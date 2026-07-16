Гулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетди

·31·Жамият
Гулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетди

Кеча, 15 июль куни Сирдарё вилоятининг Гулистон шаҳрида жойлашган автомашина ювиш шохобчасида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса оқибатида автомойка биносининг бир қисми ҳамда у ерда турган Cobalt русумли енгил автомобиль тўлиқ ёниб кетди. Бу ҳақда Сирдарё вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълум қилди.

Қайд этилишича, ёнғин ҳақидаги хабар ФВБга соат 18:31 да келиб тушган. Ҳодиса Гулистон шаҳридаги “Обод юрт” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудида жойлашган автомашина ювиш шохобчасида содир бўлган. Ёнғин натижасида шохобчанинг тахминан 80 квадрат метр майдондаги том ва шифт қисми, шунингдек, Cobalt русумли автомашина тўлиқ ёнган.

Фавқулодда вазиятлар хизмати ходимлари воқеа жойига зудлик билан етиб бориб, тезкор чора-тадбирларни амалга оширган. Натижада ёнғин соат 19:02 да тўлиқ бартараф этилган.

Маълум қилинишича, ҳодиса оқибатида тан жароҳати олган ёки куйганлар йўқ. Шунингдек, қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракати туфайли автомашина ювиш шохобчасининг тахминан 220 квадрат метр қисми ҳамда унга яқин жойлашган 80 квадрат метрлик овқатланиш кафеси ёнғиндан сақлаб қолинган.

ГулистонСирдарёCobalt
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда аҳоли учун бепул чўмилиш жойлари ташкил этиладиТошкентда аҳоли учун бепул чўмилиш жойлари ташкил этиладиБугун, 12:51Тошкент вилоятида барча боғчалар вақтинча ёпилдиТошкент вилоятида барча боғчалар вақтинча ёпилдиБугун, 11:49Тошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилдиТошкент вилоятида солиқ ходими пора билан боғлиқ ҳолатда фош этилдиБугун, 10:11Тунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйиладиТунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйиладиКеча, 22:06Bentley орзуси 250 минг долларга тушдиBentley орзуси 250 минг долларга тушдиКеча, 16:48662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилди662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилдиКеча, 16:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда