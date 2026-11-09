Энг кутилган жанг: UFC Шара Буллет ва Исраэль Адесанья жангини расман эълон қилди

·22·Спорт
Энг кутилган жанг: UFC Шара Буллет ва Исраэль Адесанья жангини расман эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC ташкилоти ўрта вазн тоифасидаги Шарабутдин Магомедов ва Исраел Адесаня ўртасидаги жангни расман тасдиқлади.
  • Мазкур тўқнашув жорий йилнинг 5 декабр куни Саудия Арабистонида бўлиб ўтадиган UFC оқшомининг марказий жанги мақомида ўтказилади.
  • 17 та ғалабага эга Шара Буллет учун бу баҳс элита даражасига чиқиш имконияти бўлса, 24 та ғалабали Исраел Адесаня ўз мавқеини тиклашни мақсад қилган.

Дунёнинг энг нуфузли жанг санъати лигаси — UFC ўрта вазн тоифасида узоқ кутилган тўқнашувни расман тасдиқлади. Россиялик мағлубият нималигини деярли билмай келаётган ёрқин жангчи Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) ташкилотнинг собиқ ҳукмдори ва афсонавий юлдузи Исраэль Адесаньяга қарши тўқнаш келади.

Ушбу муросасиз баҳс жорий йилнинг 5 декабрь куни Саудия Арабистонида бўлиб ўтадиган навбатдаги катта UFC оқшомида кечанинг марказий (main event) жанги мақомида ўтказилади.

Ёш куч ва тажриба тўқнашуви: Икки жангчи статистикаси

Октагондаги бу жангда икки хил мактаб ва услуб эгалари ўзаро ҳисоб-китоб қилади:

  • Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет):

    Ўзининг зарба бериш услуби, тизза ва оёқ ҳаракатлари билан мухлислар эътиборини қозонган Шара профессионал ММА бўйича 18 та баҳс ўтказиб, 17 та ғалаба ва бор-йўғи 1 та мағлубият қайд этган. Адесаньяга қарши жанг унинг элита даражасига чиқиши ва чемпионлик камари даъвогарига айланиши учун асосий кўприк ҳисобланади;

  • Исраэль Адесанья («The Last Stylebender»):

    Ўрта вазн камарини узоқ вақт муносиб ҳимоя қилган нигериялик юлдуз октагонда улкан тажрибага эга. Унинг ҳисобида 24 та ғалаба ва 6 та мағлубият бор. Камарни қайтариб олишни кўзлаётган собиқ чемпион учун бу жанг ўз мавқеини сақлаб қолиш ва яна чўққига қайтиш имкониятидир.

Жангчиларнинг солиштирма кўрсаткичлари

Кўрсаткич

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)

Исраэль Адесанья

Жанглар сони

18

30

Ғалабалар

17

24

Мағлубиятлар

1

6

Асосий мақоми

Ўрта вазн юлдузи, даъвогар

Собиқ икки карра UFC чемпиони

Жанг санаси ва манзили

5 декабрь, Саудия Арабистони (Марказий жанг)

5 декабрь, Саудия Арабистони (Марказий жанг)

Саудия Арабистонидаги турнир интригаси

Яқин Шарқ, хусусан Саудия Арабистони сўнгги йилларда энг йирик жанг санъати кардларининг марказига айланмоқда. Магомедов ва Адесанья ўртасидаги тўқнашув нафақат кечанинг бош беллашуви, балки ўрта вазн тоифасидаги кучлар мувозанатини бутунлай қайта белгилаб берадиган воқелик бўлиши кутилмоқда.

Ғалаба қозонган жангчи дивизионнинг амалдаги чемпионлик камари учун тўғридан-тўғри даъвогарга айланиши аниқ.

UFCШарабутдин МагомедовИсраэль АдесаньяММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илия Топурия фаолиятидаги энг оғир жанг тафсилотларини ошкор қилдиИлия Топурия фаолиятидаги энг оғир жанг тафсилотларини ошкор қилди7 ноябр 23:10Оғриқли мағлубиятдан кейин Рамазон Темиров мухлисларига мурожаат йўлладиОғриқли мағлубиятдан кейин Рамазон Темиров мухлисларига мурожаат йўллади3 ноябр 08:09“Кўк лентали ноёб қўлқоп”: Жон Жонс мухлисларни ҳайратга солган викторина эълон қилди“Кўк лентали ноёб қўлқоп”: Жон Жонс мухлисларни ҳайратга солган викторина эълон қилди30 октябр 08:24Афсонавий Жон Жонс UFC тарихидаги энг шов-шувли воқелик ҳақида гапирдиАфсонавий Жон Жонс UFC тарихидаги энг шов-шувли воқелик ҳақида гапирди12 октябр 07:12«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!«UFC шартномаси!»: Дана Уайт 4 нафар жангчини танлаб олди!17 сентябр 09:20UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?UFC юлдузи Пауло Коста Эдди Хирн билан иттифоқ тузди — Бокс сари йўл очилдими?11 сентябр 09:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?