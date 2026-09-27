Элдор Шомуродов ғалаба, янги тактика ва ёшлар ҳақида очиқ гапирди: 4-3-3 схемаси сири
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Элдор Шомуродов Эрон устидан қозонилган ғалабадан сўнг жамоанинг Фарғонага келишидаги кичик форс-мажор ҳолатига қарамай, тикланиш машғулотлари туфайли баҳсга тўлиқ тайёр бўлганини таъкидлади.
- Унинг фикрича, «4-3-3» тактик схемасига мослашишда муаммо йўқ, чунки таркибда интеллектуал ва юқори савияли ижрочилар етарли.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг сардори ва етакчи тўпурари Элдор Шомуродов Эрон устидан қозонилган ёрқин зафардан сўнг журналистлар билан очиқ мулоқотда бўлиб, муҳим масалаларга ойдинлик киритди. Ҳужумчи жамоанинг Фарғонага келиш жараёнида кичик форс-мажор ҳолатига дуч келгани, бироқ тикланиш машғулотлари туфайли жамоа баҳсга тўлиқ тайёр ҳолатда тушганини таъкидлади. Шомуродовнинг фикрича, ҳисоб қандай бўлишидан қатъи назар, Эрондек кучли рақиб устидан қозонилган ғалабанинг ўзи жамоага катта руҳий кўтаринкилик бағишлаган.
Янги «4-3-3» тактик схемасига мослашиш масаласида тўхталар экан, сардор жамоада интеллектуал ва юқори савияли ижрочилар етарли эканини билдирди. Шунингдек, у Эронни енгишнинг бош сири сўнгги йиллардаги кўп сонли тўқнашувлар орқали рақибни мукаммал ўрганиб олингани ҳамда сафимизга қўшилаётган янги авлоднинг салоҳияти билан боғлиқ эканини урғулади. Осиё кубоги олдидан тайёргарлик ва ўз голлари ҳақидаги саволларга эса сардор «омад фақат меҳнат қилганларга кулиб боқиши»ни эслатиб, совуққон ва профессионал муносабат билдирди.
«Форс-мажор ҳолати, “4-3-3” схемаси ва сардор фалсафаси»: Шомуродов интервюсининг 5 та асосий нуқтаси
Миллий терма жамоа етакчисининг чиқишидан энг муҳим расмий фактлар:
Келишдаги форс-мажор ва тикланиш: Терма жамоа йўлда маълум кутилмаган вазиятга дуч келган бўлса-да, тикланиш машғулотлари ўйинга салбий таъсир қолдирмаган;
«4-3-3» схемасида муаммо йўқ: Шомуродов таркибдаги ақлли футболчилар янги тактик услубга бемалол мослаша олаётганини тасдиқлади;
Эронни ютиш сири фош бўлди: Рақиб билан мунтазам тўқнашувлар уларни пухта ўрганишга имкон бергани ва термада янги иқтидорлар ўсиб чиқаётгани таъкидланди;
Ёш футболчиларга юқори баҳо: Таркибга жалб қилинган янги ўйинчилар мураббий томонидан бежиз чақирилмагани ва машғулотларда ўзини кўрсатаётгани эътироф этилди;
Шомуродовнинг муваффақият формуласи: Тўпурар ҳар ўйинда гол уришини тасодиф эмас, балки меҳнат маҳсули сифатида «омад меҳнаткашларга кулиб боқади», дея изоҳлади.
Элдор Шомуродов баёноти: Терма жамоа ҳолати ва стратегик саволларга жавоблар
Сардорнинг интервюсида кўтарилган асосий мавзулар таснифи:
Кўтарилган масалалар ва йўналишлар
Шомуродовнинг фикри ва расмий муносабати
Фарғонага келиш ва жисмоний ҳолат
Бироз форс-мажор бўлди, аммо тикланиш машғулотлари билан нормаллашди
Эронга қарши ўйин ва ҳисобнинг аҳамияти
Стадиондаги муҳит ажойиб бўлди; ҳисоб қандай бўлишидан қатъи назар, муҳими — ғалаба
«4-3-3» тактик схемасига ўтиш
Ҳеч қандай муаммо йўқ, сафимизда мураббийни тушунадиган ақлли ўйинчилар кўп
Эрон устидан ғалабалар серияси омили
Рақиб билан тез-тез тўқнашиш ва таркибдаги ёш футболчиларнинг ўсиши
Таркибга янги чақирилган ёшлар роли
Улар шунчаки чақирилмаган, машғулотларда ўзларини тўлиқ намойиш этишмоқда
Осиё кубоги тайёргарлиги ва вақт омили
Мукаммал жамоа тузишга вақт доим озлик қилади, лекин максимал тайёрланамиз
Шахсий тўпурарлик фалсафаси
«Омад фақат қаттиқ меҳнат қилганларга кулиб боқади»
Футбол экспертизаси: Нега Шомуродовнинг баёноти муҳим стратегик маънога эга?
Спорт таҳлилчилари, футбол экспертлари ва шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Лидерлик руҳияти ва профессионал хотиржамлик»: Элдор Шомуродовнинг форс-мажор ҳолатлари ёки рақиб номига чалғимасдан фақат ғалаба ва меҳнатга урғу бериши жамоа кийиниш хонасидаги муҳит мустаҳкамлигини кўрсатади; бутун жамоа сардорга суяниб ҳаракатланмоқда;
«4-3-3» схемаси ва интеллектуал футбол: Форварднинг «таркибда ақлли футболчилар бор» деган гапи бежиз эмас; замонавий прессинг ва қанот ҳужумлари айнан ўйинчиларнинг майдонни кўриш қобилиятига таянади, Эронга қарши баҳс бунинг амалий исботи бўлди;
Янги авлод интеграцияси: Миллий жамоамизга қўшилаётган янги ёш иқтидорларнинг сардор томонидан илиқ қарши олиниши ва эътироф этилиши авлодлар алмашинуви жараёни оғриқсиз ва муваффақиятли кечаётганини англатади.
Сизнингча, Элдор Шомуродовнинг «омад фақат меҳнат қилганларга кулиб боқади» деган сўзлари унинг термадаги барқарор тўпурарлигининг бош омилими? Янги «4-3-3» схемасида миллий жамоамиз бўлажак Осиё кубогида чемпионликка даъвогарлик қила оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамиз сардорининг ушбу самимий интервюсини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…