«Сенсация тўхтади»: ОКМК «Гулистон»ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги яримфиналига чиқди

·0·Спорт
«Сенсация тўхтади»: ОКМК «Гулистон»ни мағлуб этиб, Ўзбекистон кубоги яримфиналига чиқди

Футбол бўйича Ўзбекистон кубогининг 1/4 финал баҳслари старт олди. Чоракфинал босқичининг илк учрашувида Олмалиқнинг ОКМК жамоаси турнирнинг асосий кашфиётига айланган «Гулистон» клубини қабул қилди.

Муросасиз кечган беллашувда Миржалол Қосимов шогирдлари синф ва тажриба жиҳатидан устунлик намойиш этиб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирдилар ҳамда мусобақанинг биринчи яримфиналчисига айландилар.

Ўйин тақдирини ҳал қилган иккинчи бўлим

Биринчи бўлим тенг курашлар ва сирдарёликларнинг мустаҳкам ҳимоявий қаршилиги остида ўтган бўлса, иккинчи бўлимда олмалиқликлар ўз имкониятларидан унумли фойдаланди:

  • Иван Пешичдан ҳисобни очувчи гол: 53-дақиқада ОКМКнинг маҳоратли легионери Иван Пешич рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди — 1:0;

  • Нодир Абдураззоқовдан нуқта: Баҳснинг 77-дақиқасида Нодирбек Абдураззоқов олмалиқликларнинг иккинчи тўпини киритиб, учрашувдаги интригага амалда чек қўйди — 2:0;

  • «Гулистон»нинг муваффақиятли юриши тўхтади: Жорий мавсумда кубок баҳсларида қатор сенсацион натижаларни қайд этиб келаётган фидойи «Гулистон» жамоаси ўз юришини чоракфинал босқичида якунлади.

Ўйин баёни: Таркиблар ва муҳим кўрсаткичлар

Ўзбекистон кубоги. 1/4 финал

ОКМК — «Гулистон» 2:0

Голлар: Иван Пешич (53), Нодирбек Абдураззоқов (77).

  • ОКМК: 23. Ҳамидулло Абдунабиев, 6. Авазбек Ўлмасалиев, 19. Ахмадулло Муқумжонов, 44. Аброр Каримов, 8. Абубакр Ризо Турдиалиев, 9. Азиз Холмуродов (21. Ҳазратжон Турсунқулов, 82), 17. Нодирбек Абдураззоқов (26. Фариджон Абдуллаев, 82), 4. Миржамол Қосимов (28. Ариҳиро Сентоку, 62), 5. Гиорги Папава (30. Аброр Саримсоқов, 87), 88. Сиаваш Ҳақназарий, 77. Иван Пешич (27. Урош Койич, 62).

  • «Гулистон»: 12. Сарвар Ҳусанов, 5. Озод Ражабов, 17. Ихтиёр Тошпўлатов, 11. Азамат Абдуҳалилов, 19. Шаҳзодбек Ғофурбеков, 23. Турдибек Омонов, 8. Бунёд Шодиев, 9. Алишер Собиржонов (30. Жасурбек Сайдазимов, 87), 26. Жавоҳир Неъматуллаев, 20. Абдулазиз Неъматов (22. Азимжон Маматқулов, 56), 10. Шохназар Норбеков (15. Беҳруз Абдуллаев, 36).

  • Огоҳлантиришлар: Аброр Каримов (49), Урош Койич (89).

Олмалиқликлар энди Ўзбекистон кубоги яримфиналида бошқа жуфтлик ғолибига қарши финал йўлланмаси учун кураш олиб боради.

ОКМКГулистонЎзбекистон кубогиИван Пешич
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон кубоги чорак финал баҳсларининг бошланиш вақтлари эълон қилиндиЎзбекистон кубоги чорак финал баҳсларининг бошланиш вақтлари эълон қилинди14 октябр 20:28Сирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиСирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилди18 август 15:56Гулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетдиГулистонда автомойкада ёнғин чиқиб, Cobalt ҳам ёниб кетди16 июл 12:39МИБ: Табиий газ пулини тўламаган қарздорнинг автомашинаси хатландиМИБ: Табиий газ пулини тўламаган қарздорнинг автомашинаси хатланди6 июл 18:55Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)15 июн 12:30Кредит қарзи сабабли “HOHAN” юк автомашинаси аукционга чиқарилдиКредит қарзи сабабли “HOHAN” юк автомашинаси аукционга чиқарилди3 июн 19:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия