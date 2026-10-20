«Сенсация тўхтади»: ОКМК «Гулистон»ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги яримфиналига чиқди
Футбол бўйича Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал баҳслари старт олди. Чоракфинал босқичининг илк учрашувида Олмалиқнинг ОКМК жамоаси турнирнинг асосий кашфиётига айланган «Гулистон» клубини қабул қилди.
Муросасиз кечган беллашувда Миржалол Қосимов шогирдлари синф ва тажриба жиҳатидан устунлик намойиш этиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирдилар ҳамда мусобақанинг биринчи яримфиналчисига айландилар.
Ўйин тақдирини ҳал қилган иккинчи бўлим
Биринчи бўлим тенг курашлар ва сирдарёликларнинг мустаҳкам ҳимоявий қаршилиги остида ўтган бўлса, иккинчи бўлимда олмалиқликлар ўз имкониятларидан унумли фойдаланди:
Иван Пешичдан ҳисобни очувчи гол: 53-дақиқада ОКМКнинг маҳоратли легионери Иван Пешич рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди — 1:0;
Нодир Абдураззоқовдан нуқта: Баҳснинг 77-дақиқасида Нодирбек Абдураззоқов олмалиқликларнинг иккинчи тўпини киритиб, учрашувдаги интригага амалда чек қўйди — 2:0;
«Гулистон»нинг муваффақиятли юриши тўхтади: Жорий мавсумда кубок баҳсларида қатор сенсацион натижаларни қайд этиб келаётган фидойи «Гулистон» жамоаси ўз юришини чоракфинал босқичида якунлади.
Ўйин баёни: Таркиблар ва муҳим кўрсаткичлар
Ўзбекистон кубоги. 1/4 финал
ОКМК — «Гулистон» 2:0
Голлар: Иван Пешич (53), Нодирбек Абдураззоқов (77).
ОКМК: 23. Ҳамидулло Абдунабиев, 6. Авазбек Ўлмасалиев, 19. Ахмадулло Муқумжонов, 44. Аброр Каримов, 8. Абубакр Ризо Турдиалиев, 9. Азиз Холмуродов (21. Ҳазратжон Турсунқулов, 82), 17. Нодирбек Абдураззоқов (26. Фариджон Абдуллаев, 82), 4. Миржамол Қосимов (28. Ариҳиро Сентоку, 62), 5. Гиорги Папава (30. Аброр Саримсоқов, 87), 88. Сиаваш Ҳақназарий, 77. Иван Пешич (27. Урош Койич, 62).
«Гулистон»: 12. Сарвар Ҳусанов, 5. Озод Ражабов, 17. Ихтиёр Тошпўлатов, 11. Азамат Абдуҳалилов, 19. Шаҳзодбек Ғофурбеков, 23. Турдибек Омонов, 8. Бунёд Шодиев, 9. Алишер Собиржонов (30. Жасурбек Сайдазимов, 87), 26. Жавоҳир Неъматуллаев, 20. Абдулазиз Неъматов (22. Азимжон Маматқулов, 56), 10. Шохназар Норбеков (15. Беҳруз Абдуллаев, 36).
Огоҳлантиришлар: Аброр Каримов (49), Урош Койич (89).
Олмалиқликлар энди Ўзбекистон кубоги яримфиналида бошқа жуфтлик ғолибига қарши финал йўлланмаси учун кураш олиб боради.
Изоҳлар 0
…