Брага — Гент: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Брага — Гент учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Брага бошланғич таркиби: 31. Бернардо, 2. Гомес В., 14. Лагербильке Г., 37. Баришич А., 26. Аррей-Мби Б., 10. Виктор П., 8. Моутинью Ж., 29. Горби, 11. Габриэль Силва, 21. Орта Р. (капитан), 17. Милошевич Й.
Брага захирадагилари: 44. Байрами А., 20. Доржелес М., 23. Хусейнбашич Д., 16. Маркес Т., 77. Мартинес Г., 9. Наварро Ф., 50. Родригес Д., 12. Са Т., 22. Серхио Барсия, 34. Тикназ Д. Э., 7. Травассос, 6. Витор Карвальо.
Брага бош мураббийи: Карвальо Ф.
Гент бошланғич таркиби: 33. Руф Д. (капитан), 3. Паскотси М., 16. Берджесс К., 44. Ван Дер Хейден С., 20. Араужо Т., 45. Гооре Х., 27. Де Флигер Т., 17. Делорж М., 7. Баликвиша М., 75. Сиссе И., 11. Сонко М.
Гент захирадагилари: 39. Айинде А., 8. Бенеш Л., 35. Де Мейер Г., 56. Диалло М., 28. Эль-Адфауи М., 37. Кадри А., 22. Лопес Л., 10. Омгба А., 30. Пирсман К., 59. Сек Э. Х., 57. Волкарт М., 14. Уилсон К.
Гент бош мураббийи: Де Мил Р.
Изоҳлар 0
…