Орхус — Эгнатия: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Орхус — Эгнатия учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Орхус бошланғич таркиби: 1. Хансен Й., 25. Рослер К., 5. Тингагер Ф., 19. Кал Э., 29. Карстенсен Р., 7. Сольбаккен М., 10. Арнстад К. (капитан), 26. Андерсен Й., 8. Йоргенсен С., 18. Маккоуатт К., 13. Серра Ж.
Орхус захирадагилари: 31. Бек Т., 28. Богере Й., 33. Калло Л., 39. Эммери Ф., 43. Грантзау З., 3. Гретарссон Д. Л., 21. Хеденстад М., 16. Джонссон Ж., 4. Кнудсен М., 14. Молгаард Т., 27. Тчамче С., 42. ван дер Раад М.
Орхус бош мураббийи: Поульсен Ж.
Эгнатия бошланғич таркиби: 98. Дайсинани М., 33. Битри Э., 29. Яго А., 28. Сота Э., 22. Хайме Г., 20. Лукили К., 6. Алекси А. (капитан), 17. Криезиу А., 10. Албанезе А., 2. Аджесса Д., 77. Груда И.
Эгнатия захирадагилари: 24. Ажетовикж Н., 4. Алиев З., 8. Диабате И., 7. Фернандо Медейрос, 13. Кацбуфи А., 99. Монтенегро Ж., 16. Ндреца Э., 12. Пужа Б., 55. Смажли Г., 1. Тандилашвили Л.
Эгнатия бош мураббийи: Деде Н.
Изоҳлар 0
…