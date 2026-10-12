Афсонавий Жон Жонс UFC тарихидаги энг шов-шувли воқелик ҳақида гапирди

·70·Спорт
Афсонавий Жон Жонс UFC тарихидаги энг шов-шувли воқелик ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC собиқ чемпиони Жон Жонс, ўз фаолиятидаги энг оғриқли қарорлардан бири сифатида Оқ уйда ўтган тарихий турнирда иштирок этмаганидан пушаймонлигини билдирди.
  • У ўзининг Стипе Миочич устидан қозонган ғалабасини фаолиятининг чўққиси деб ҳисобласа-да, Оқ уйдаги тадбирни ўтказиб юборгани уни ҳамон қийнаётганини таъкидлади.
  • Жонснинг айтишича, бу унинг албатта иштирок этиши керак бўлган кам сонли турнирлардан бири эди.

Аралаш жанг санъати (ММА) тарихидаги энг буюк жангчилардан бири, UFC собиқ чемпиони Жон Жонс ўз фаолиятидаги энг оғриқли қарорларидан бири ҳақида очиқ тан олди. Афсонавий спортчи ташкилотнинг АҚШ президенти қароргоҳи — Оқ уйда ташкил этилган тарихий турнирида октагонга кўтарилмаганидан қаттиқ пушаймон эканини билдирди.

Red Corner MMA аккаунти X (собиқ Twitter) тармоғида эълон қилган баёнотга кўра, Жонс ўз фаолиятининг чўққиси сифатида Стипе Миочич билан кечган жангини эслаб ўтган бўлса-да, Оқ уйдаги тадбирни ўтказиб юборгани уни ҳамон қийнаётганини таъкидлади.

«Бундан яхшироғини кўрсата олмасдим»: Миочич билан баҳс ва спорт формаси

Жон Жонс оғир вазн дивизионидаги ютуқларини баҳолар экан, афсонавий рақиби устидан қозонган ғалабасига алоҳида тўхталди:

  • Тарихдаги энг буюк оғир вазн эгаси: «Стипе Миочич тарихдаги энг буюк оғир вазн жангчиси деб ҳисобланарди. Мен уни мағлуб этганимда, иккимиз ҳам ёш эмас эдик», — дея хотирлади собиқ чемпион;

  • Фаолиятнинг энг юқори нуқтаси: «Ўша чиқишимдан ҳам яхшироғини кўрсата олишимга ҳақиқатан ишонмайман. Гарчи олдинда Оқ уйдаги турнир турган бўлса ҳам, ўша пайтдаги формам энг юқориси эди».

«Одатда пушаймон бўлмайман, лекин…»: Жонснинг кутилмаган иқрори

Одатда ўз танловлари ва фаолиятига қатъий ишонч билан ёндашадиган Жонс бу сафар ўзининг заиф томонини кўрсатди:

  • Қатнашиш шарт бўлган саҳна: «Бу мен албатта иштирок этишим керак бўлган кам сонли турнирлардан бири эди», — дея таъкидлади у;

  • Бош афсус: «Одатда қабул қилган қарорларимдан афсусланмайман, аммо UFC’нинг Оқ уйдаги турнирида қатнашмаганим ҳаётимдаги энг катта афсусларимдан биридир», — дея сўзини якунлади Жон Жонс.

Оқ уйдаги ноёб спорт шоуси UFC тарихидаги энг нуфузли ва муҳокамали воқеалардан бирига айланган эди. Жон Жонсдек давр юлдузининг ушбу тадбирни тарк этгани нафақат спортчининг ўзи, балки миллионлаб ММА мухлислари учун ҳам катта армон бўлиб қолмоқда.

Жон ЖонсUFCСтипе МиочичММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди16 сентябр 15:52«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!17 сентябр 09:20UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?11 сентябр 09:23Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!11 сентябр 08:00Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»10 сентябр 08:02Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?Ислам Махачев нима учун UFC`нинг учинчи камарини қўлга кирита олмайди?10 сентябр 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди