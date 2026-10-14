Ўзбекистон кубоги чорак финал баҳсларининг бошланиш вақтлари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал учрашувлари 20 ва 21 октябр кунлари бўлиб ўтади.
- Ушбу босқичда «ОКМК» — «Гулистон», «Сўғдиёна» — «Андижон», «Нефтчи» — «Локомотив» ҳамда «Навбаҳор» — «Ғазалкент» жамоалари ўзаро куч синашади.
- Чорак финал баҳслари нафақат Суперлига етакчиларининг, балки қуйи лига вакилларининг ҳам сенсацион иштироки билан қизиқарли кечиши кутилмоқда.
Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ПФЛ) футбол бўйича мамлакат кубогининг 1/4 финал босқичи доирасидаги учрашувлар бошланиш вақтлари ва аниқ тақвимини расман тасдиқлади. Мусобақанинг мазкур муҳим босқич баҳслари 20 ва 21 октябрь кунлари бўлиб ўтади.
Чорак финал баҳслари мухлисларга нафақат Суперлига етакчиларининг принципиал тўқнашувларини, балки қуйи лига вакилларининг сенсацион иштирокини ҳам тақдим этиши билан катта қизиқиш уйғотмоқда.
Тўртта жуфтлик, икки кунлик футбол байрами
Тақвимга кўра, дастлабки кунда учта учрашув, иккинчи куни эса сўнгги ярим финалчи номини аниқлаб берувчи битта баҳс ўтказилади:
20 октябрь (сешанба):
18:30 | ОКМК — «Гулистон»
Олмалиқдаги баҳсда Биринчи лига вакили бўлган сирдарёликлар йирик сенсация қайд этиш учун майдонга тушади;
19:00 | «Сўғдиёна» — «Андижон»
Жиззахда водийлик ва воҳалик жамоалар ўртасидаги шиддатли кураш;
19:00 | «Нефтчи» — «Локомотив»
Босқичнинг энг марказий ва интригага бой учрашувларидан бири бўлиб, икки тажрибали клуб ярим финал чиптаси учун курашади.
21 октябрь (чоршанба):
19:00 | «Навбаҳор» — «Ғазалкент»
Намангандаги тўқнашувда «лочинлар» ўз мухлислари кўз ўнгида ғазалкентликлар синовидан ўтади.
Чорак финал интригаси: Қуйи лига вакилларининг жасорати
Жорий мавсумдаги кубок баҳслари бир қатор кутилмаган натижалари билан ёдда қолмоқда:
«Гулистон»нинг қаҳрамонлиги: Биринчи лига иштирокчиси ҳисобланган Аббос Эргашев шогирдлари кучли рақибларни доғда қолдириб, чорак финалгача етиб келди. Олмалиқдаги баҳс сирдарёликлар учун чинакам тарихий имтиҳон бўлади;
«Нефтчи» ва «Локомотив» қарама-қаршилиги: Мамлакат футболининг икки номдор грандининг тўқнашуви мусобақанинг безагига айланиши кутилмоқда — ҳар икки томон учун ҳам мавсумдаги бош мақсадлардан бири айнан кубокни қўлга киритиш ҳисобланади;
Ярим финал остонасидаги босим: Бир ўйиндан иборат бўлган плей-офф тизими ҳар қандай хатони кечирмайди, бу эса ҳар бир дақиқада шиддат ва ҳужумкор футболни кафолатлайди.
Мамлакатнинг энг кучли тўртта жамоаси номи айнан ушбу икки кунлик драматик баҳслар якунида ойдинлашади.
Изоҳлар 0
…