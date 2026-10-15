Гент — Орхус: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Гент — Орхус учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Гент бошланғич таркиби: 33. Руф Д. (капитан), 20. Араужо Т., 7. Баликвиша М., 16. Берджесс К., 75. Сиссе И., 17. Делорж М., 27. Де Флигер Т., 3. Паскотси М., 11. Сонко М., 44. Ван Дер Хейден С., 57. Волкарт М.
Гент захирадагилари: 39. Айинде А., 8. Бенеш Л., 56. Диалло М., 28. Эль-Адфауи М., 45. Гооре Х., 37. Кадри А., 22. Лопес Л., 10. Омгба А., 30. Пирсман К., 18. Самоиз М., 59. Сек Э. Х., 14. Уилсон К.
Гент бош мураббийи: Де Мил Р.
Орхус бошланғич таркиби: 21. Хеденстад М., 26. Андерсен Й., 23. Андерсон М., 10. Арнстад К. (капитан), 28. Богере Й., 3. Гретарссон Д. Л., 19. Кал Э., 18. Маккоуатт К., 25. Рослер К., 7. Сольбаккен М., 27. Тчамче С.
Орхус захирадагилари: 31. Бек Т., 33. Калло Л., 29. Карстенсен Р., 39. Эммери Ф., 1. Хансен Й., 16. Джонссон Ж., 8. Йоргенсен С., 4. Кнудсен М., 14. Молгаард Т., 13. Серра Ж., 5. Тингагер Ф., 42. ван дер Раад М.
Орхус бош мураббийи: Поульсен Ж.
Изоҳлар 0
…