Сирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилди

·3·Жамият
Сирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилди
Қисқача

Сирдарё вилоятида 32 ёшли аёл 6 ва 4 ёшли икки ўғлини бўғиб ўлдиргани учун 13 йил 4 ойга озодликдан маҳрум қилинди. Воқеа 2024 йил 1 феврал куни Гулистон туманидаги ижара уйда, эри билан жанжалдан сўнг содир бўлган. Аёл жиноятни яшириш учун воқеа жойини ис газидан заҳарланиш ҳолатига ўхшатишга уринган, бироқ экспертиза болалар бўғилиш оқибатида вафот этганини аниқлаган.

Сирдарё вилоятида эри билан жанжалдан сўнг икки нафар вояга етмаган фарзандининг ҳаётига зомин бўлган 32 ёшли аёл суд ҳукми билан 13 йил 4 ойга озодликдан маҳрум қилинди.

Воқеа 2024 йил 1 февраль куни Гулистон туманидаги ижара уйда содир бўлган. Суд материалларига кўра, аёл аввал 6 ёшли, кейин эса 4 ёшли ўғлини бўғиб ўлдирган.

Кейинчалик жиноят изларини яшириш учун у воқеа жойини ис газидан заҳарланиш ҳолатига ўхшатишга уринган.

Аёл газ плитаси ва сув жўмракларини очиб қўйган. Шунингдек, болаларни ётқизиб, уларнинг газдан заҳарланганини кўрсатишга ҳаракат қилган.

Суд-тиббий экспертизаси эса болалар ис газидан эмас, бўғилиш оқибатида вафот этганини аниқлаган. Аёл шундан сўнг ўз жонига қасд қилишга ҳам уринган, бироқ шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолган.

Жиноят ишлари бўйича Ширин шаҳар суди аёлни айбдор деб топди.

Маълумот

Аёлнинг ёши 32 ёш

Фарзандлари 6 ва 4 ёш

Жазо 13 йил 4 ой

Суд қарорига кўра, аёл белгиланган жазони умумий тартибли колонияда ўтайди.

СирдарёГулистонШирин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлдиЎзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлдиБугун, 14:52Бир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этдиБир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этдиБугун, 09:48Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...Бугун, 08:05Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда Бугун, 08:05Кўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКеча, 23:017,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?7,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?Кеча, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди