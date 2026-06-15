Сирдарёда мебель цехида ёнғин: катта қисми сақлаб қолинди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Сирдарё вилоятининг Гулистон шаҳрида 14 июн куни кечқурун мебель ишлаб чиқариш цехида ёнғин содир бўлди. Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълум қилди.
Маълумотларга кўра, ҳодиса соат 21:36 атрофида “Бўстон” МФЙ ҳудудида жойлашган цехда юзага келган. Ёнғин оқибатида бинонинг тахминан 55 квадрат метр майдонидаги том қисми ва ички жиҳозлар зарар кўрган.
Қутқарувчилар тезкор ҳаракат қилиб, цехнинг 220 квадрат метрга яқин қисмини ёнғиндан асраб қолишга муваффақ бўлди.
Ёнғин натижасида жабрланганлар қайд этилмаган. Ҳозирда ҳодиса сабаблари юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
…