Орхус — Эгнатия: таркиблар ва жонли матн

·28·Спорт
Орхус — Эгнатия: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги ОрхусЭгнатия учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Орхус бошланғич таркиби: 1. Хансен Й., 25. Рослер К., 5. Тингагер Ф., 19. Кал Э., 29. Карстенсен Р., 7. Сольбаккен М., 10. Арнстад К. (капитан), 26. Андерсен Й., 8. Йоргенсен С., 18. Маккоуатт К., 13. Серра Ж.

Орхус захирадагилари: 31. Бек Т., 28. Богере Й., 33. Калло Л., 39. Эммери Ф., 43. Грантзау З., 3. Гретарссон Д. Л., 21. Хеденстад М., 16. Джонссон Ж., 4. Кнудсен М., 14. Молгаард Т., 27. Тчамче С., 42. ван дер Раад М.

Орхус бош мураббийи: Поульсен Ж.

Эгнатия бошланғич таркиби: 98. Дайсинани М., 33. Битри Э., 29. Яго А., 28. Сота Э., 22. Хайме Г., 20. Лукили К., 6. Алекси А. (капитан), 17. Криезиу А., 10. Албанезе А., 2. Аджесса Д., 77. Груда И.

Эгнатия захирадагилари: 24. Ажетовикж Н., 4. Алиев З., 8. Диабате И., 7. Фернандо Медейрос, 13. Кацбуфи А., 99. Монтенегро Ж., 16. Ндреца Э., 12. Пужа Б., 55. Смажли Г., 1. Тандилашвили Л.

Эгнатия бош мураббийи: Деде Н.

ОрхусЭгнатияКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эгнатия — Мидтьюлланн: таркиблар ва жонли матнЭгнатия — Мидтьюлланн: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:31Гент — Орхус: таркиблар ва жонли матнГент — Орхус: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Бокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этдиБокуда даҳшатли «камбек»: «Сабаҳ» Дания клубини 4:0 ҳисобида тор-мор этди11 август 23:32Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилди6 август 06:33Тун — Хайдук Сплит: таркиблар ва жонли матнТун — Хайдук Сплит: таркиблар ва жонли матнБугун 23:34Монако — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнМонако — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнБугун 23:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди