиҳатлари бор. Бертуғ биз учун жуда қадрли футболчи. Умид қиламанки, энди унинг ишлари янада яхши томонга ўзгаради», — дея футболчисини қўллаб-қувватлади Нури Шахин.
«Башакшеҳир»нинг «Чорум»га қарши ғалабаси нафақат ҳисобдаги камбек, балки мураббийнинг танаффусдаги тактик тузатишлари ва футболчиларнинг бу кўрсатмаларни майдонда амалга ошириши билан ҳам эътиборга тушди. Элдор Шомуродовнинг суперголидан бошланган бурилиш, Бертуғ Йилдиримнинг хет-трики билан якунланди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…