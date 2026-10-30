“Кўк лентали ноёб қўлқоп”: Жон Жонс мухлисларни ҳайратга солган викторина эълон қилди

·30·Спорт
“Кўк лентали ноёб қўлқоп”: Жон Жонс мухлисларни ҳайратга солган викторина эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC афсонаси Жон Жонс ўзининг шахсий коллексиясидаги кўк лента билан ўралган ноёб қўлқопни намойиш этиб, мухлислар учун викторина ташкил қилди.
  • Кўп йиллар давомида қизил бурчак вакили сифатида жанг қилган спортчи, мухлислардан ўз фаолияти давомида неча марта кўк бурчакдан октагонга чиққанини топишни сўради.
  • Жангчи ушбу тарихий буюмларни фарзандлари ва оиласи учун мерос сифатида сақлаб келаётганини таъкидлади.

Аралаш жанг санъатлари (ММА) тарихидаги энг буюк жангчилардан бири, UFC афсонаси Жон Жонс октагондаги шонли фаолияти, энг ёрқин лаҳзалари ва шахсий коллекциясидаги ноёб буюмлари билан боғлиқ хотираларини бўлишиб, миллионлаб мухлисларига қизиқарли савол билан мурожаат қилди.

Жанг санъати чўққисида йиллар давомида ҳукмронлик қилган америкалик спортчи ўзининг октагондаги тарихий излари фарзандлари ва оиласи учун улкан мерос бўлиб қолишини исташини таъкидлаб, жангларда кийган ноёб қўлқопларидан бирини намойиш этди.

«Октагон — ҳаётимдаги энг ёқимли хотира»: Жонснинг самимий эътирофи

Жон Жонс мухлислар олдида чиқиш қилиш унинг ҳаётидаги энг катта бахт бўлганини эслаб, спорт ихлосмандларига ўз миннатдорлигини билдирди:

  • Миннатдорлик туйғуси: «Ҳаётимдаги энг ёқимли хотираларимнинг айримлари октагонга чиқиш ва сизларнинг олдингизда жанг қилиш билан боғлиқ. Ортимга қарасам, бу тажриба ва шу йўлда учратган ажойиб инсонлар учун чексиз миннатдорлик ҳис қиламан», — дея қайд этди жангчи;

  • Фарзандлар учун тарихий мерос: «Фаолиятим давомида учраган тарихий буюмларни сақлаб келишга ҳаракат қилдим. Бир куни уларни фарзандларим ва оилам кўргач, бу хотираларни улар ҳам ҳис қилишини истайман», — деди спортчи.

Мухлислар учун топишмоқ: Кўк бурчак сири

Афсонавий спортчи ўз коллекциясидаги кўк лента билан ўралган жанг қўлқопини кўрсатиб, ҳақиқий ММА билимдонлари учун махсус синов тайёрлади:

  • Доимий чемпионлик мақоми: UFC қоидаларига кўра, амалдаги чемпионлар ва фаворитлар одатда қизил бурчакдан октагонга чиқади. Жонс узоқ йиллар давомида енгилмас чемпион бўлиб келгани сабабли, деярли барча жангларини айнан қизил бурчак вакили сифатида ўтказган;

  • Ноёб қўлқоп ва савол: «Бу — UFC'нинг энг ноёб қўлқопларидан бири. Кўк изоляция лентасини кўряпсизми? UFC даги фаолиятимнинг деярли барча жангларини қизил бурчакдан ўтказганман. Қани айтинглар-чи, аслида неча марта кўк бурчакдан жанг қилганман?» — дея мурожаат қилди Жонс;

  • UFC тарихини билувчилар чақириғи: «Келинглар, UFC тарихини ким яхши билишини кўрамиз. Жавобларингизни изоҳларда ёзинг», — дея мухлисларни фаол муҳокамага чорлади чемпион.

“Кўк лентали ноёб қўлқоп”: Жон Жонс мухлисларни ҳайратга солган викторина эълон қилди

Жон Жонснинг бу чақириғи ижтимоий тармоқлардаги жанг ихлосмандлари ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлиб, спортчининг эски жанглари ва карьерасининг илк даврларини яна бир бор эслаш учун ажойиб сабаб бўлди.

Жон ЖонсUFCММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Жон Жонс UFC тарихидаги энг шов-шувли воқелик ҳақида гапирдиАфсонавий Жон Жонс UFC тарихидаги энг шов-шувли воқелик ҳақида гапирди12 октябр 07:12«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди16 сентябр 15:52«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!17 сентябр 09:20UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?11 сентябр 09:23Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!Шавкат Раҳмонов давлат раҳбари билан алоқаси ҳақида очиқ гапирди — 19 та ғалаба сири!11 сентябр 08:00Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»10 сентябр 08:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди