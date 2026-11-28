«АҚШга фақат жанг қилиш учун бораман»: Ислам Махачев АҚШда яшаш нияти йўқлигини айтди
Ярим ўрта вазн тоифасидаги UFC чемпиони Ислам Махачев узоқ муддат океан ортида қолиш ва АҚШда яшаш нияти йўқлигини маълум қилди. Спортчи бу ҳақда "Матч ТВ" телеканалига берган интервьюсида очиқ гапирди.
«У ерда яшашни, айниқса, ишлашни истамасдим»
Чемпион АҚШга фақат профессионал фаолияти билан боғлиқ жанглар учун боришини, қолган вақтини эса ўз ватанида ўтказишни маъқул кўришини таъкидлади:
«Америкага фақат жанг қилиш ва қайтиб келиш учун бораман. У ерда яшашни, қолишни, айниқса, ишлашни истамасдим. Ҳозиргидек пул топиш мумкин, лекин ҳаммаси шу билан чекланади», — деди Ислам Махачев.
Навбатдаги рақиб ва фаолият статистикаси
35 ёшли чемпионнинг келгуси режалари ва октагонга қайтиш тафсилотлари ҳам маълум:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
ММАдаги умумий рекорди
29 та ғалаба ва 1 та мағлубият
Навбатдаги эҳтимолий рақиблар
Карлос Пратес (Бразилия) — Майкл Моралес (Эквадор) жанги ғолиби
Вақтинчалик камар учун жанг
30 январь куни Торонто шаҳрида бўлиб ўтади
Махачевнинг октагонга қайтиши
2027 йил давомида вақтинчалик чемпион билан тўқнаш келиши тасдиқланган
Сизнингча, 30 январь куни Торонтода ўтадиган Карлос Пратес ва Майкл Моралес ўртасидаги жангда ким ғалаба қозониб, Ислам Махачевнинг навбатдаги рақибига айланади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва UFC ҳамда жаҳон аралаш яккакураш оламидаги энг қайноқ янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…