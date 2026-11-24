Элдор Шомуродов супергол билан камбекни бошлади: «Башакшеҳир» 0:2 дан 4:2 га қайтди
Элдор Шомуродов Туркия чемпионатида яна бир муҳим голга муаллифлик қилди. Ўзбекистон терма жамоаси капитани «Чорум»га қарши баҳсда узоқ масофадан йўллаган суперзарбаси билан жамоасининг камбекини бошлаб берди. Икки гол фарқи билан ортда бораётган «Истанбул Башакшеҳир» якунда 4:2 ҳисобида иродавий ғалабага эришди.
Туркия чемпионатининг 12-турида «Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида «Чорум»ни қабул қилди. Учрашув мезбонлар учун жуда оғир бошланди. Бироқ Элдор Шомуродовнинг ажойиб голи баҳсдаги вазиятни ўзгартириб, жамоани ғалабага ундаган муҳим омиллардан бири бўлди.
«Башакшеҳир» икки гол фарқи билан ортда қолганига қарамай, учрашувнинг сўнгги қисмида рақибни бутунлай босим остига олди ва бир неча дақиқа ичида натижани ўзгартирди.
«Чорум» икки гол билан устунликни қўлга олди
Учрашувнинг 29-дақиқасида Жезус Рамирес меҳмонлар дарвозасига биринчи голни киритди. «Чорум» шу тариқа ҳисобда олдинга чиқиб, Истанбул клубини қийин вазиятга солиб қўйди.
68-дақиқада Эрмин Махмич яна бир гол киритди. Бу сафар «Башакшеҳир»нинг вазияти янада оғирлашди — мезбонлар 0:2 ҳисобида ортда бораётган эди.
Ушбу вазиятда учрашув тақдири ҳал бўлгандек кўринган бўлса-да, Элдор Шомуродовнинг майдондаги ҳаракатлари ва кейинги ҳужумлар баҳснинг бутун сценарийсини ўзгартирди.
Шомуродовнинг суперголидан кейин «Башакшеҳир» уйғонди
78-дақиқада Элдор Шомуродов узоқ масофадан кучли ва аниқ зарба йўллаб, рақиб дарвозасининг юқори бурчагини ишғол қилди. Ўзбекистонлик футболчининг бу голи нафақат ҳисобни қисқартирди, балки жамоасига камбек учун ишонч ва куч берди.
Шомуродовнинг суперзарбаси «Башакшеҳир» учун бурилиш нуқтасига айланди. Мезбонлар энди ортга чекиниш ўрнига рақиб дарвозасига янада кучли босим ўтказа бошлади.
Голдан кейин ташаббус Истанбул клуби томонига ўтди. Рақиб ҳимоясидаги бўшлиқлардан фойдаланган «Башакшеҳир» тез орада ҳисобни нафақат тенглаштирди, балки ғалабани ҳам қўлга киритди.
Бертуғ Йилдирим хет-трик билан тарихий камбекни якунлади
«Башакшеҳир»нинг захирадан майдонга тушган футболчиси Бертуғ Йилдирим учрашувнинг сўнгги қисмида ҳақиқий қаҳрамонга айланди.
У 82-дақиқада ҳисобни тенглаштирди, 86-дақиқада жамоасини олдинга олиб чиқди. 90+1-дақиқада эса яна бир гол киритиб, хет-трикни расмийлаштирди.
0:2 ҳисобида ортда бораётган «Башакшеҳир» бир неча дақиқа ичида 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Бу Туркия чемпионатининг 12-туридаги энг драматик камбеклардан бири бўлди.
Шомуродовнинг ўйини 7,5 баллга баҳоланди
Статистик таҳлилларга ихтисослашган Flashscore портали Элдор Шомуродовнинг учрашувдаги ҳаракатларини 7,5 баллга баҳолади.
«Башакшеҳир» таркибида энг юқори рейтинг хет-трик муаллифи Бертуғ Йилдиримга берилди. У 9,1 балл билан учрашувнинг энг яхши футболчисига айланди.
Жамоанинг бошқа футболчилари ҳам юқори баҳоларга эга бўлди:
Бертуғ Йилдирим — 9,1
Ивана Брнич — 8,6
Якуб Калужинский — 8,3
Элдор Шомуродов — 7,5
«Башакшеҳир» турнир жадвалида кўтарилди
Ушбу иродавий ғалабадан кейин «Истанбул Башакшеҳир» очколари сонини 20 тага етказиб, Туркия чемпионатида 7-ўринга кўтарилди.
«Чорум» эса 16 очко билан қолди.
Элдор Шомуродов учун бу гол жамоа натижасига таъсир кўрсатган муҳим эпизод бўлди. Ўзбекистон терма жамоаси капитани икки гол фарқи билан ортда қолган жамоасини қайта ўйинга қайтаришда ҳал қилувчи туртки берди. Унинг суперголидан кейин «Башакшеҳир»нинг ғалабага бўлган ишончи янада кучайди ва баҳснинг якуни бутунлай ўзгарди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…