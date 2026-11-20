UFC рейтингининг учинчи поғонасидаги жангчи ҳайдалди: ўзи ҳам бундан ҳайратда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC аёллар ўртасидаги енгил вазн тоифаси рейтингида учинчи ўринни эгаллаб турган Вирна Яндироба ташкилот билан хайрлашди.
- 38 ёшли бразилиялик жангчи ушбу қарор унинг учун кутилмаган ва ёқимсиз сюрприз бўлганини таъкидлади.
- Яндироба фаолиятининг яхши палласида эканлигини ва бу ҳолатни юзига урилган тарсакига қиёслаганини билдирди.
- Ҳозирча спортчининг келгуси режалари ва фаолиятини қаерда давом эттириши номаълум қолмоқда.
UFC мухлисларини кутилмаган хабар ҳайратга солди: аёллар ўртасидаги енгил вазн дивизионида рейтингнинг учинчи ўрнини эгаллаб турган Вирна Яндироба ташкилот билан хайрлашди. Энг қизиғи, бразилиялик жангчи бундай қарорни фаолиятининг яхши палласида қабул қилганини айтмоқда. Унинг ўзи ҳам UFC билан ҳамкорлик тугашини кутмаган.
38 ёшли Яндироба ижтимоий тармоқларда ташкилотдан кетиши ҳақидаги хабарни тасдиқлаб, бу қарор унинг учун ёқимсиз сюрприз бўлганини билдирди.
«Бу мен учун юзимга урилган тарсаки бўлди»
Бразилиялик жангчи UFC билан ҳамкорлик тугаганини кутмаганини яширмади. Унинг таъкидлашича, бу қарор айниқса ҳозирги спорт формаси ва фаолиятидаги вазиятни ҳисобга олганда кутилмаган бўлган.
«Бу мен учун кутилмаган ҳодиса бўлди. Кўриниб турибдики, биз хусусий компанияда ишлаймиз ва бу ерда ҳеч қачон тўлиқ барқарорлик бўлмайди. Бугун ташкилотнинг бир қисми бўлишингиз мумкин, эртага эса йўқ.
Бироқ ҳозирги вақт ва вазиятни ҳисобга олган ҳолда, бу қарор мени ҳақиқатан ҳам ҳайрон қолдирди. Мен фаолиятимнинг яхши босқичида эдим. Шунинг учун бундай қарор мен учун кутилмаган ҳолат, таъбир жоиз бўлса, юзимга урилган тарсаки бўлди», — деб ёзди Яндироба.
Чемпионлик жангигача етиб борганди
Вирна Яндиробанинг UFC билан ҳамкорлиги тугаши унинг фаолиятидаги муҳим босқичдан кейин содир бўлди. Бразилиялик жангчи бешта ғалабадан иборат серия қайд этгач, ўтган йилнинг октябрь ойида вакант турган чемпионлик камари учун Маккензи Дернга қарши октагонга кўтарилганди.
Бироқ беш раунд давом этган жангда Яндироба ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб бўлиб, чемпионлик унвонини қўлга кирита олмади.
Шундан кейин у фаолиятини қайта тиклашга муваффақ бўлди. Жорий йилнинг апрель ойида Табаата Риччи устидан очколар ҳисобида ғалаба қозонди. Аммо ўн кун олдин Татьяна Суаресга қарши кечган беллашувда яна ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлубиятга учради.
Рейтингдаги ўрни ҳам эътиборга молик
Яндиробанинг UFCдан кетишига оид хабарнинг яна бир эътиборли жиҳати — унинг дивизиондаги мавқеи. Бразилиялик жангчи ташкилот билан хайрлашган пайтда енгил вазн тоифаси рейтингида учинчи ўринни эгаллаб турган эди.
Бу ҳолат UFC қарорининг кутилмаганлигини янада кучайтиради. Чунки Яндироба яқиндагина чемпионлик камари учун даъвогарлардан бири бўлган, кейин эса ғалаба билан фаолиятини давом эттиришга ҳаракат қилганди.
Энди 38 ёшли бразилиялик жангчининг кейинги режалари қандай бўлиши номаълум. У фаолиятини бошқа промоушенда давом эттирадими ёки октагондан вақтинча узоқлашадими — бу саволлар ҳозирча очиқ қолмоқда.
Бироқ бир нарса аниқ: UFC рейтингининг учинчи поғонасидаги жангчининг ташкилотдан кетиши аёллар дивизионидаги вазиятга ҳам таъсир қилиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…