Афсонавий Жон Жонс UFC тарихидаги энг шов-шувли воқелик ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC собиқ чемпиони Жон Жонс, ўз фаолиятидаги энг оғриқли қарорлардан бири сифатида Оқ уйда ўтган тарихий турнирда иштирок этмаганидан пушаймонлигини билдирди.
- У ўзининг Стипе Миочич устидан қозонган ғалабасини фаолиятининг чўққиси деб ҳисобласа-да, Оқ уйдаги тадбирни ўтказиб юборгани уни ҳамон қийнаётганини таъкидлади.
- Жонснинг айтишича, бу унинг албатта иштирок этиши керак бўлган кам сонли турнирлардан бири эди.
Аралаш жанг санъати (ММА) тарихидаги энг буюк жангчилардан бири, UFC собиқ чемпиони Жон Жонс ўз фаолиятидаги энг оғриқли қарорларидан бири ҳақида очиқ тан олди. Афсонавий спортчи ташкилотнинг АҚШ президенти қароргоҳи — Оқ уйда ташкил этилган тарихий турнирида октагонга кўтарилмаганидан қаттиқ пушаймон эканини билдирди.
Red Corner MMA аккаунти X (собиқ Twitter) тармоғида эълон қилган баёнотга кўра, Жонс ўз фаолиятининг чўққиси сифатида Стипе Миочич билан кечган жангини эслаб ўтган бўлса-да, Оқ уйдаги тадбирни ўтказиб юборгани уни ҳамон қийнаётганини таъкидлади.
«Бундан яхшироғини кўрсата олмасдим»: Миочич билан баҳс ва спорт формаси
Жон Жонс оғир вазн дивизионидаги ютуқларини баҳолар экан, афсонавий рақиби устидан қозонган ғалабасига алоҳида тўхталди:
Тарихдаги энг буюк оғир вазн эгаси: «Стипе Миочич тарихдаги энг буюк оғир вазн жангчиси деб ҳисобланарди. Мен уни мағлуб этганимда, иккимиз ҳам ёш эмас эдик», — дея хотирлади собиқ чемпион;
Фаолиятнинг энг юқори нуқтаси: «Ўша чиқишимдан ҳам яхшироғини кўрсата олишимга ҳақиқатан ишонмайман. Гарчи олдинда Оқ уйдаги турнир турган бўлса ҳам, ўша пайтдаги формам энг юқориси эди».
«Одатда пушаймон бўлмайман, лекин…»: Жонснинг кутилмаган иқрори
Одатда ўз танловлари ва фаолиятига қатъий ишонч билан ёндашадиган Жонс бу сафар ўзининг заиф томонини кўрсатди:
Қатнашиш шарт бўлган саҳна: «Бу мен албатта иштирок этишим керак бўлган кам сонли турнирлардан бири эди», — дея таъкидлади у;
Бош афсус: «Одатда қабул қилган қарорларимдан афсусланмайман, аммо UFC’нинг Оқ уйдаги турнирида қатнашмаганим ҳаётимдаги энг катта афсусларимдан биридир», — дея сўзини якунлади Жон Жонс.
Оқ уйдаги ноёб спорт шоуси UFC тарихидаги энг нуфузли ва муҳокамали воқеалардан бирига айланган эди. Жон Жонсдек давр юлдузининг ушбу тадбирни тарк этгани нафақат спортчининг ўзи, балки миллионлаб ММА мухлислари учун ҳам катта армон бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…