“Кўк лентали ноёб қўлқоп”: Жон Жонс мухлисларни ҳайратга солган викторина эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC афсонаси Жон Жонс ўзининг шахсий коллексиясидаги кўк лента билан ўралган ноёб қўлқопни намойиш этиб, мухлислар учун викторина ташкил қилди.
- Кўп йиллар давомида қизил бурчак вакили сифатида жанг қилган спортчи, мухлислардан ўз фаолияти давомида неча марта кўк бурчакдан октагонга чиққанини топишни сўради.
- Жангчи ушбу тарихий буюмларни фарзандлари ва оиласи учун мерос сифатида сақлаб келаётганини таъкидлади.
Аралаш жанг санъатлари (ММА) тарихидаги энг буюк жангчилардан бири, UFC афсонаси Жон Жонс октагондаги шонли фаолияти, энг ёрқин лаҳзалари ва шахсий коллекциясидаги ноёб буюмлари билан боғлиқ хотираларини бўлишиб, миллионлаб мухлисларига қизиқарли савол билан мурожаат қилди.
Жанг санъати чўққисида йиллар давомида ҳукмронлик қилган америкалик спортчи ўзининг октагондаги тарихий излари фарзандлари ва оиласи учун улкан мерос бўлиб қолишини исташини таъкидлаб, жангларда кийган ноёб қўлқопларидан бирини намойиш этди.
«Октагон — ҳаётимдаги энг ёқимли хотира»: Жонснинг самимий эътирофи
Жон Жонс мухлислар олдида чиқиш қилиш унинг ҳаётидаги энг катта бахт бўлганини эслаб, спорт ихлосмандларига ўз миннатдорлигини билдирди:
Миннатдорлик туйғуси: «Ҳаётимдаги энг ёқимли хотираларимнинг айримлари октагонга чиқиш ва сизларнинг олдингизда жанг қилиш билан боғлиқ. Ортимга қарасам, бу тажриба ва шу йўлда учратган ажойиб инсонлар учун чексиз миннатдорлик ҳис қиламан», — дея қайд этди жангчи;
Фарзандлар учун тарихий мерос: «Фаолиятим давомида учраган тарихий буюмларни сақлаб келишга ҳаракат қилдим. Бир куни уларни фарзандларим ва оилам кўргач, бу хотираларни улар ҳам ҳис қилишини истайман», — деди спортчи.
Мухлислар учун топишмоқ: Кўк бурчак сири
Афсонавий спортчи ўз коллекциясидаги кўк лента билан ўралган жанг қўлқопини кўрсатиб, ҳақиқий ММА билимдонлари учун махсус синов тайёрлади:
Доимий чемпионлик мақоми: UFC қоидаларига кўра, амалдаги чемпионлар ва фаворитлар одатда қизил бурчакдан октагонга чиқади. Жонс узоқ йиллар давомида енгилмас чемпион бўлиб келгани сабабли, деярли барча жангларини айнан қизил бурчак вакили сифатида ўтказган;
Ноёб қўлқоп ва савол: «Бу — UFC'нинг энг ноёб қўлқопларидан бири. Кўк изоляция лентасини кўряпсизми? UFC даги фаолиятимнинг деярли барча жангларини қизил бурчакдан ўтказганман. Қани айтинглар-чи, аслида неча марта кўк бурчакдан жанг қилганман?» — дея мурожаат қилди Жонс;
UFC тарихини билувчилар чақириғи: «Келинглар, UFC тарихини ким яхши билишини кўрамиз. Жавобларингизни изоҳларда ёзинг», — дея мухлисларни фаол муҳокамага чорлади чемпион.
Жон Жонснинг бу чақириғи ижтимоий тармоқлардаги жанг ихлосмандлари ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлиб, спортчининг эски жанглари ва карьерасининг илк даврларини яна бир бор эслаш учун ажойиб сабаб бўлди.
Изоҳлар 0
…