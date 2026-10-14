Ўзбекистон кубоги чорак финал баҳсларининг бошланиш вақтлари эълон қилинди

·47·Спорт
Ўзбекистон кубоги чорак финал баҳсларининг бошланиш вақтлари эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал учрашувлари 20 ва 21 октябр кунлари бўлиб ўтади.
  • Ушбу босқичда «ОКМК» — «Гулистон», «Сўғдиёна» — «Андижон», «Нефтчи» — «Локомотив» ҳамда «Навбаҳор» — «Ғазалкент» жамоалари ўзаро куч синашади.
  • Чорак финал баҳслари нафақат Суперлига етакчиларининг, балки қуйи лига вакилларининг ҳам сенсацион иштироки билан қизиқарли кечиши кутилмоқда.

Ўзбекистон Профессионал футбол лигаси (ПФЛ) футбол бўйича мамлакат кубогининг 1/4 финал босқичи доирасидаги учрашувлар бошланиш вақтлари ва аниқ тақвимини расман тасдиқлади. Мусобақанинг мазкур муҳим босқич баҳслари 20 ва 21 октябрь кунлари бўлиб ўтади.

Чорак финал баҳслари мухлисларга нафақат Суперлига етакчиларининг принципиал тўқнашувларини, балки қуйи лига вакилларининг сенсацион иштирокини ҳам тақдим этиши билан катта қизиқиш уйғотмоқда.

Тўртта жуфтлик, икки кунлик футбол байрами

Тақвимга кўра, дастлабки кунда учта учрашув, иккинчи куни эса сўнгги ярим финалчи номини аниқлаб берувчи битта баҳс ўтказилади:

20 октябрь (сешанба):

  • 18:30 | ОКМК — «Гулистон»

    Олмалиқдаги баҳсда Биринчи лига вакили бўлган сирдарёликлар йирик сенсация қайд этиш учун майдонга тушади;

  • 19:00 | «Сўғдиёна» — «Андижон»

    Жиззахда водийлик ва воҳалик жамоалар ўртасидаги шиддатли кураш;

  • 19:00 | «Нефтчи» — «Локомотив»

    Босқичнинг энг марказий ва интригага бой учрашувларидан бири бўлиб, икки тажрибали клуб ярим финал чиптаси учун курашади.

21 октябрь (чоршанба):

  • 19:00 | «Навбаҳор» — «Ғазалкент»

    Намангандаги тўқнашувда «лочинлар» ўз мухлислари кўз ўнгида ғазалкентликлар синовидан ўтади.

Чорак финал интригаси: Қуйи лига вакилларининг жасорати

Жорий мавсумдаги кубок баҳслари бир қатор кутилмаган натижалари билан ёдда қолмоқда:

  • «Гулистон»нинг қаҳрамонлиги: Биринчи лига иштирокчиси ҳисобланган Аббос Эргашев шогирдлари кучли рақибларни доғда қолдириб, чорак финалгача етиб келди. Олмалиқдаги баҳс сирдарёликлар учун чинакам тарихий имтиҳон бўлади;

  • «Нефтчи» ва «Локомотив» қарама-қаршилиги: Мамлакат футболининг икки номдор грандининг тўқнашуви мусобақанинг безагига айланиши кутилмоқда — ҳар икки томон учун ҳам мавсумдаги бош мақсадлардан бири айнан кубокни қўлга киритиш ҳисобланади;

  • Ярим финал остонасидаги босим: Бир ўйиндан иборат бўлган плей-офф тизими ҳар қандай хатони кечирмайди, бу эса ҳар бир дақиқада шиддат ва ҳужумкор футболни кафолатлайди.

Мамлакатнинг энг кучли тўртта жамоаси номи айнан ушбу икки кунлик драматик баҳслар якунида ойдинлашади.

ПФЛЧорак финалГулистонАббос Эргашев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиСирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилди18 август 15:56Гулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетдиГулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетди16 июл 12:39МИБ: Табиий газ пулини тўламаган қарздорнинг автомашинаси хатландиМИБ: Табиий газ пулини тўламаган қарздорнинг автомашинаси хатланди6 июл 18:55Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)15 июн 12:30Кредит қарзи сабабли “HOHAN” юк автомашинаси аукционга чиқарилдиКредит қарзи сабабли “HOHAN” юк автомашинаси аукционга чиқарилди3 июн 19:14“Нефтчи” ва “Гулистон” плей-офф йўлланмасини қўлга киритди“Нефтчи” ва “Гулистон” плей-офф йўлланмасини қўлга киритди26 май 20:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...