Энг кутилган жанг: UFC Шара Буллет ва Исраэль Адесанья жангини расман эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC ташкилоти ўрта вазн тоифасидаги Шарабутдин Магомедов ва Исраел Адесаня ўртасидаги жангни расман тасдиқлади.
- Мазкур тўқнашув жорий йилнинг 5 декабр куни Саудия Арабистонида бўлиб ўтадиган UFC оқшомининг марказий жанги мақомида ўтказилади.
- 17 та ғалабага эга Шара Буллет учун бу баҳс элита даражасига чиқиш имконияти бўлса, 24 та ғалабали Исраел Адесаня ўз мавқеини тиклашни мақсад қилган.
Дунёнинг энг нуфузли жанг санъати лигаси — UFC ўрта вазн тоифасида узоқ кутилган тўқнашувни расман тасдиқлади. Россиялик мағлубият нималигини деярли билмай келаётган ёрқин жангчи Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) ташкилотнинг собиқ ҳукмдори ва афсонавий юлдузи Исраэль Адесаньяга қарши тўқнаш келади.
Ушбу муросасиз баҳс жорий йилнинг 5 декабрь куни Саудия Арабистонида бўлиб ўтадиган навбатдаги катта UFC оқшомида кечанинг марказий (main event) жанги мақомида ўтказилади.
Ёш куч ва тажриба тўқнашуви: Икки жангчи статистикаси
Октагондаги бу жангда икки хил мактаб ва услуб эгалари ўзаро ҳисоб-китоб қилади:
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет):
Ўзининг зарба бериш услуби, тизза ва оёқ ҳаракатлари билан мухлислар эътиборини қозонган Шара профессионал ММА бўйича 18 та баҳс ўтказиб, 17 та ғалаба ва бор-йўғи 1 та мағлубият қайд этган. Адесаньяга қарши жанг унинг элита даражасига чиқиши ва чемпионлик камари даъвогарига айланиши учун асосий кўприк ҳисобланади;
Исраэль Адесанья («The Last Stylebender»):
Ўрта вазн камарини узоқ вақт муносиб ҳимоя қилган нигериялик юлдуз октагонда улкан тажрибага эга. Унинг ҳисобида 24 та ғалаба ва 6 та мағлубият бор. Камарни қайтариб олишни кўзлаётган собиқ чемпион учун бу жанг ўз мавқеини сақлаб қолиш ва яна чўққига қайтиш имкониятидир.
Жангчиларнинг солиштирма кўрсаткичлари
Кўрсаткич
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
Исраэль Адесанья
Жанглар сони
18
30
Ғалабалар
17
24
Мағлубиятлар
1
6
Асосий мақоми
Ўрта вазн юлдузи, даъвогар
Собиқ икки карра UFC чемпиони
Жанг санаси ва манзили
5 декабрь, Саудия Арабистони (Марказий жанг)
5 декабрь, Саудия Арабистони (Марказий жанг)
Саудия Арабистонидаги турнир интригаси
Яқин Шарқ, хусусан Саудия Арабистони сўнгги йилларда энг йирик жанг санъати кардларининг марказига айланмоқда. Магомедов ва Адесанья ўртасидаги тўқнашув нафақат кечанинг бош беллашуви, балки ўрта вазн тоифасидаги кучлар мувозанатини бутунлай қайта белгилаб берадиган воқелик бўлиши кутилмоқда.
Ғалаба қозонган жангчи дивизионнинг амалдаги чемпионлик камари учун тўғридан-тўғри даъвогарга айланиши аниқ.
Изоҳлар 0
…